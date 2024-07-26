2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Перми: Памятники, легенды и купеческие особняки
Прогулка по Перми с посещением главных достопримечательностей: Памятник Татищеву, Набережная Камы, Соленые уши и многое другое
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
8 авг в 14:00
9 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеЭкскурсия в Кунгур: Ледяная пещера и купеческие традиции
Погрузитесь в атмосферу купеческого Кунгура и величие Ледяной пещеры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
8 авг в 14:00
9 авг в 09:00
14 250₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
Погрузитесь в атмосферу Урала, посетив Усьвинские столбы и Каменный город. Незабываемые виды и уникальные природные объекты ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Смотрите свободные даты
8 авг в 14:00
9 авг в 09:00
17 900₽ за всё до 4 чел.
1 час
Групповая
до 20 чел.
Роботы: Пермский период
Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 6
Расписание: Ждем Вас на экскурсии в четверг в 19:00 и в воскресенье в 11:00
8 авг в 19:00
11 авг в 11:00
850₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Перми: путешествие через историю и культуру
Вместе с опытным гидом откроем страницы истории Перми, встретимся с её символами и традициями
Начало: Г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: По расписанию или по согласованию с экскурсантами
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Пермь Мистическая»: легенды и привидения
Пермь полна загадок и тайн. Узнайте о мистических легендах и привидениях, которые оживают на улицах города. Погрузитесь в таинственную атмосферу Перми
Начало: По договорённости
Расписание: Смотрите свободные даты
8 авг в 19:00
9 авг в 19:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия: Каменные богатыри Полюд и Ветлан в Перми
Путешествие к двум величественным скалам Пермского края - Полюду и Ветлану. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
8 авг в 14:00
9 авг в 09:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 июля 2024Интересно, очень понравилось! Конечно хотелось бы чуть больше времени на пообщаться с роботом и на пощупать, но тут наверное нет предела, особенно детям.
- ННина22 июля 2024Экскурсовод отличная весёлая,общительная!!! Много раз роботы приезжали в город,но вот процесс их изготовления увидели впервые,было очень интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Популярные экскурсии»
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