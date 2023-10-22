Джип-тур на Перевал Дятлова из Перми

Путешествие из Перми: Экскурсия на Перевал Дятлова с проживанием в палатках

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Покорение Перевала Дятлова. На вершине перевала нас ожидает потрясающий вид, осмотр достопримечательностей и фотосессия. В пути ожидают нас прекрасные виды и удивительные места.
Джип-тур на Перевал Дятлова из Перми
Джип-тур на Перевал Дятлова из Перми
Джип-тур на Перевал Дятлова из Перми
Джип-тур на Перевал Дятлова из Перми
Джип-тур на Перевал Дятлова из Перми
Джип-тур на Перевал Дятлова из Перми
Джип-тур на Перевал Дятлова из Перми
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает:

  • Перевал Дятлова
  • Памятный мемориал
  • Гора Отортен (по договоренности, если не помешают погодные условия)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Путешествие по Пермскому краю: Открытие новых горизонтов:

1 день:

Рано утром стартуем из г. Губаха (Пермский край) на Ивдель через Горнозаводск. Возможна встреча с участниками из других городов по ходу маршрута. По договоренности, можем забрать вас из Перми. В пути перекусываем в кафе (не входит в стоимость тура). Прибываем к вечеру на базу Вижай. Ужин. Ночевка. Баня (по запросу).

2 день:

Завтрак. Инструктаж. Штурмуя броды едем в сторону Перевала Дятлова. В пути перекусываем. Если всё хорошо — к вечеру прибываем к подножию перевала. Разбиваем лагерь. Готовим горячий ужин. Отдых, сон.

3 день:

Завтрак. Убываем на Перевал (самая трудная часть маршрута, возможно, понадобятся лебедки). Экскурсия, осмотр достопримечательностей, фото, перекус, убываем обратно в свой лагерь. Ужин. Ночевка.

4 день:

Завтрак. Снимаем лагерь и выезжаем до базы Вижай. В пути перекусываем. Прибываем на базу Вижай. Ужин. Ночевка в палатках, либо на базе (по договоренности, оплачивается отдельно) баня (по запросу).

5 день:

Завтрак. Выдвигаемся «домой» в Губаху (Горнозаводск, Пермь и т. д.). Вечером прибываем в Губаху.

Важная информация:

  • Продолжительность: 5-6 дней (зависит от состояния бродов).
  • Уровень экстрима: средний.
  • Возрастное ограничение: от 3 до 80 лет.
  • Ночевки в комфортных теплых палатках (либо на турбазах).
  • Питание: горячее 3-разовое.
  • Выезд из Губахи (Пермский край).
  • Возможен трансфер из Перми, Екб, Ижевска и др. близлежащих городов за доп. плату.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Губаха — Горнозаводск — Ивдель — Вижай (и обратно)
  • Оффроад на комфортных джипах (Гелендваген, Ниссан Патрол) до Перевала
  • Проживание в теплых комфортных палатках
  • Горячее 3-разовое питание (еда на огне)
  • Экскурсия
  • Фото\видео с квадрокоптера
  • Регистрация тура в МЧС
  • Спутниковая и радиосвязь на маршруте
Что не входит
  • Услуги туристических баз
  • Трансфер из Перми, Екатеринбурга, Ижевска и др. (возможно по согласованию)
Место начала и завершения?
Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 240 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Спасибо! Изучите памятку туриста активного отдыха
  • (что необходимо взять с собой):
  • Https://jeep59.ru/#rec321933413
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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