2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
2 700₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
30 авг в 08:00
2 сен в 08:00
3 000₽ за всё до 15 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 июля 2024Андрей знает про Пермь все. Про каждую улочку, про каждый дом - знания просто энцеклопедические и удивительная память Можно было чуть больше истории города и его лбдей в истории России. Было бы тогда вообще идеально Все понравилось. Очень рекомендую
- ССветлана15 июля 2024Ирина великолепный экскурсовод! Всей нашей группе понравилось очень! Ирина показала Пермь и рассказала о ней много интересного и влюбила нас в этот город! Однозначно рекомендуем эту экскурсию для знакомства с городом.
- РРадмила12 июля 2024Отличный рассказчик интересные факты. Рекомендуем прогуляться по Перми с Олегом.
- ММарина12 июля 2024Очень интересная экскурсия! Были группой с детьми, всё очень понятно, просто и по-пермски))))
- ММарина12 июля 2024Ирина, спасибо большое за экскурсию. Всё очень понравилось. Рассказ был интересный и познавательный. Будем Вас рекомендовать.
- ТТатьяна8 июля 2024Благодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, но позволяет увидеть основные достопримечательности исторического центра. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и ассортимента сувениров.
- ВВера1 июля 2024Экскурсия понравилась, узнали историю Перми, прогулялись по красивым местам. Олег интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, очень приятный собеседник! Спасибо большое!
- ААнастасия30 июня 2024Чудесная прогулка по Перми с Андреем. Время пролетело незаметно. Огромное количество увлекательной информации от архитектуры до оперы. Спасибо большое!
- ММария27 июня 2024Замечательный гид!! Пермь - стала открытием для меня, и хочется вернуться на новую экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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