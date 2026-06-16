читать дальше уменьшить

не оставят без впечатления гостей города. По образованию ИТ инженер, по призванию - Художник. Рисую и фотографию, создаю руками предметы интерьера. Фотостудию организовала как арт пространство, где есть галерея, костюмерная, лекторий и много разных интерьерных арт объектов, которые классно смотрятся в стенах фабрики возрастом 267 лет. Главный наш фотопродукт - это фотосет ОбразоВаяние. Мы с художником по костюму придумываем образ, создаем наряд, реквизит, готовим сцену и снимаем. Съемка может быть как в студии, так и на пленэре, в особенности - на закате на озере Плещеево - это самостоятельный вид удовольствия в Переславле. Запечатлеть его на память в фотографиях и своем сердце - значит отрыть путь к исполнению всех желаний.