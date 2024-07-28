2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
от 5 600₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
6 авг в 17:00
7 авг в 08:00
3 734₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
17 авг в 14:30
24 авг в 14:30
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина28 июля 2024Были на экскурсии 27.07. Группа была не очень большой, шли в комфортном темпе. Гид - Наталья - очень хороший специалист,
- ААнтон24 июля 2024Замечательная костюмированная экскурсия. Прекрасная подача, информация структурирована, последовательна, приятно слушать и хорошо запоминается. Организовали нам удобный транспорт. Прекрасно и с пользой провели время, узнали много интересного, хотя в Переславле не в первый раз.
- ЮЮлия21 июля 2024Очень рада, что выбрала Наталью для первого знакомства с прекрасным городом Переславль 😍 Наталья с такой душой и интересом провела
- ААндрей18 июля 2024У нас экскурсоводом была Елена. Вцелом, все прошло отлично,и рад тому что взяли именно экскурсию,а не сами пошли - даже
- ЕЕкатерина16 июля 2024Гуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибо
- ССергей15 июля 2024Да просто отличная экскурсия! Узнали для себя с женой много нового!
- ООльга9 июля 2024Это был незабываемый день. День семьи, любви, верности, день Петра и Февронии. И еще день рождения мужа. Решили провести его
- ДДмитрий19 июня 2024То что надо для первого знакомства с городом. Узнаёте много интересного. Можно провести экскурсию как пешком, так и на вашем авто по выбору)
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Все»
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