Кунгур — старый купеческий город

Важная информация:

пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;

для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.

После экскурсии в Кунгурскую ледяную пещеру с лазерным шоу, вас ждёт обзорная экскурсия по Кунгуру с посещением «Гончарной лавки» и магазина «Кунгурские сладости». Посещение сувенирной лавки и дегустации продукции местных производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, кунгурского лимонада, родом из СССР. Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести красивый сувенир на память или в подарок!