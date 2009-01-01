В программе данной экскурсии 🧭 - посещение Никитского мужского и Свято-Никольского женского монастырей и святого Никитского источника.
История, архитектура древних храмов, жития переславских святых подвижников, входящих в число общерусских национальных святых - Преподобного Никиты Столпника и Преподобного Димитрия Прилуцкого. Чудотворные святыни, имеющиеся в храмах.
Экскурсия рассчитана на три часа и осуществляется на транспорте заказчика.
В праздничные дни стоимость экскурсии увеличивается на 500 руб за группу.
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.