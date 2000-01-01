Гора Колпаки и граница Европы с Азией

Посетить памятники двум частями света, открыть дивные пермские пейзажи и услышать 1001 историю края

В путешествии по окрестностям Перми вы охватите сразу несколько знаковых мест, посвященных географической границе.

Со смотровых площадок вдохновитесь безбрежными далями Урала и Сибири.

Подниметесь на необычную гору Колпаки, или «Длинные пальцы».

А по пути поговорим о Ермаке, первом алмазе России, знатном роде солепромышленников и других ярких историях из прошлого.
Гора Колпаки и граница Европы с Азией
Гора Колпаки и граница Европы с Азией
Гора Колпаки и граница Европы с Азией
Гора Колпаки и граница Европы с Азией
Гора Колпаки и граница Европы с Азией
Гора Колпаки и граница Европы с Азией
Гора Колпаки и граница Европы с Азией

Что вас ожидает

Встреча двух частей света

На границе Европы и Азии установлено в общей сложности более сотни памятников, многие из которых выполнены обычными энтузиастами. В поездке вы посетите обелиск, расположенный на трассе Качканар — Чусовой в 9 км от поселка Промысла. Это один из самых больших и внушительных монументов, его высота — 16 м. Надпись «Европа» соседствует с фигурой грифона, а надпись «Азия» — с фигурой льва. Кроме того, я отвезу вас к месту обнаружения первого в России алмаза, расскажу, когда его нашли и где он находится сейчас.

Гора Колпаки

Затем вы отправитесь к одной из лучших достопримечательностей Пермского края — горе Колпаки, она же «Длинные пальцы» — на самом большом, Чертовом вы даже побываете. Говорят, если увидишь Чертов палец, целый год будешь счастлив! А со смотровой площадки взглянем на Азию из Европы — эти места показаны в фильме Л. Парфенова «Хребет России» и здесь очень красиво в любое время года.

Увлекательные истории края

По пути поговорим о походе Ермака и покажу место, откуда казачий атаман отправился в свой Сибирский поход. Вы услышите о Трифоне Вятском, крестителе наших земель, и чудотворной иконе Казанской Божией Матери, неожиданно обретенной в этих местах. Я объясню, как Урал стал горным центром России, расскажу о первых солепромышленниках Урала Строгановых. Кроме того, не обойдем вниманием и период Гражданской войны.

Организационные детали

  • Дорога до горы Колпаки составляет 260 км, это примерно четыре с половиной часа езды, включая остановку в кафе на обед
  • Дополнительно можно посетить музей истории реки Чусовой и музей в Горнозаводске

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ирина
Ирина
Я профессиональный работник туризма, со стажем более 20 лет. Дипломированный экскурсовод, сопровождающая групп, с большим опытом личных путешествий. Мне нравится наш город и Пермский край, и я хочу передать свою любовь и знания пермякам и гостям города. А еще я обожаю пешеходные прогулки, после них всегда есть что вспомнить…
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