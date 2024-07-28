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не подозреваешь о некоторых моментах,что такое вообще есть. Могу сказать только про Елену. Из положительного: кроме обширных знаний в Никитском монастыре она рассказывала не с точки зрения верующего человека,а со светской точки зрения. Это отметили мы оба с женой. Из отрицательного: ее иногда уносит в сторону и рассказ выпадал.