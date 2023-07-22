Наше двухдневное путешествие приурочено к проходящему раз в году фестивалю, во время которого десятки воздушных шаров взмывают в небо.



Вы можете стать зрителем и насладиться видом парящих в воздухе аэростатов или полетать на одном из них — получить заряд ярких эмоций и посмотреть на окрестности с высоты.



Вас также ждут экскурсии по Переславлю-Залесскому и Ярославлю с рассказом об их истории и прогулка по старинному музею-усадьбе.



А ещё заглянем в один из первых в России музеев, где вы увидите ботик «Фортуна», построенный самим Петром I.