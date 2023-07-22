Познакомиться с Ярославлем и Переславль-Залесским и полюбоваться полётом разноцветных аэростатов
Вы можете стать зрителем и насладиться видом парящих в воздухе аэростатов или полетать на одном из них — получить заряд ярких эмоций и посмотреть на окрестности с высоты.
Вас также ждут экскурсии по Переславлю-Залесскому и Ярославлю с рассказом об их истории и прогулка по старинному музею-усадьбе.
А ещё заглянем в один из первых в России музеев, где вы увидите ботик «Фортуна», построенный самим Петром I.
июл
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Тур сборный, состоится при наборе группы.
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования путешественников.
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Переславль-Залесский, 10:30, или Ярославль, вокзал Ярославль Главный, ДК «Железнодорожник», 08:00Завершение: Ярославль, около 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.