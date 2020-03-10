7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Переславль-Залесский: воин и рыбак

Кремль, храмы, «потешная» флотилия, усадьбы и особняки под рассказы о городе и его тайнах

Александр
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Александр – ваш гид
Эта прогулка покажет вам древний город не с одной стороны, а со всех и сразу.

Вы увидите старинные памятники и вместе с классической историей Переславля услышите любопытные сюжеты, которые вряд ли отыщете в путеводителях.Вместе мы погуляем по этому разнообразному городу, чтобы рассмотреть все его слои и понять, каков же его характер.
400 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча — кафе «Перессвиль» ул. Советская, д.8
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Переславль-Залесский: воин и рыбак
Переславль-Залесский: воин и рыбак

Что вас ожидает

Собрать город как пазл
Чтобы составить верное впечатление о городе, мало увидеть его главные достопримечательности. Именно поэтому вы познакомитесь со всеми объектами, составляющими историю Переславля-Залесского до наших времён. Итак, в программе:

  • Переславский собор — полное загадок украшение исторического центра.
  • Храм Петра Митрополита — шатровая церковь, которая скрывает в себе историю возвышения Москвы.
  • Бизнес-кейс от первого переславского мануфактурщика Филиппа Угримова.
  • Дом Павлова и его гостей: Федора Шаляпина, Валентина Серова и Константина Коровина.
  • «Переславский Хогвартс» — мужская гимназия, в которой все волшебно.
  • Первую фабрику кинопленки в СССР.
  • Университет, где разрабатывали суперкомпьютер.

Кроме того, вместе со мной вы пройдете по всем векам истории города, отыщете древнюю Русь и языческую Меря и откроете для себя ещё много удивительного в Переславле-Залесском.

Жизнь в Переяславле vs в Переславле
Я расскажу, как жилось в древнем городе и как живётся сейчас. Поделюсь историями о Фёдоре Шаляпине, о суперкомпьютере, победившем компанию Майкрософт, и об архетипе переславского рыбака, к которому относится Александр Невский. Мы обсудим записи в дневниках Островского о переславцах — ведь именно они легли в образы героев знаменитой поэмы «Снегурочки». А еще вы узнаете имена других известных личностей, связавших жизнь с городом. Приготовьтесь к насыщенным, но увлекательным рассказам!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Переславль-Залесский: воин и рыбак
Переславль-Залесский: воин и рыбак
Переславль-Залесский: воин и рыбак

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу в 10:00 и 12:00, в субботу в 10:00 и 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура — кафе «Перессвиль» ул. Советская, д.8.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александр
Александр
Привет, меня зовут Александр. С 2017 года я профессионально занимаюсь изучением истории и проведением экскурсий, а в 2018 году был аккредитован Департаментом Культуры Ярославской области. За это время я заработал хорошую репутацию, а мои авторские программы путешествий вышли на новый уровень. Отзывы путешественников скажут обо мне больше, чем я сам, потому что себя хвалить не умею. Я стараюсь шагать в ногу со временем, читать свежую литературу, научные статьи и исторические журналы. Но еще столько всего, что предстоит открыть и узнать не только мне, но и людям увлекающимся. Общаясь с разными специалистами из научной среды и истории, я получаю ответы на многие вопросы. Мои экскурсии — комплекс знаний, ответов и представлений о нашей истории и культуре. Кроме того, я говорю на русском и английском языках.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Огромное спасибо за Экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Мы узнали множество интереснейших исторических фактов, о которых не знали до этого! Александр, сумел вовлечь всех нас в водоворот событий, происходивших в этих местах в стародавние времена! Экскурсия прошла на одном дыхании! Александр, любящий свой город экскурсовод, и слушая его, нельзя было не влюбиться в Переславль-Залесский!! С уважением, Наталья.
5 марта 2020
Ну просто Прекрасная экскурсия и очаровательный молодой интеллигентный экскурсовод!!! Настолько интересно и, главное, легко рассказывает, с улыбкой, с юмором - прелесть!! "Заряжает", не нудными фактами, а историями, которые происходили будто с ним самим! Александр и чертежи, и фото показывал с планшета; мы и Красную площадь посмотрели, и на валы забрались, и школу увидели и т.д. А главное - погода была - ужас: дождь, холод, ветер, под ногами хлюпающий снег, а мы только его и слушали и не очень-то всё это и замечали. Представляете, а если бы была отличная погода???!! Однозначно рекомендую всем (да и сами ещё планируем приехать на его другую экскурсию), и особенно молодым ребятам и девчонкам, т.к. Александр - пример молодого человека искренне любящего своё дело, историю, страну; способного увлечь любого, веселого и , естественно, молодого, модного и симпатичного человека! История этого удивительного города как будто в картинках прошла перед нашими глазами - супер! Большое спасибо Александр, от Анны и Василия из Москвы!! (Надеюсь, что и Вы с нами не скучали!)
Полина
5 февраля 2020
Большое спасибо Александру за такую прекрасную экскурсию! Мы узнали много интересного про город и историю Руси, почувствовали себя учёными-историками и восхитились местными красотами. Александр очень приятный молодой человек, родеющий за свое дело.
4 февраля 2020
Понравилось
27 января 2020
Рекомендую Александра как интересного гида, увлеченного темой, умеющего живо рассказывать об истории города и событиях, которые в нем происходили. Забавные параллели с современностью, история Переславля, переплетающаяся с историей России и Византии, умение вести диалог с участниками экскурсии и отвечать на все вопросы - на мой взгляд, именно это отличает хорошего гида от просто гида:))))
9 января 2020
Приветствую всех! Не первый раз была в прекрасном городе Переславль-Залесский, но с экскурсией впервые. Александр просто покорил! Очень здорово, когда молодые люди обладают такими знаниями и так потрясающе излагают информацию!!!! Это восхищает! Обратила внимание, что даже детям интересно, находит подход ко всем возрастным группам. Обязательно рекомендую всем ! Александру желаю развиваться дальше в этом направлении. Жду новых экскурсий , буду в первых рядах!!!
Алена
2 января 2020
Спасибо за экскурсию! Увлекательно и позвательно! Александр,удивительно, глубокий и увлеченный гид, патриот своего города. Очень приятно слышать живую речь, без штампов и заученных текстов. Спасибо за часы общения!

Александр проводит ещё 2 экскурсии

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