Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Об экскурсии

Экологическая интерактивная тропа размещается в Дендрологическом саду им. С. Ф. Харитонова. На сказочном маршруте Вам расскажут о деревьях, кустарниках и их свойствах, поведают легенды и сказания народов России, Северной Америки, Японии, Китая и Дальнего Востока, посвящённые обитателям леса.

Вы познакомитесь с «чертовым деревом», «мышиным королём» и другими персонажами древесных культур. Прогулка по тропе будет интересна всем – от ребёнка до посетителя «золотого» возраста.