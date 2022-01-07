Экскурсия в Кунгур (с обедом)

В 90 километрах от Перми находится старинный купеческий город Кунгур. Туда мы отправимся на один день

5
2 отзыва
В 90 километрах от Перми находится старинный купеческий город Кунгур. Туда мы отправимся на один день.

С нами вы прогуляетесь по улочкам города, посетите «Гончарную лавку» и магазин «Кунгурские сладости». В конце дня мы доберемся до Кунгурской пещеры, где вас ждет лазерное шоу!
Экскурсия в Кунгур (с обедом)
Экскурсия в Кунгур (с обедом)
Экскурсия в Кунгур (с обедом)
Экскурсия в Кунгур (с обедом)

Что вас ожидает 🤩

  • Кунгур
  • Кунгурская ледяная пещера с лазерным шоу
  • «Гончарная лавка» и магазин «Кунгурские сладости»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Кунгур — старый купеческий город

После экскурсии в Кунгурскую ледяную пещеру с лазерным шоу, вас ждёт обзорная экскурсия по Кунгуру с посещением «Гончарной лавки» и магазина «Кунгурские сладости». Посещение сувенирной лавки и дегустации продукции местных производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, кунгурского лимонада, родом из СССР. Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести красивый сувенир на память или в подарок!

Важная информация:

  • пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание по программе (обед)
Что не входит
  • Входные билеты в пещеру —1300 руб. /чел. -взр.
  • 900 руб. /чел. -детск (5-14 лет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ленина, 53, Пермь
Завершение: ул. Ленина,53
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка
  • Бронь ставится только при наличии предоплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
7 янв 2022
Замечательное сопровождение гида на протяжении всей экскурсии, интересные обзорные экскурсии, заботливое отношение, очень хорошая экскурсия в Кунгурской пещере.
К
15 авг 2021
Очень понравилась экскурсия.

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