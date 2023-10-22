Путешествие из Перми: Экскурсия на Перевал Дятлова с проживанием в палатках
Покорение Перевала Дятлова. На вершине перевала нас ожидает потрясающий вид, осмотр достопримечательностей и фотосессия. В пути ожидают нас прекрасные виды и удивительные места.
Ближайшие даты:
22
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окт
23
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Дятлова
- Памятный мемориал
- Гора Отортен (по договоренности, если не помешают погодные условия)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Путешествие по Пермскому краю: Открытие новых горизонтов:
1 день:
Рано утром стартуем из г. Губаха (Пермский край) на Ивдель через Горнозаводск. Возможна встреча с участниками из других городов по ходу маршрута. По договоренности, можем забрать вас из Перми. В пути перекусываем в кафе (не входит в стоимость тура). Прибываем к вечеру на базу Вижай. Ужин. Ночевка. Баня (по запросу).
2 день:
Завтрак. Инструктаж. Штурмуя броды едем в сторону Перевала Дятлова. В пути перекусываем. Если всё хорошо — к вечеру прибываем к подножию перевала. Разбиваем лагерь. Готовим горячий ужин. Отдых, сон.
3 день:
Завтрак. Убываем на Перевал (самая трудная часть маршрута, возможно, понадобятся лебедки). Экскурсия, осмотр достопримечательностей, фото, перекус, убываем обратно в свой лагерь. Ужин. Ночевка.
4 день:
Завтрак. Снимаем лагерь и выезжаем до базы Вижай. В пути перекусываем. Прибываем на базу Вижай. Ужин. Ночевка в палатках, либо на базе (по договоренности, оплачивается отдельно) баня (по запросу).
5 день:
Завтрак. Выдвигаемся «домой» в Губаху (Горнозаводск, Пермь и т. д.). Вечером прибываем в Губаху.
Важная информация:
- Продолжительность: 5-6 дней (зависит от состояния бродов).
- Уровень экстрима: средний.
- Возрастное ограничение: от 3 до 80 лет.
- Ночевки в комфортных теплых палатках (либо на турбазах).
- Питание: горячее 3-разовое.
- Выезд из Губахи (Пермский край).
- Возможен трансфер из Перми, Екб, Ижевска и др. близлежащих городов за доп. плату.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Губаха — Горнозаводск — Ивдель — Вижай (и обратно)
- Оффроад на комфортных джипах (Гелендваген, Ниссан Патрол) до Перевала
- Проживание в теплых комфортных палатках
- Горячее 3-разовое питание (еда на огне)
- Экскурсия
- Фото\видео с квадрокоптера
- Регистрация тура в МЧС
- Спутниковая и радиосвязь на маршруте
- Что не входит
- Услуги туристических баз
- Трансфер из Перми, Екатеринбурга, Ижевска и др. (возможно по согласованию)
- Место начала и завершения?
- Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 240 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Спасибо! Изучите памятку туриста активного отдыха
- (что необходимо взять с собой):
- Https://jeep59.ru/#rec321933413
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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