Вы пройдете через всю историческую часть города, где сосредоточено культурное наследие Перми XVIII–XX века. Увидите старинные купеческие дома и изящную церковь ⛪ Рождества Пресвятой Богородицы. Услышите судьбу Перми после Гражданской войны. Вы узнаете, когда и почему пермяков стали называть театралами. Услышите, что связывало с Пермью Шаляпина, Пастернака, Чехова, Короленко. Познавательную прогулку 👣 согреет чаепитие в старинном здании первого книжного магазина Перми. Добро пожаловать!
Что входит
услуги гида
Что не входит
чаепитие в кафетерии (по желанию)
Начало
🚩 Ротонда в Горьковском саду
Место завершения
🏁 Часовня Стефана Великопермского
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.