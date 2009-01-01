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Переславль-Залесский: воин и рыбак

4.8
14 отзывов
Александр К.
Александр К. – Гид из Переславля-Залесского
Переславль-Залесский небольшой город 🏙️, совершенно простых и гостеприимных людей, за полторы тысячи лет проживания здесь человека, всё же сформировал свой неповторимый образ.

Раньше его заимствовали для кино 🎥, а теперь и для жизни.

Образ человека, который смотрит в глаза человеку.

В его живописных уголках, лаконичных и прекрасных храмах, большой и великой истории 📖 мы угадаем ступени его исторически духовного роста.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 340 ₽ за экскурсию

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Переславль-Залесский: воин и рыбак
Переславль-Залесский: воин и рыбак

Что вы увидите

  • Спасо-Преображенский собор
  • Земляную крепость
  • Храм Петра Митрополита
  • Два храма в стиле провинциального барокко
  • Усадьбу Модного дома Павловых
  • Мужскую гимназию
  • Первую фабрику кинопленки в СССР
  • Университет
Мы встретимся и рассмотрим в группе таких же увлеченных людей:• Спасо-Преображенский собор 1152 года и его настенные граффити;
  • Земляную крепость полностью сохранившуюся здесь с XII века;
  • Храм Петра Митрополита — как памятник очень важных событий в истории 📖 возвышения Москвы как столицы ⭐️ нашего государства;
  • Два простых храма в стиле провинциального барокко построенных местным купцом — первым производителем парусины;
  • Усадьбу Модного дома Павловых — предпринимателей и городских управленцев, которых очень хорошо знали при императорском дворе;
  • Мужскую гимназию, приходское и духовное училища, которые формировали продолжаю быть похожими на часть Кембриджского студенческого городка;
  • Первую фабрику кинопленки в Совестком Союзе «СИМП» ознаменовавшей зарождение Советского кино;
  • Университет, на базе которого развивались наши кадры знаменитой Силиконовой долины.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Ул. Советская, д. 8. Кафе "Вкусный Пересвилль".
Место завершения
🏁 ул. Советская, д. 1
Переславль-Залесский: воин и рыбак
Переславль-Залесский: воин и рыбак
Переславль-Залесский: воин и рыбак
Переславль-Залесский: воин и рыбак

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр К.
Александр К.
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14 отзывов оставили туристы

Александр К. проводит ещё 1 экскурсию

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