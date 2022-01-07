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Описание
Кунгур — старый купеческий город
После экскурсии в Кунгурскую ледяную пещеру с лазерным шоу, вас ждёт обзорная экскурсия по Кунгуру с посещением «Гончарной лавки» и магазина «Кунгурские сладости». Посещение сувенирной лавки и дегустации продукции местных производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, кунгурского лимонада, родом из СССР. Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести красивый сувенир на память или в подарок!
Важная информация:
пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание автобусом туристического класса
Услуги экскурсовода
Экскурсионное обслуживание по программе
Питание по программе (обед)
Что не входит
Входные билеты в пещеру —1300 руб. /чел. -взр.
900 руб. /чел. -детск (5-14 лет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ленина, 53, Пермь
Завершение: ул. Ленина,53
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка
Бронь ставится только при наличии предоплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья Искакова
7 янв 2022
Замечательное сопровождение гида на протяжении всей экскурсии, интересные обзорные экскурсии, заботливое отношение, очень хорошая экскурсия в Кунгурской пещере.