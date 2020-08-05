3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Языческое поселение Древней Руси
Сначала мы отправимся в «языческий мегаполис» племени Меря. Вы увидите знаменитую Александрову гору и таинственный Синий камень, пройдете по территории, которую населяли «хозяева» этой земли и спуститесь в русло древней реки, чтобы осознать истинные размеры некогда огромного Плещеева озера. А после мы зайдем в таинственный лес, где обитают духи предков, и найдем город Арту — третий и самый могущественный центр русов.
Архитектурные символы Переславля
Мы посетим Никитский монастырь 11 века, который в документах Ивана Грозного упоминается как первая лавра на Руси. Здесь вам откроются истории православных святынь, отражающие суть русской культуры. В Переславском кремле поговорим о том, почему его можно считать величайшей крепостью, построенной в центре России, и раскроем тайны Спасо-Преображенского собора. А в Успенском (Горицком) монастыре вы пройдете по следам Сергия Радонежского, рассмотрите самый изящный деревянный иконостас Европы и полюбуетесь панорамой со звонницы 19 века.
Попробовать деликатесы Переславского края
Виноградные улитки по-переяславски, хамон, копчёная ряпушка с фирменным Залесским пивом, хрустящий свежий шалфей или фермерские сыры и колбаски? Определившись с выбором, мы отправимся в фермерские хозяйства Переславля за новыми гастро-впечатлениями. Места, по которым мы можем проехать:
На SUP-борде по Плещееву озеру!
Если вы никогда не стояли на SUP-доске, самое время попробовать! Тихая гладь Плещеева озера идеально подойдет для sup-серфинга, а закатные пейзажи, которые откроются во время водной прогулки, по-настоящему заворожат. Я покажу вам лучшие маршруты для sup-трипов и проинструктирую, как безопасно и быстро освоить этот вид транспорта.
Дополнительные расходы