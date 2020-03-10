2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Переславна: образ женщины, созданный временем

Сказ о сильных княгинях, мудрых монахинях и простых горожанках в храмах и монастырях города

Александр
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Александр – ваш гид
Летописи воспевают воинов, чей характер и несгибаемая воля покоряли города и страны.

Но даже великие мужи бессильны перед прекрасным и мудрым — перед женщиной.

На экскурсии вы услышите о представительницах слабого пола, которые повлияли на ход истории не только Переславля-Залесского, но и всей России.

Прикоснетесь к древности в старинных монастырях и проникнетесь их особой атмосферой.
3100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча — кафе «Перессвиль» ул. Советская, д.8
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Переславна: образ женщины, созданный временем
Переславна: образ женщины, созданный временем

Что вас ожидает

О принцессе, о княгине и монахине
Экскурсия начнется на Красной площади, у стен Спасо-Преображенского собора. Вы узнаете, почему Юрий Долгорукий не смог бы построить города и собрать армию без участия константинопольской принцессы. Поговорим о загадках истории и о труде женщин, которые поднимали наш флот «на паруса». Рассмотрев кремль, вы отправитесь к устью реки Трубеж — романтичному месту, окутанному легендами. Здесь побеседуем о спасении княгини Евдокии, о ее роли в развитии нашего государства, а также вспомним сюжет о любви одной из монахинь переславского монастыря.

Уклад женской обители
После отправимся к Свято-Никольскому монастырю: заложен он в 1352 году, одновременно с Троице-Сергиевой Лаврой. Вы услышите о том, как был прославлен монастырь — при одном из самых красивых православных святых, Дмитрии Прилуцком. Я расскажу о местных подвижниках и о современном укладе женского монастыря.

Монахини и история России
Третий в нашей программе — Феодоровский монастырь, куда в 18 веке для исправления заточали женщин. Вас ждет сюжет о самой знаменитой из них, Анне Ягужинской.
Монастырь прославлялся и богател благодаря труду своих насельниц — вы услышите о его последней игуменье, мудрой и амбициозной матушке Евгении, которая привела к вере знаменитого на всю Россию земского врача святителя Луку (Войно-Ясенецкого).

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, кто уже знает историю города или был на обзорной экскурсии Переславль-Залесский: три средневековых крепости.

Организационные детали

  • Эта экскурсия — автомобильная. Транспорт предоставляется со стороны заказчика. Если у Вас нет автомобиля — это не повод отказываться от экскурсии.
    Мы можем воспользоваться услугами такси (300 рублей), нанять авто бизнес-класса с водителем (1500 руб. /час), комфортабельный автобус (1000 руб. /час) или просто погулять пешком. Здоровее будем! :)
  • После экскурсии вы можете бесплатно вместе со мной посетить любое из знаменитых Переславских загородных фермерских хозяйств:
    — сыроварню Марии Коваль с дегустацией ремесленных сыров,
    — ФХ «Княжево» с рестораном шефа «Азбуки Вкуса» Бориса Акимова,
    — ФХ «Сеновал» с дегустацией фермерских сыров,
    — ресторан «Попов Луг» с экскурсией по зоопарку и вкусным обедом.

Вас всегда будет ждать дружелюбный приём и горячая пища!

Переславна: образ женщины, созданный временем
Переславна: образ женщины, созданный временем
Переславна: образ женщины, созданный временем
Переславна: образ женщины, созданный временем
Переславна: образ женщины, созданный временем
Переславна: образ женщины, созданный временем
Переславна: образ женщины, созданный временем
Переславна: образ женщины, созданный временем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — кафе «Перессвиль» ул. Советская, д.8.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Привет, меня зовут Александр. С 2017 года я профессионально занимаюсь изучением истории и проведением экскурсий, а в 2018 году был аккредитован Департаментом Культуры Ярославской области. За это время я заработал хорошую репутацию, а мои авторские программы путешествий вышли на новый уровень. Отзывы путешественников скажут обо мне больше, чем я сам, потому что себя хвалить не умею. Я стараюсь шагать в ногу со временем, читать свежую литературу, научные статьи и исторические журналы. Но еще столько всего, что предстоит открыть и узнать не только мне, но и людям увлекающимся. Общаясь с разными специалистами из научной среды и истории, я получаю ответы на многие вопросы. Мои экскурсии — комплекс знаний, ответов и представлений о нашей истории и культуре. Кроме того, я говорю на русском и английском языках.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Впечатлений от экскурсии много и все ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ) Даже погода не испортила их! Экскурсия подойдет , думаю, лет с 12. Просто информация хоть и интересная, но ее МНОГО, поэтому маленькие детки будут отвлекаться и отвлекать своих родителей. Александр - прирожденный экскурсовод с Большой буквы. Так увлеченно рассказывать о своем городе и передать эмоции окружающим может только МАСТЕР своего дела) Спасибо большое, до новых встреч!
9 марта 2020
8 марта побывали на экскурсии в Переяславле Залесском, экскурсию проводил Александр, с погодой нам явно не повезло, а вот с экскурсоводом напротив, видно что человек очень любит свой город, его историю, многие моменты и места были для нас открытием.Наша компания очень разновозрастная, от школьников до пенсионеров, но никто не остался равнодушным. Многие решили приехать ещё раз летом и снова заказать экскурсию у Александра, спасибо ему огромное за доставленное удовольствие.

Александр проводит ещё 2 экскурсии

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