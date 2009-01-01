Трансфер из Переславля-Залесского в село Годеново к Животворящему Кресту в любой удобный для Вас день по предварительной договоренности для индивидуальных путешественников от 1 до 4 человек на удобном легковом автомобиле 🚘.
Что входит
трансфер Переславль-Годеново-Переславль + ожидание (около 1 часа) у
храма Иоанна Златоуста
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.