3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

У меня получился не день, а славный по все пунктам вечер! Совсем не такой, как заявлено в программе, и, пожалуй, это даже хорошо - смело плюсую нашу прогулку в карму Александра ) Часто бывает, что гиды, работающие по строгим схемам, оказываются пойманными в ловушку нарушением графика или незапланированными запросами туристов. В моем случае этого не произошло! Так вышло, что другие туристы - семейная пара с детьми, проезжавшие Переславль в жестком графике и не имевшие возможности пойти на экскурсию в другой день или время, упросили Александра об индивидуальной прогулке в то же самое время, что и наша запланированная экскурсия. Я была не против компании - поэтому мы отправились гулять все вместе. Сложность, и в первую очередь для гида, была в том, что к моменту нашей встречи ребята уже прошли большую часть пути и прослушали какое-то количество сказок-баек. И Александру нужно было так построить повествование, чтобы и я, как "новенькая" в команде, поняла, о чем здесь вообще речь, и "старенькие" туристы не слушали по второму разу рассказ. В общем, наш прекрасный сталкер справился с поставленной задачей - и бодро сплёл нам самый живой замес из эпох, интересов, мест и историй ) Когда наша команда распалась и ребята продолжили своё путешествие дальше, а мы с Александром вернулись к истоку, у меня даже возникло ощущение, что такая последовательность рассказа даже, пожалуй, лучше прямолинейной схемы, чаще всего используемой гидами, когда кто-то там родился, женился, умер и тд. Наша прогулка получилась похожей на работу археологов, которые снимают слой за слоем и все глубже и глубже уходят в историю вопроса. Моя отдельная благодарность - прогулка на закате на sup-доске по тишайшей глади Плющеева озера! Знаете, это была такая "мелодия про жизнь" в общей песне давно минувшей истории Так что, можно сказать, я сейчас пишу не столько отзыв об экскурсии, потому что в описании на Трипстере её просто нет в том виде, в котором она была у меня, сколько я сейчас даю вам рекомендательное письмо гиду ) Уж где только я не гуляла с экскурсоводами! По городам, музеям, пещерам, кафешкам и подворотням... - так вот, в любой стране мира путешественники с благодарностью передают друг друга, как величайшую ценность, контакты местных гидов, которые не просто прочитали миллион книжек и могут вам рассказать, в каком году построили собор или как звали лошадь полководца, не менее важной ценностью оказывается эмоциональная вовлеченность и психологическая гибкость гида. Так вот, Александр именно таков ) За десятком рассказанных им историй стоит сотня тех, которые просто не уложились в тайминг; за улыбками стоит его искренняя человеческая доброжелательность, а за бескорыстными советами по другим городам и местам Золотого Кольца - просто хороший человек ) Спасибо, Саша! Переяславль в вашем прочтении оказался теплым и живым, словно и не гид про него рассказывал, а бабушка на даче плела свои были и небылицы под старый самовар, да вишневое варенье... С уважением и пожелаем всяческих благ, Марина