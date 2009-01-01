Что вы увидите
- Спасо-Преображенский собор
- Земляную крепость
- Храм Петра Митрополита
- Два храма в стиле провинциального барокко
- Усадьбу Модного дома Павловых
- Мужскую гимназию
- Первую фабрику кинопленки в СССР
- Университет
Мы встретимся и рассмотрим в группе таких же увлеченных людей:• Спасо-Преображенский собор 1152 года и его настенные граффити;
- Земляную крепость полностью сохранившуюся здесь с XII века;
- Храм Петра Митрополита — как памятник очень важных событий в истории 📖 возвышения Москвы как столицы ⭐️ нашего государства;
- Два простых храма в стиле провинциального барокко построенных местным купцом — первым производителем парусины;
- Усадьбу Модного дома Павловых — предпринимателей и городских управленцев, которых очень хорошо знали при императорском дворе;
- Мужскую гимназию, приходское и духовное училища, которые формировали продолжаю быть похожими на часть Кембриджского студенческого городка;
- Первую фабрику кинопленки в Совестком Союзе «СИМП» ознаменовавшей зарождение Советского кино;
- Университет, на базе которого развивались наши кадры знаменитой Силиконовой долины.
Что не входит
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Ул. Советская, д. 8. Кафе "Вкусный Пересвилль".
Место завершения
🏁 ул. Советская, д. 1
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Александр К.
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