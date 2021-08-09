Что вас ожидает

Занимательные истории в пути

Пермь и Каменный город разделяют 200 километров. В дороге я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о любимом крае. Вы узнаете о живших здесь знаменитых людях: о Ермаке Тимофеевиче и его Сибирском походе, о первых местных солепромышленниках Строгановых, о Трифоне Вятском — крестителе наших земель. Кроме того, я раскрою, кто и как строил Пермскую ГЭС, какие фильмы у нас снимали и что произошло с космонавтами Леоновым и Беляевым в далеком 1965 году.

Фантастический Каменный город

Вы увидите самые внушительные скалы-останцы Каменного города: Большую черепаху и Пернатого стража. Погуляете по Широкой улице, пройдете через Дырявый камень и загадаете желание у Каменных щек. Если пожелаете, полюбуетесь расположенными неподалеку Усьвинскими столбами, горой Крестовая и Шумихинскими скалами. А я поделюсь легендами, связанными с этими местами: о короле и его слепой дочери, о петухе и чёрте.

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