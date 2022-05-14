Лесные сказания: прогулка по Дендрологическому саду ИМ.С.Ф. Харитонова

Увлекательная экскурсия для любителей флоры и прогулок на свежем воздухе

Индивидуальная
Увлекательная экскурсия для любителей флоры и прогулок на свежем воздухе.

Отличная возможность полюбоваться арт-объектами сада, необычными растениями и услышать интересные истории об их происхождении и свойствах.
Лесные сказания: прогулка по Дендрологическому саду ИМ.С.Ф. Харитонова
Лесные сказания: прогулка по Дендрологическому саду ИМ.С.Ф. Харитонова
Лесные сказания: прогулка по Дендрологическому саду ИМ.С.Ф. Харитонова
Лесные сказания: прогулка по Дендрологическому саду ИМ.С.Ф. Харитонова
Лесные сказания: прогулка по Дендрологическому саду ИМ.С.Ф. Харитонова
Лесные сказания: прогулка по Дендрологическому саду ИМ.С.Ф. Харитонова

Об экскурсии

Экологическая интерактивная тропа размещается в Дендрологическом саду им. С. Ф. Харитонова. На сказочном маршруте Вам расскажут о деревьях, кустарниках и их свойствах, поведают легенды и сказания народов России, Северной Америки, Японии, Китая и Дальнего Востока, посвящённые обитателям леса.
Вы познакомитесь с «чертовым деревом», «мышиным королём» и другими персонажами древесных культур. Прогулка по тропе будет интересна всем – от ребёнка до посетителя «золотого» возраста.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова (100 руб. /взрослый, 50 руб. / пенсионеры, студенты и дети)
Место начала и завершения?
Улица Журавлёва, 1Б, Переславль-Залесский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Переславля-Залесского

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьмиЦветы и сады

Еще несколько похожих предложений в Переславле-Залесском

Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
4.9
135 отзывов
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Главные достопримечательности исторического сердца города на обзорной экскурсии
1 570 за 1-10 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Наталья
4.9
52 отзыва
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Прогуляться по древним улочкам, услышать сюжеты о старинных храмах и посетить Никольский монастырь
520 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
2.5 часа
Индивидуальная
Елена
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Приглашаем вас на один из самых популярных у гостей нашего города маршрут
от 3 750 за 1-4 чел.
Переславль-Залесский: прогулки скозь века. Сборный пешеходный маршрут
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Переславское_Бюро_Путешествий
4.9
28 отзывов
Переславль-Залесский: прогулки скозь века. Сборный пешеходный маршрут
В 1152 году на карте появился Переславль-Залесский
600 за 1 человека
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского
2 часа
Индивидуальная
Коростелев
5
1 отзыв
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского
Мы поднимемся на холмы высокие и полюбуемся прекрасными видами города старинного
3 500 за 1-5 чел.
Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
4 часа
Индивидуальная
Гиды
4.7
6 отзывов
Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
7 000 за 1-10 чел.
Проникнуться славной историей Переславской земли
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Переславское_Бюро_Путешествий
4.7
23 отзыва
Проникнуться славной историей Переславской земли
На этой экскурсии будут звучат «громкие» имена многовековой русской истории - тесно связанных с Переславлем Юрия
3 750 за 1-8 чел.
Переславль-Залесский: Три средневековых крепости
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
19 отзывов
Переславль-Залесский: Три средневековых крепости
Приглашаю вас на экскурсию по Переславлю-Залесскому - городу, который в свое время стоял на защите всего Золотого Кольца
3 500 за 1-10 чел.
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Юрий
4.9
111 отзывов
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых колоритных древнерусских городов
2 800 за 1-4 чел.
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского
2.5 часа
Индивидуальная
Елена
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского
Переславль-Залесский славен величественными древнейшими монастырями, каждый из которых имеет свою уникальную историю
от 3 750 за 1-4 чел.
Вкусные истории у Плещеева озера
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
23 отзыва
Вкусные истории у Плещеева озера
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
4 940 за 1-6 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
4.9
66 отзывов
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Прогуляться по древним улочкам, услышать сюжеты о старинных храмах и посетить Никольский монастырь
2 598 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Переславле-Залесском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Переславле-Залесском
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