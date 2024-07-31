3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
6 авг в 17:00
7 авг в 12:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Водная прогулка
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
7 авг в 08:00
8 авг в 19:00
21 335₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
2 700₽ за всё до 10 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
Начало: По договоренности
26 авг в 04:30
27 авг в 04:30
21 900₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
26 авг в 06:30
27 авг в 06:30
18 900₽ за всё до 3 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми
Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Место проживания в г. Перми
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис31 июля 2024Поездка была прекрасна, если бы вместо экскурсовода был просто водитель - вообще было бы отлично.
- ГГалина31 июля 2024Замечательный гид Ольга, великолепный маршрут, прекрасная природа и с погодой очень повезло. Спасибо за прекрасную экскурсию!
- ААлексей29 июля 2024Спасибо Павлу зо отличную организацию экскурсии! Всё чётко по времени. Много интересной информации и живого общения! Для первого впечатления - самое то! Дальше можно погружаться глубже - Павел подсказал по нашим запросам, куда… Ещё раз большое спасибо!
- ЕЕкатерина29 июля 2024Мы заказывали эту экскурсию для семьи с детьми 8 и 12 лет (мальчики). Все с разным уровнем спортивной подготовки. В день
- ЕЕвгения29 июля 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии. Павел прекрасный рассказчик, эрудированный, влюбленный в свой город экскурсовод. 3,5 часа экскурсии пролетели как один миг) Экскурсия прекрасно подойдёт для первого знакомства с городом. Надеемся еще вернуться в Пермь и продолжить знакомство с городом и окрестностями!
- ММарина29 июля 2024Экскурсия "Лицом к лицу" с Павлом была интересна для нашей разновозрастной компании (от 11 до 65 лет). Интересные рассказы, ответы на
- ААнна28 июля 2024Яркая, богатая на эмоции и невероятно красочная поездка. Огромное спасибо Александру за организацию и проведение этого незабываемого маршрута. Одно удовольствие общаться с таким интересным и знающим человеком. Отдельное спасибо за шикарные фотографии.
- ББорис26 июля 2024Огромное спасибо Артему за чудесный день на Вишере! Артем был максимально ориентирован на нас, заботлив и внимателен. С удовольствием провели
- ААнастасия22 июля 2024Очень замечательная экскурсия. Заказывала для мамы с подругой. Сама экскурсия хорошо организована, посмотрели все места, которые были указаны и даже
- ООльга19 июля 2024Прекрасный в день в компании с Евгенией! Природа Пермского Края просто завораживает своей необъятной красотой! По времени все рассчитано так, что вы
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