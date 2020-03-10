7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Собрать город как пазл
Чтобы составить верное впечатление о городе, мало увидеть его главные достопримечательности. Именно поэтому вы познакомитесь со всеми объектами, составляющими историю Переславля-Залесского до наших времён. Итак, в программе:
Кроме того, вместе со мной вы пройдете по всем векам истории города, отыщете древнюю Русь и языческую Меря и откроете для себя ещё много удивительного в Переславле-Залесском.
Жизнь в Переяславле vs в Переславле
Я расскажу, как жилось в древнем городе и как живётся сейчас. Поделюсь историями о Фёдоре Шаляпине, о суперкомпьютере, победившем компанию Майкрософт, и об архетипе переславского рыбака, к которому относится Александр Невский. Мы обсудим записи в дневниках Островского о переславцах — ведь именно они легли в образы героев знаменитой поэмы «Снегурочки». А еще вы узнаете имена других известных личностей, связавших жизнь с городом. Приготовьтесь к насыщенным, но увлекательным рассказам!
Дополнительных расходов не предвидится.