Александр К. – Гид из Переславля-Залесского

Переславль-Залесский небольшой город 🏙️, совершенно простых и гостеприимных людей, за полторы тысячи лет проживания здесь человека, всё же сформировал свой неповторимый образ.



Раньше его заимствовали для кино 🎥, а теперь и для жизни.



Образ человека, который смотрит в глаза человеку.



В его живописных уголках, лаконичных и прекрасных храмах, большой и великой истории 📖 мы угадаем ступени его исторически духовного роста.