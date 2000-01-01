Что вас ожидает

Встреча двух частей света

На границе Европы и Азии установлено в общей сложности более сотни памятников, многие из которых выполнены обычными энтузиастами. В поездке вы посетите обелиск, расположенный на трассе Качканар — Чусовой в 9 км от поселка Промысла. Это один из самых больших и внушительных монументов, его высота — 16 м. Надпись «Европа» соседствует с фигурой грифона, а надпись «Азия» — с фигурой льва. Кроме того, я отвезу вас к месту обнаружения первого в России алмаза, расскажу, когда его нашли и где он находится сейчас.

Гора Колпаки

Затем вы отправитесь к одной из лучших достопримечательностей Пермского края — горе Колпаки, она же «Длинные пальцы» — на самом большом, Чертовом вы даже побываете. Говорят, если увидишь Чертов палец, целый год будешь счастлив! А со смотровой площадки взглянем на Азию из Европы — эти места показаны в фильме Л. Парфенова «Хребет России» и здесь очень красиво в любое время года.

Увлекательные истории края

По пути поговорим о походе Ермака и покажу место, откуда казачий атаман отправился в свой Сибирский поход. Вы услышите о Трифоне Вятском, крестителе наших земель, и чудотворной иконе Казанской Божией Матери, неожиданно обретенной в этих местах. Я объясню, как Урал стал горным центром России, расскажу о первых солепромышленниках Урала Строгановых. Кроме того, не обойдем вниманием и период Гражданской войны.

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