читать дальше знаковых обьектах. Большое впечатление произвела рыбацкая слобода на реке трубе. ж, никитский монастырь. . однозначно мы ещё не раз приедем сюда и продолжим узнавать этот прекрасный город. Спасибо экскурсоводу Наталье Половой за приятное путешествие в историю.

Это был наший первый приезд в Переславль Залесский. Экскурсия была скорее обще ознакомительной. Мы получили представление о городе об основных