Все – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Переславле-Залесском, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Переславль-Залесский: земля русской святости
Пешая
42 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
от 5 600 за всё до 4 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Пешая
145 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
6 авг в 17:00
7 авг в 08:00
3 734 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Пешая
228 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
17 авг в 14:30
24 авг в 14:30
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    28 июля 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Были на экскурсии 27.07. Группа была не очень большой, шли в комфортном темпе. Гид - Наталья - очень хороший специалист,
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    неравнодушный к своей истории и корням. Экскурсия очень понравилась. Подача материала, сам материал и локации, через которые мы проходили, впечатляют. Рекомендую всем посетить экскурсию, равнодушными не останетесь! Время экскурсии пролетело незаметно, гуляли даже чуть больше заявленного времени (я считаю это плюсом). Спасибо, Наталья, за увлекательную прогулку и возможность приобрести групповую экскурсию)

    Были на экскурсии 27.07. Группа была не очень большой, шли в комфортном темпе. Гид - НатальяБыли на экскурсии 27.07. Группа была не очень большой, шли в комфортном темпе. Гид - Наталья
  • А
    Антон
    24 июля 2024
    Переславль-Залесский: земля русской святости
    Замечательная костюмированная экскурсия. Прекрасная подача, информация структурирована, последовательна, приятно слушать и хорошо запоминается. Организовали нам удобный транспорт. Прекрасно и с пользой провели время, узнали много интересного, хотя в Переславле не в первый раз.
    Замечательная костюмированная экскурсия. Прекрасная подача, информация структурирована, последовательна, приятно слушать и хорошо запоминается. Организовали нам удобныйЗамечательная костюмированная экскурсия. Прекрасная подача, информация структурирована, последовательна, приятно слушать и хорошо запоминается. Организовали нам удобныйЗамечательная костюмированная экскурсия. Прекрасная подача, информация структурирована, последовательна, приятно слушать и хорошо запоминается. Организовали нам удобныйЗамечательная костюмированная экскурсия. Прекрасная подача, информация структурирована, последовательна, приятно слушать и хорошо запоминается. Организовали нам удобныйЗамечательная костюмированная экскурсия. Прекрасная подача, информация структурирована, последовательна, приятно слушать и хорошо запоминается. Организовали нам удобный
  • Ю
    Юлия
    21 июля 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Очень рада, что выбрала Наталью для первого знакомства с прекрасным городом Переславль 😍 Наталья с такой душой и интересом провела
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    для нас экскурсию, влюбляя и погружаю в историю этого города. А после экскурсии мы чудесно прошлись обратно до центра вместе и еще поговорили 🙂 Спасибо большое за душевность и приятное послевкусие после 🙂

  • А
    Андрей
    18 июля 2024
    Переславль-Залесский: земля русской святости
    У нас экскурсоводом была Елена. Вцелом, все прошло отлично,и рад тому что взяли именно экскурсию,а не сами пошли - даже
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    не подозреваешь о некоторых моментах,что такое вообще есть. Могу сказать только про Елену. Из положительного: кроме обширных знаний в Никитском монастыре она рассказывала не с точки зрения верующего человека,а со светской точки зрения. Это отметили мы оба с женой. Из отрицательного: ее иногда уносит в сторону и рассказ выпадал.

  • Е
    Екатерина
    16 июля 2024
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Гуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибо
    Гуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибоГуляли с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, спасибо
  • С
    Сергей
    15 июля 2024
    Переславль-Залесский: земля русской святости
    Да просто отличная экскурсия! Узнали для себя с женой много нового!
  • О
    Ольга
    9 июля 2024
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Это был незабываемый день. День семьи, любви, верности, день Петра и Февронии. И еще день рождения мужа. Решили провести его
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    в Переславль-Залесском. Экскурсию проводила Ольга Евгеньевна. Несомненно профессионал своего дела. Удивило другое. Насколько легко, комфортно подаётся информация. Ощущение как будто мы сами перенеслись в те времена. Больше Вам спасибо, Ольга Евгеньевна

  • Д
    Дмитрий
    19 июня 2024
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    То что надо для первого знакомства с городом. Узнаёте много интересного. Можно провести экскурсию как пешком, так и на вашем авто по выбору)

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Групповая экскурсия по старинному Переславлю
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Река Трубеж
  5. Синь-камень
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в августе 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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