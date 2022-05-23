Мы пройдем с вами по местам, где начиналась жизнь в Переславле
Мы пройдем с вами по местам, где начиналась жизнь в Переславле. Вы узнаете о первых поселениях мерян и славян на северо-восточном берегу озера Плещеева, первом городе в здешних краях – Клещине.
Посмотрите на первый белокаменный храм домонгольской Руси – Спасо-Преображенский собор и увидите первые настенные граффити XII века.
Посмотрите на первый белокаменный храм домонгольской Руси – Спасо-Преображенский собор и увидите первые настенные граффити XII века.
Что вас ожидает 🤩
- Ансамбль храмов Красной площади
- Средневековые оборонительные валы
- Памятник Александру Невскому
- Александрова гора
- Озеро Плещеево
- Синий камень
- Никитский монастырь
Об экскурсии
Мы пройдем с вами по местам, где начиналась жизнь в Переславле. Вы узнаете о первых поселениях мерян и славян на северо-восточном берегу озера Плещеева, первом городе в здешних краях – Клещине. Посмотрите на один из древнейших белокаменных храмов домонгольской Руси – Спасо-Преображенский собор - и увидите настенные граффити XII века.
А еще мы посетим древнейший православный монастырь – Никитский, возраст которого более 1000 лет. Полюбуемся озером Плещеевым, где Петр I создал свой первый потешный флот, и обратимся к первым истокам языческой Руси – легендарному Синему камню.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Вход к Синему камню (200 руб. /взрослый, дети, пенсионеры – бесплатно)
- Транспорт (на транспорте туриста)
- Место начала и завершения?
- Переславль-Залесский, ул. Советская, 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренностиЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Автомобильно-пешеходная экскурсия. Проводится на транспорте гостя
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Переславле-Залесском
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