Все – экскурсии в Перми

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Перми, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пермь: лицом к лицу
На машине
27 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
6 авг в 17:00
7 авг в 12:00
6 200 за всё до 4 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
На машине
40 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
7 авг в 08:00
8 авг в 19:00
21 335 за всё до 4 чел.
Пермь гостеприимная и благодарная
Пешая
61 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
2 700 за всё до 10 чел.
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
На машине
94 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
Начало: По договоренности
26 авг в 04:30
27 авг в 04:30
21 900 за всё до 3 чел.
4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
На машине
46 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
26 авг в 06:30
27 авг в 06:30
18 900 за всё до 3 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
На машине
На снегоходах
82 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми
Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Место проживания в г. Перми
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    31 июля 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Поездка была прекрасна, если бы вместо экскурсовода был просто водитель - вообще было бы отлично.
    Поездка была прекрасна, если бы вместо экскурсовода был просто водитель - вообще было бы отличноПоездка была прекрасна, если бы вместо экскурсовода был просто водитель - вообще было бы отличноПоездка была прекрасна, если бы вместо экскурсовода был просто водитель - вообще было бы отлично
  • Г
    Галина
    31 июля 2024
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Замечательный гид Ольга, великолепный маршрут, прекрасная природа и с погодой очень повезло. Спасибо за прекрасную экскурсию!
    Замечательный гид Ольга, великолепный маршрут, прекрасная природа и с погодой очень повезло. Спасибо за прекрасную экскурсию!
  • А
    Алексей
    29 июля 2024
    Пермь: лицом к лицу
    Спасибо Павлу зо отличную организацию экскурсии! Всё чётко по времени. Много интересной информации и живого общения! Для первого впечатления - самое то! Дальше можно погружаться глубже - Павел подсказал по нашим запросам, куда… Ещё раз большое спасибо!
    Спасибо Павлу зо отличную организацию экскурсии! Всё чётко по времени. Много интересной информации и живого общения!Спасибо Павлу зо отличную организацию экскурсии! Всё чётко по времени. Много интересной информации и живого общения!Спасибо Павлу зо отличную организацию экскурсии! Всё чётко по времени. Много интересной информации и живого общения!Спасибо Павлу зо отличную организацию экскурсии! Всё чётко по времени. Много интересной информации и живого общения!
  • Е
    Екатерина
    29 июля 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Мы заказывали эту экскурсию для семьи с детьми 8 и 12 лет (мальчики). Все с разным уровнем спортивной подготовки. В день
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    экскурсии шел дождь. Несмотря на это мы были настроены на поход и не отказались от него. Наш гид, Евгения, оказалась очень подготовленной, у нее были с собой дождевики, палки для восхождения в гору, сидушки и даже чай с вкусняшками) Евгения прекрасно ориентировалась на местности, делилась интересными фактами о природе и культуре региона. Все было организовано отлично, вовремя и продумано. Мы смогли насладиться уникальным ландшафтом пермской области, были в восторге и впечатлены красотами природы. Очень понравилось прокатиться по Усьве на лодке с ветерком) Каменный город тоже понравился. Также особая благодарность Евгении за помощь детям в подъеме к Усьвинским столбам, заботе о безопасности, и мы оценили, что Евгения учитывала уровень подготовки каждого из нас и терпеливо ждала и подбадривала тех, кто нуждался в передышке) В целом весь день прошел в дружелюбной атмосфере. Мы были в восторге и несмотря на "прелести" погоды были очень довольны нашим походом. Рекомендую этот маршрут всем кто любит активный отдых. В целом, подняться на гору не так уж сложно, думаю любому обычному человеку это под силу, даже ребенку.

