Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Переславле-Залесском, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Проникнуться славной историей Переславской земли
40 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Проникнуться славной историей Переславской земли
Узнайте о знаменитых исторических личностях и насладитесь видами Переславля-Залесского. Прогулка по Красной площади и берегам Плещеева озера
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 16:00
7 авг в 09:00
4 999 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Пешая
46 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 400 за всё до 5 чел.
Прогулка по старинному Переславлю. Сборная экскурсия
Пешая
71 отзыв
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Сборная экскурсия по Переславлю-Залесскому: путешествие по Золотому кольцу
Путешествие по Переславлю-Залесскому - это уникальная возможность узнать историю города, основанного Юрием Долгоруким в 1152 году
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день
24 авг в 14:30
31 авг в 14:30
650 за человека
Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
14 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от центра до озера
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, города с богатым прошлым и уникальными памятниками
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июля 2024
    Проникнуться славной историей Переславской земли
    Это был наший первый приезд в Переславль Залесский. Экскурсия была скорее обще ознакомительной. Мы получили представление о городе об основных
    читать дальше

    знаковых обьектах. Большое впечатление произвела рыбацкая слобода на реке трубе. ж, никитский монастырь. . однозначно мы ещё не раз приедем сюда и продолжим узнавать этот прекрасный город. Спасибо экскурсоводу Наталье Половой за приятное путешествие в историю.

  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Проникнуться славной историей Переславской земли
    Очень познавательная, интересная экскурсия Экскурсовод Любовь замечательная. Нам все очень понравилось
  • Е
    Екатерина
    9 марта 2024
    Проникнуться славной историей Переславской земли
    Экскурсия очень впечатлила! Гид Тамара прекрасный рассказчик, очень интересно донесла информацию! Спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Проникнуться славной историей Переславской земли
  2. Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
  3. Прогулка по старинному Переславлю. Сборная экскурсия
  4. Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Река Трубеж
  5. Синь-камень
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в августе 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 650 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Переславле-Залесском на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 171 ⭐ отзыв, цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам