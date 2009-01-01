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Трансфер до Годеново

Переславское_Бюро_Путешествий
Переславское_Бюро_Путешествий – Гид из Переславль-Залесского
Трансфер до Годеново
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 600 ₽ за экскурсию

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Трансфер до Годеново
Трансфер до Годеново

Что вы увидите

  • Животворящий Крест
  • Храм Иоанна Златоуста
Трансфер из Переславля-Залесского в село Годеново к Животворящему Кресту в любой удобный для Вас день по предварительной договоренности для индивидуальных путешественников от 1 до 4 человек на удобном легковом автомобиле 🚘.
Что входит
  • трансфер Переславль-Годеново-Переславль + ожидание (около 1 часа) у
  • храма Иоанна Златоуста
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Трансфер до Годеново
Трансфер до Годеново
Трансфер до Годеново

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Переславское_Бюро_Путешествий
Переславское_Бюро_Путешествий
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