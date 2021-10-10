в понедельник, четверг и пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Что вас ожидает

Откуда берется сыр

Прогулка по нашей ферме — уже сама по себе перезагрузка, которая поможет стряхнуть пыль большого города. Вы окажетесь в экологически чистом районе, понаблюдаете за нашими животными: коровами и козами, овечками, гусями, курицами и кроликами — детям особенно придется по душе такое знакомство. На сыроварне вы разберетесь, как и из чего делают настоящий сыр, а затем через специальное смотровое окно сами увидите основные этапы сыроварения. Также поговорим о российском сыроделии: как оно развивалось и чем отличается от европейских аналогов.

Стать сырным сомелье

Знакомство с миром сыроварения, конечно, лучше всего закрепить на дегустации! Во второй части экскурсии вы оцените 9 видов наших ремесленных сыров в сопровождении бокала вина. Узнаете, в чем особенность каждого сыра, как и с чем его лучше всего сочетать. А после сможете купить понравившиеся продукты в нашем фермерском магазинчике.

Организационные детали