    Мы заказывали эту экскурсию для семьи с детьми 8 и 12 лет (мальчики). Все с разным уровнем спортивной подготовкиМы заказывали эту экскурсию для семьи с детьми 8 и 12 лет (мальчики). Все с разным уровнем спортивной подготовкиМы заказывали эту экскурсию для семьи с детьми 8 и 12 лет (мальчики). Все с разным уровнем спортивной подготовки
  • Е
    Евгения
    29 июля 2024
    Пермь: лицом к лицу
    Получили огромное удовольствие от экскурсии. Павел прекрасный рассказчик, эрудированный, влюбленный в свой город экскурсовод. 3,5 часа экскурсии пролетели как один миг) Экскурсия прекрасно подойдёт для первого знакомства с городом. Надеемся еще вернуться в Пермь и продолжить знакомство с городом и окрестностями!
  • М
    Марина
    29 июля 2024
    Пермь: лицом к лицу
    Экскурсия "Лицом к лицу" с Павлом была интересна для нашей разновозрастной компании (от 11 до 65 лет). Интересные рассказы, ответы на
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    наши вопросы - сделали экскурсию "живой" и содержательной. Спасибо Павлу, что учёл наши пожелания относительно маршрута-мы остановились в том месте, где мечтал ребёнок. Комфортный автомобиль, уверенное вождение, выгодные остановки с возможностью сделать яркие фото стали "приятностями" автоэкскурсии. Павел прекрасный собеседник, тактичный, вежливый, интересный. Спасибо огромное.

    Экскурсия "Лицом к лицу" с Павлом была интересна для нашей разновозрастной компании (от 11 до 65 лет)
  • А
    Анна
    28 июля 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Яркая, богатая на эмоции и невероятно красочная поездка. Огромное спасибо Александру за организацию и проведение этого незабываемого маршрута. Одно удовольствие общаться с таким интересным и знающим человеком. Отдельное спасибо за шикарные фотографии.
  • Б
    Борис
    26 июля 2024
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Огромное спасибо Артему за чудесный день на Вишере! Артем был максимально ориентирован на нас, заботлив и внимателен. С удовольствием провели
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    время! Впечатлений от великолепной природы, потрясающих видов, отзывчивых и доброжелательных людей - не счесть! И мы уже планируем свой следующий визит в Пермь и Пермский край) Спасибо!

  • А
    Анастасия
    22 июля 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Очень замечательная экскурсия. Заказывала для мамы с подругой. Сама экскурсия хорошо организована, посмотрели все места, которые были указаны и даже
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    больше. Завозили покушать в очень бюджетные кафе, где все было очень вкусно. Гид Евгения все интересно рассказывала, делала много прекрасных фотографий. Остались очень довольны. Рекомендуем к заказу.

    Очень замечательная экскурсия. Заказывала для мамы с подругой. Сама экскурсия хорошо организована, посмотрели все места, которыеОчень замечательная экскурсия. Заказывала для мамы с подругой. Сама экскурсия хорошо организована, посмотрели все места, которыеОчень замечательная экскурсия. Заказывала для мамы с подругой. Сама экскурсия хорошо организована, посмотрели все места, которые
  • О
    Ольга
    19 июля 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Прекрасный в день в компании с Евгенией! Природа Пермского Края просто завораживает своей необъятной красотой! По времени все рассчитано так, что вы
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    приезжаете на место, а там практически нет туристов, что очень порадовало. Не пожадничайте, возьмите лодку до Столбов и обратно - так вы сможете насладиться величием природы с воды. А в Губахе спускайтесь с Крестовой горы на подъемнике - 200 рублей с человека не так уж и дорого для очередного впечатления:-) Отдельно спасибо Жене за рекомендации, чем еще заняться и что посмотреть недалеко от Перми.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Пермь: лицом к лицу
  2. Каменные богатыри Полюд и Ветлан
  3. Пермь гостеприимная и благодарная
  4. 5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
  5. 4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Арт-объект «Счастье не за горами»
  5. Усьвинские столбы
  6. Кунгурская пещера
  7. Белогорский монастырь
  8. Гора Ветлан
  9. Набережная
  10. Дом Грибушина
Сколько стоит экскурсия по Перми в августе 2024
Сейчас в Перми в категории "Все" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 700 до 21 900. Туристы уже оставили гидам 350 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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