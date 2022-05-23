Об экскурсии

Мы пройдем с вами по местам, где начиналась жизнь в Переславле. Вы узнаете о первых поселениях мерян и славян на северо-восточном берегу озера Плещеева, первом городе в здешних краях – Клещине. Посмотрите на один из древнейших белокаменных храмов домонгольской Руси – Спасо-Преображенский собор - и увидите настенные граффити XII века.

А еще мы посетим древнейший православный монастырь – Никитский, возраст которого более 1000 лет. Полюбуемся озером Плещеевым, где Петр I создал свой первый потешный флот, и обратимся к первым истокам языческой Руси – легендарному Синему камню.