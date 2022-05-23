Переяславль. Как все начиналось

Мы пройдем с вами по местам, где начиналась жизнь в Переславле

Мы пройдем с вами по местам, где начиналась жизнь в Переславле. Вы узнаете о первых поселениях мерян и славян на северо-восточном берегу озера Плещеева, первом городе в здешних краях – Клещине.

Посмотрите на первый белокаменный храм домонгольской Руси – Спасо-Преображенский собор и увидите первые настенные граффити XII века.
Переяславль. Как все начиналось
Переяславль. Как все начиналось
Переяславль. Как все начиналось
Переяславль. Как все начиналось
Переяславль. Как все начиналось
Переяславль. Как все начиналось
Переяславль. Как все начиналось

Что вас ожидает 🤩

  • Ансамбль храмов Красной площади
  • Средневековые оборонительные валы
  • Памятник Александру Невскому
  • Александрова гора
  • Озеро Плещеево
  • Синий камень
  • Никитский монастырь

Об экскурсии

Мы пройдем с вами по местам, где начиналась жизнь в Переславле. Вы узнаете о первых поселениях мерян и славян на северо-восточном берегу озера Плещеева, первом городе в здешних краях – Клещине. Посмотрите на один из древнейших белокаменных храмов домонгольской Руси – Спасо-Преображенский собор - и увидите настенные граффити XII века.
А еще мы посетим древнейший православный монастырь – Никитский, возраст которого более 1000 лет. Полюбуемся озером Плещеевым, где Петр I создал свой первый потешный флот, и обратимся к первым истокам языческой Руси – легендарному Синему камню.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход к Синему камню (200 руб. /взрослый, дети, пенсионеры – бесплатно)
  • Транспорт (на транспорте туриста)
Место начала и завершения?
Переславль-Залесский, ул. Советская, 12
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Автомобильно-пешеходная экскурсия. Проводится на транспорте гостя
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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