Анна И. – Гид из Перми

Вы пройдете через всю историческую часть города, где сосредоточено культурное наследие Перми XVIII–XX века.



Увидите старинные купеческие дома и изящную церковь ⛪ Рождества Пресвятой Богородицы.



Услышите судьбу Перми после Гражданской войны.



Вы узнаете, когда и почему пермяков стали называть театралами.



Услышите, что связывало с Пермью Шаляпина, Пастернака, Чехова, Короленко.



Познавательную прогулку 👣 согреет чаепитие в старинном здании первого книжного магазина Перми.



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