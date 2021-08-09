Из Перми — в Каменный город!

Полюбоваться древними причудливыми скалами и узнать интересные факты о Пермском крае

5
1 отзыв
Чертово городище, Черепашки, Каменный город — как только ни называют гигантские скалы, образованные много миллионов лет назад на севере нынешнего Пермского края.

Вы раскроете, кто их открыл и как именовали это место в 19 веке.

Оцените величие уральской природы и услышите о прославивших регион людях: династии Строгановых, Ермаке Тимофеевиче и Трифоне Вятском.
Из Перми — в Каменный город!
Из Перми — в Каменный город!
Из Перми — в Каменный город!
Из Перми — в Каменный город!
Из Перми — в Каменный город!
Из Перми — в Каменный город!
Из Перми — в Каменный город!

Что вас ожидает

Занимательные истории в пути

Пермь и Каменный город разделяют 200 километров. В дороге я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о любимом крае. Вы узнаете о живших здесь знаменитых людях: о Ермаке Тимофеевиче и его Сибирском походе, о первых местных солепромышленниках Строгановых, о Трифоне Вятском — крестителе наших земель. Кроме того, я раскрою, кто и как строил Пермскую ГЭС, какие фильмы у нас снимали и что произошло с космонавтами Леоновым и Беляевым в далеком 1965 году.

Фантастический Каменный город

Вы увидите самые внушительные скалы-останцы Каменного города: Большую черепаху и Пернатого стража. Погуляете по Широкой улице, пройдете через Дырявый камень и загадаете желание у Каменных щек. Если пожелаете, полюбуетесь расположенными неподалеку Усьвинскими столбами, горой Крестовая и Шумихинскими скалами. А я поделюсь легендами, связанными с этими местами: о короле и его слепой дочери, о петухе и чёрте.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию мы можем добавить в программу Чусовской этнопарк. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Также я могу организовать экскурсию для группы 4-7 человек. Доплата составит 4000 р.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Я профессиональный работник туризма, со стажем более 20 лет. Дипломированный экскурсовод, сопровождающая групп, с большим опытом личных путешествий. Мне нравится наш город и Пермский край, и я хочу передать свою любовь и знания пермякам и гостям города. А еще я обожаю пешеходные прогулки, после них всегда есть что вспомнить…
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1 реальный отзыв

Н
9 авг 2021
Фантастическое место! Большое спасибо Ирине за полученные впечатления и интересный рассказ об истории этого края. Помимо Каменного города заезжали на Шумихинские скалы на Усьве и к месту отправки Ермака в свой поход.

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