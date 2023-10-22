Что вас ожидает:

Путешествие по Пермскому краю: Открытие новых горизонтов:

1 день:

Рано утром стартуем из г. Губаха (Пермский край) на Ивдель через Горнозаводск. Возможна встреча с участниками из других городов по ходу маршрута. По договоренности, можем забрать вас из Перми. В пути перекусываем в кафе (не входит в стоимость тура). Прибываем к вечеру на базу Вижай. Ужин. Ночевка. Баня (по запросу).

2 день:

Завтрак. Инструктаж. Штурмуя броды едем в сторону Перевала Дятлова. В пути перекусываем. Если всё хорошо — к вечеру прибываем к подножию перевала. Разбиваем лагерь. Готовим горячий ужин. Отдых, сон.

3 день:

Завтрак. Убываем на Перевал (самая трудная часть маршрута, возможно, понадобятся лебедки). Экскурсия, осмотр достопримечательностей, фото, перекус, убываем обратно в свой лагерь. Ужин. Ночевка.

4 день:

Завтрак. Снимаем лагерь и выезжаем до базы Вижай. В пути перекусываем. Прибываем на базу Вижай. Ужин. Ночевка в палатках, либо на базе (по договоренности, оплачивается отдельно) баня (по запросу).

5 день:

Завтрак. Выдвигаемся «домой» в Губаху (Горнозаводск, Пермь и т. д.). Вечером прибываем в Губаху.

Важная информация: