Экологическая интерактивная тропа размещается в Дендрологическом саду им. С. Ф. Харитонова. На сказочном маршруте Вам расскажут о деревьях, кустарниках и их свойствах, поведают легенды и сказания народов России, Северной Америки, Японии, Китая и Дальнего Востока, посвящённые обитателям леса.
Вы познакомитесь с «чертовым деревом», «мышиным королём» и другими персонажами древесных культур. Прогулка по тропе будет интересна всем – от ребёнка до посетителя «золотого» возраста.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в Дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова (100 руб. /взрослый, 50 руб. / пенсионеры, студенты и дети)
Место начала и завершения?
Улица Журавлёва, 1Б, Переславль-Залесский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
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