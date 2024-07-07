3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Проникнуться славной историей Переславской земли
Узнайте о знаменитых исторических личностях и насладитесь видами Переславля-Залесского. Прогулка по Красной площади и берегам Плещеева озера
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 16:00
7 авг в 09:00
4 999₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 400₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Сборная экскурсия по Переславлю-Залесскому: путешествие по Золотому кольцу
Путешествие по Переславлю-Залесскому - это уникальная возможность узнать историю города, основанного Юрием Долгоруким в 1152 году
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день
24 авг в 14:30
31 авг в 14:30
650₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от центра до озера
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, города с богатым прошлым и уникальными памятниками
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июля 2024Это был наший первый приезд в Переславль Залесский. Экскурсия была скорее обще ознакомительной. Мы получили представление о городе об основных
- ЮЮлия13 мая 2024Очень познавательная, интересная экскурсия Экскурсовод Любовь замечательная. Нам все очень понравилось
- ЕЕкатерина9 марта 2024Экскурсия очень впечатлила! Гид Тамара прекрасный рассказчик, очень интересно донесла информацию! Спасибо организаторам!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Популярные экскурсии»
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