3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Идеальный день в Переславле-Залесском!

Шедевры русского зодчества, языческое поселение, фермерская кухня и SUP-серфинг на Плещеевом озере

Александр
Задать вопрос
Александр – ваш гид
За один день я помогу вам охватить самые значимые, интересные и колоритные грани Переславля-Залесского! Вы откроете тысячелетнюю историю 📖 города у главных достопримечательностей — от древних поселений до института развития искусственного интеллекта.

Оцените фермерские деликатесы и насладитесь панорамами Плещеева озера во время прогулки на SUP-досках.

3800 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Идеальный день в Переславле-Залесском!
Идеальный день в Переславле-Залесском!

Что вас ожидает

Языческое поселение Древней Руси
Сначала мы отправимся в «языческий мегаполис» племени Меря. Вы увидите знаменитую Александрову гору и таинственный Синий камень, пройдете по территории, которую населяли «хозяева» этой земли и спуститесь в русло древней реки, чтобы осознать истинные размеры некогда огромного Плещеева озера. А после мы зайдем в таинственный лес, где обитают духи предков, и найдем город Арту — третий и самый могущественный центр русов.

Архитектурные символы Переславля
Мы посетим Никитский монастырь 11 века, который в документах Ивана Грозного упоминается как первая лавра на Руси. Здесь вам откроются истории православных святынь, отражающие суть русской культуры. В Переславском кремле поговорим о том, почему его можно считать величайшей крепостью, построенной в центре России, и раскроем тайны Спасо-Преображенского собора. А в Успенском (Горицком) монастыре вы пройдете по следам Сергия Радонежского, рассмотрите самый изящный деревянный иконостас Европы и полюбуетесь панорамой со звонницы 19 века.

Попробовать деликатесы Переславского края
Виноградные улитки по-переяславски, хамон, копчёная ряпушка с фирменным Залесским пивом, хрустящий свежий шалфей или фермерские сыры и колбаски? Определившись с выбором, мы отправимся в фермерские хозяйства Переславля за новыми гастро-впечатлениями. Места, по которым мы можем проехать:

  • сыроварня Марии Коваль с дегустацией ремесленных сыров и экскурсией
  • ФХ «Княжево» с рестораном шефа «Азбуки Вкуса» Бориса Акимова
  • ФХ «Сеновал» с дегустацией фермерских сыров
  • ресторан «Попов Луг» с экскурсией по зоопарку и вкусным обедом
  • ферма улиток Алексея Дьячкова и собственная «Лаборатория вкуса»
  • Залесская пивоварня с экскурсией и умеренной дегустацией лучшего пива в Ярославской области!
    При этом продукты и блюда в каждом из мест вы сможете купить и попробовать по специальным низким ценам.

На SUP-борде по Плещееву озеру!
Если вы никогда не стояли на SUP-доске, самое время попробовать! Тихая гладь Плещеева озера идеально подойдет для sup-серфинга, а закатные пейзажи, которые откроются во время водной прогулки, по-настоящему заворожат. Я покажу вам лучшие маршруты для sup-трипов и проинструктирую, как безопасно и быстро освоить этот вид транспорта.

Организационные детали

  • Внимание! В связи с большой загрузкой гид подтверждает заказы каждый день после 20:00.
  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле (или арендованном вами самостоятельно). Также в качестве альтернативы подойдут велосипеды (прокат велосипеда — 180 р./час и 900 р./сутки).

