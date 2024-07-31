Е Екатерина По старинным улицам Перми Андрей знает про Пермь все. Про каждую улочку, про каждый дом - знания просто энцеклопедические и удивительная память Можно было чуть больше истории города и его лбдей в истории России. Было бы тогда вообще идеально Все понравилось. Очень рекомендую

С Светлана О Перми - с интересом и любовью Ирина великолепный экскурсовод! Всей нашей группе понравилось очень! Ирина показала Пермь и рассказала о ней много интересного и влюбила нас в этот город! Однозначно рекомендуем эту экскурсию для знакомства с городом.

Р Радмила Пермь гостеприимная и благодарная Отличный рассказчик интересные факты. Рекомендуем прогуляться по Перми с Олегом.

М Марина О Перми - с интересом и любовью Очень интересная экскурсия! Были группой с детьми, всё очень понятно, просто и по-пермски))))

М Марина О Перми - с интересом и любовью Ирина, спасибо большое за экскурсию. Всё очень понравилось. Рассказ был интересный и познавательный. Будем Вас рекомендовать.

Т Татьяна Пермь гостеприимная и благодарная Благодарю Олега за великолепную экскурсию. Рассказ познавательный и интересный, информация хорошо структурирована. Маршрут не сложный, но позволяет увидеть основные достопримечательности исторического центра. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и ассортимента сувениров.

В Вера Пермь гостеприимная и благодарная Экскурсия понравилась, узнали историю Перми, прогулялись по красивым местам. Олег интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, очень приятный собеседник! Спасибо большое!

А Анастасия По старинным улицам Перми Чудесная прогулка по Перми с Андреем. Время пролетело незаметно. Огромное количество увлекательной информации от архитектуры до оперы. Спасибо большое!