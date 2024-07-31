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экскурсии шел дождь. Несмотря на это мы были настроены на поход и не отказались от него. Наш гид, Евгения, оказалась очень подготовленной, у нее были с собой дождевики, палки для восхождения в гору, сидушки и даже чай с вкусняшками) Евгения прекрасно ориентировалась на местности, делилась интересными фактами о природе и культуре региона. Все было организовано отлично, вовремя и продумано. Мы смогли насладиться уникальным ландшафтом пермской области, были в восторге и впечатлены красотами природы. Очень понравилось прокатиться по Усьве на лодке с ветерком) Каменный город тоже понравился. Также особая благодарность Евгении за помощь детям в подъеме к Усьвинским столбам, заботе о безопасности, и мы оценили, что Евгения учитывала уровень подготовки каждого из нас и терпеливо ждала и подбадривала тех, кто нуждался в передышке) В целом весь день прошел в дружелюбной атмосфере. Мы были в восторге и несмотря на "прелести" погоды были очень довольны нашим походом. Рекомендую этот маршрут всем кто любит активный отдых. В целом, подняться на гору не так уж сложно, думаю любому обычному человеку это под силу, даже ребенку.