Дополнительные расходы

  • Дегустации и программы во время посещения фермерских хозяйств предлагаются по специальным низким ценам, но оплачиваются отдельно (по желанию)
  • Вход на территорию Горицкого монастыря — 50 руб./чел.
  • Аренда SUP-доски — 500 руб./чел. В комплект входит: спасжилет, весло и доска для серфинга.
Идеальный день в Переславле-Залесском!
Идеальный день в Переславле-Залесском!
Идеальный день в Переславле-Залесском!
Идеальный день в Переславле-Залесском!
Идеальный день в Переславле-Залесском!
Идеальный день в Переславле-Залесском!
Идеальный день в Переславле-Залесском!
Идеальный день в Переславле-Залесском!
Идеальный день в Переславле-Залесском!
Идеальный день в Переславле-Залесском!
Идеальный день в Переславле-Залесском!
Идеальный день в Переславле-Залесском!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Привет, меня зовут Александр. С 2017 года я профессионально занимаюсь изучением истории и проведением экскурсий, а в 2018 году был аккредитован Департаментом Культуры Ярославской области. За это время я заработал хорошую репутацию, а мои авторские программы путешествий вышли на новый уровень. Отзывы путешественников скажут обо мне больше, чем я сам, потому что себя хвалить не умею. Я стараюсь шагать в ногу со временем, читать свежую литературу, научные статьи и исторические журналы. Но еще столько всего, что предстоит открыть и узнать не только мне, но и людям увлекающимся. Общаясь с разными специалистами из научной среды и истории, я получаю ответы на многие вопросы. Мои экскурсии — комплекс знаний, ответов и представлений о нашей истории и культуре. Кроме того, я говорю на русском и английском языках.
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2020
У меня получился не день, а славный по все пунктам вечер! Совсем не такой, как заявлено в программе, и, пожалуй, это даже хорошо - смело плюсую нашу прогулку в карму Александра ) Часто бывает, что гиды, работающие по строгим схемам, оказываются пойманными в ловушку нарушением графика или незапланированными запросами туристов. В моем случае этого не произошло! Так вышло, что другие туристы - семейная пара с детьми, проезжавшие Переславль в жестком графике и не имевшие возможности пойти на экскурсию в другой день или время, упросили Александра об индивидуальной прогулке в то же самое время, что и наша запланированная экскурсия. Я была не против компании - поэтому мы отправились гулять все вместе. Сложность, и в первую очередь для гида, была в том, что к моменту нашей встречи ребята уже прошли большую часть пути и прослушали какое-то количество сказок-баек. И Александру нужно было так построить повествование, чтобы и я, как "новенькая" в команде, поняла, о чем здесь вообще речь, и "старенькие" туристы не слушали по второму разу рассказ. В общем, наш прекрасный сталкер справился с поставленной задачей - и бодро сплёл нам самый живой замес из эпох, интересов, мест и историй ) Когда наша команда распалась и ребята продолжили своё путешествие дальше, а мы с Александром вернулись к истоку, у меня даже возникло ощущение, что такая последовательность рассказа даже, пожалуй, лучше прямолинейной схемы, чаще всего используемой гидами, когда кто-то там родился, женился, умер и тд. Наша прогулка получилась похожей на работу археологов, которые снимают слой за слоем и все глубже и глубже уходят в историю вопроса. Моя отдельная благодарность - прогулка на закате на sup-доске по тишайшей глади Плющеева озера! Знаете, это была такая "мелодия про жизнь" в общей песне давно минувшей истории Так что, можно сказать, я сейчас пишу не столько отзыв об экскурсии, потому что в описании на Трипстере её просто нет в том виде, в котором она была у меня, сколько я сейчас даю вам рекомендательное письмо гиду ) Уж где только я не гуляла с экскурсоводами! По городам, музеям, пещерам, кафешкам и подворотням... - так вот, в любой стране мира путешественники с благодарностью передают друг друга, как величайшую ценность, контакты местных гидов, которые не просто прочитали миллион книжек и могут вам рассказать, в каком году построили собор или как звали лошадь полководца, не менее важной ценностью оказывается эмоциональная вовлеченность и психологическая гибкость гида. Так вот, Александр именно таков ) За десятком рассказанных им историй стоит сотня тех, которые просто не уложились в тайминг; за улыбками стоит его искренняя человеческая доброжелательность, а за бескорыстными советами по другим городам и местам Золотого Кольца - просто хороший человек ) Спасибо, Саша! Переяславль в вашем прочтении оказался теплым и живым, словно и не гид про него рассказывал, а бабушка на даче плела свои были и небылицы под старый самовар, да вишневое варенье... С уважением и пожелаем всяческих благ, Марина
3 августа 2020
Огромное спасибо Александру за увлекательную, познавательную и содержательную экскурсию. Узнали и увидели много нового. Кто любит историю Российского государства советую гида Александра Калмыкова.
31 июля 2020
День действительно идеальный! Интересная экскурсия, купание в Плещеевом озере. Потрясающий ужин с виноградными улитками!

Александр проводит ещё 2 экскурсии

Переславль-Залесский: воин и рыбакПереславль-Залесский: воин и рыбакПереславль-Залесский: воин и рыбак
450 за человека
2 часа
14 отзывов
Кремль, храмы, «потешная» флотилия, усадьбы и особняки под рассказы о городе и его тайнах
Эта прогулка покажет вам древний город не с одной стороны, а со всех и сразу. Вы увидите старинные памятники и вместе с классической историей Переславля услышите любопытные сюжеты, которые вряд ли отыщете в путеводителях.Вместе мы погуляем по этому разнообразному городу, чтобы рассмотреть все его слои и понять, каков же его характер.
Переславль-Залесский: три средневековых крепостиПереславль-Залесский: три средневековых крепостиПереславль-Залесский: три средневековых крепости
3500 за экскурсию
3 часа
14 отзывов
Закрыть глаза и нырнуть в пучину истории Руси-матушки, открыть и залюбоваться могучими укреплениями
Переславль-Залесский знаменит живописностью своих мест, но от других городов он также отличается удивительной системой крепостных сооружений! Чтобы это доказать, я проведу вас по трём главным крепостям, которые в полной мере отразят всю историю России и создадут для вас 3D-образ города.

Гастрономические экскурсии в Переславле-Залесском

Вкусные истории у Плещеева озераВкусные истории у Плещеева озераВкусные истории у Плещеева озера
4160 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.

Выбирайте и другие экскурсии в Переславле-Залесском

Необычные маршрутыПешкомГастрономическиеНа автомобилеИстория и архитектураВсеСо скидкойИндивидуальныеОбзорныеГрупповые