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История Перми

Анна И.
Анна И. – Гид из Перми
Вы пройдете через всю историческую часть города, где сосредоточено культурное наследие Перми XVIII–XX века.

Увидите старинные купеческие дома и изящную церковь ⛪ Рождества Пресвятой Богородицы.

Услышите судьбу Перми после Гражданской войны.

Вы узнаете, когда и почему пермяков стали называть театралами.

Услышите, что связывало с Пермью Шаляпина, Пастернака, Чехова, Короленко.

Познавательную прогулку 👣 согреет чаепитие в старинном здании первого книжного магазина Перми.

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История Перми
История Перми

Что вы увидите

  • Театр Оперы и Балета
  • особняк Н. В. Мешкова
  • Счастье не за горами
  • Медведь
  • дом Смышляева
  • Юрятинская читальня
  • старинные пермские парки и дома
  • Рождество-Богородицкая церковь
  • Художественная галерея
Вы пройдете через всю историческую часть города, где сосредоточено культурное наследие Перми XVIII–XX века. Увидите старинные купеческие дома и изящную церковь ⛪ Рождества Пресвятой Богородицы. Услышите судьбу Перми после Гражданской войны. Вы узнаете, когда и почему пермяков стали называть театралами. Услышите, что связывало с Пермью Шаляпина, Пастернака, Чехова, Короленко. Познавательную прогулку 👣 согреет чаепитие в старинном здании первого книжного магазина Перми. Добро пожаловать!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • чаепитие в кафетерии (по желанию)
Начало
🚩 Ротонда в Горьковском саду
Место завершения
🏁 Часовня Стефана Великопермского
История Перми
История Перми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна И.
Анна И.
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