Эта необычная экскурсия соединяет историю старинной фабрики, искусство фотографии и возможность взглянуть на себя по-новому.
В атмосферных индустриальных интерьерах вы узнаете о роли женщины в разные эпохи, познакомитесь с творческим пространством бывшего производства и примерите неожиданные образы. Вас ждут истории, вдохновение, эксперименты со стилем и селфи на память.
В атмосферных индустриальных интерьерах вы узнаете о роли женщины в разные эпохи, познакомитесь с творческим пространством бывшего производства и примерите неожиданные образы. Вас ждут истории, вдохновение, эксперименты со стилем и селфи на память.
Описание мастер-класса
Фабрика «Красное эхо» (ныне «Залесье»)
Одна из старейших фабрик города с историей более 260 лет.
Арт-пространство «Эхо-локация»
Творческое пространство, расположенное в здании бывшего электромеханического цеха фабрики.
На экскурсии:
- Вы сможете примерить новый образ, узнать, как создаётся художественный портрет, увидеть галерею фотографий и погрузиться в мир фотографии и визуального искусства.
- Мы посетим костюмерную и увидим интерьеры фабрики изнутри. Я расскажу о процессе создания портрета. Для создания образов мы предоставляем различные аксессуары и предметы одежды, которые помогут взглянуть на себя по-новому и почувствовать себя героем фотосессии.
- В завершение вас ждут небольшие фотосеты на ваши телефоны и общая фотография на память.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Комсомольская площадь 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родилась и живу сейчас в Переславле-Залесском, открыла в стенах старой фабрики города фотостудию. Знаю и люблю Переславль, его историю, здания, живописные локации. Как фотограф вижу самые красивые места, которые
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