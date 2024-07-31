Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Перми, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пермь гостеприимная и благодарная
Пешая
61 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
2 700 за всё до 10 чел.
О Перми - с интересом и любовью
Пешая
98 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
30 авг в 08:00
2 сен в 08:00
3 000 за всё до 15 чел.
По старинным улицам Перми
Пешая
52 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 июля 2024
    По старинным улицам Перми
    Андрей знает про Пермь все. Про каждую улочку, про каждый дом - знания просто энцеклопедические и удивительная память Можно было чуть больше истории города и его лбдей в истории России. Было бы тогда вообще идеально Все понравилось. Очень рекомендую
  • С
    Светлана
    15 июля 2024
    О Перми - с интересом и любовью
    Ирина великолепный экскурсовод! Всей нашей группе понравилось очень! Ирина показала Пермь и рассказала о ней много интересного и влюбила нас в этот город! Однозначно рекомендуем эту экскурсию для знакомства с городом.
  • Р
    Радмила
    12 июля 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Отличный рассказчик интересные факты. Рекомендуем прогуляться по Перми с Олегом.
  • М
    Марина
    12 июля 2024
    О Перми - с интересом и любовью
    Очень интересная экскурсия! Были группой с детьми, всё очень понятно, просто и по-пермски))))
  • М
    Марина
    12 июля 2024
    О Перми - с интересом и любовью
    Ирина, спасибо большое за экскурсию. Всё очень понравилось. Рассказ был интересный и познавательный. Будем Вас рекомендовать.
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Благодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, но позволяет увидеть основные достопримечательности исторического центра. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и ассортимента сувениров.
    Благодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, ноБлагодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, ноБлагодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, ноБлагодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, но
  • В
    Вера
    1 июля 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Экскурсия понравилась, узнали историю Перми, прогулялись по красивым местам. Олег интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, очень приятный собеседник! Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    30 июня 2024
    По старинным улицам Перми
    Чудесная прогулка по Перми с Андреем. Время пролетело незаметно. Огромное количество увлекательной информации от архитектуры до оперы. Спасибо большое!
  • М
    Мария
    27 июня 2024
    По старинным улицам Перми
    Замечательный гид!! Пермь - стала открытием для меня, и хочется вернуться на новую экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пермь гостеприимная и благодарная
  2. О Перми - с интересом и любовью
  3. По старинным улицам Перми
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Арт-объект «Счастье не за горами»
  5. Усьвинские столбы
  6. Кунгурская пещера
  7. Белогорский монастырь
  8. Гора Ветлан
  9. Набережная
  10. Дом Грибушина
Сколько стоит экскурсия по Перми в августе 2024
Сейчас в Перми в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2024 год по теме «Экскурсии для пенсионеров», 211 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам