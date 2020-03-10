2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

О принцессе, о княгине и монахине

Экскурсия начнется на Красной площади, у стен Спасо-Преображенского собора. Вы узнаете, почему Юрий Долгорукий не смог бы построить города и собрать армию без участия константинопольской принцессы. Поговорим о загадках истории и о труде женщин, которые поднимали наш флот «на паруса». Рассмотрев кремль, вы отправитесь к устью реки Трубеж — романтичному месту, окутанному легендами. Здесь побеседуем о спасении княгини Евдокии, о ее роли в развитии нашего государства, а также вспомним сюжет о любви одной из монахинь переславского монастыря.

Уклад женской обители

После отправимся к Свято-Никольскому монастырю: заложен он в 1352 году, одновременно с Троице-Сергиевой Лаврой. Вы услышите о том, как был прославлен монастырь — при одном из самых красивых православных святых, Дмитрии Прилуцком. Я расскажу о местных подвижниках и о современном укладе женского монастыря.

Монахини и история России

Третий в нашей программе — Феодоровский монастырь, куда в 18 веке для исправления заточали женщин. Вас ждет сюжет о самой знаменитой из них, Анне Ягужинской.

Монастырь прославлялся и богател благодаря труду своих насельниц — вы услышите о его последней игуменье, мудрой и амбициозной матушке Евгении, которая привела к вере знаменитого на всю Россию земского врача святителя Луку (Войно-Ясенецкого).

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, кто уже знает историю города или был на обзорной экскурсии Переславль-Залесский: три средневековых крепости.