Ижевский зоопарк и «Ижевские термы» за один день

У вас есть отличная возможность насыщенно, интересно и с пользой провести день в компании семьи или друзей

Групповая
У вас есть отличная возможность насыщенно, интересно и с пользой провести день в компании семьи или друзей.

За один день вы сможете побывать в популярном среди гостей и жителей города Ижевском зоопарке, который считается одним из лучших зоопарков в Европе и занимает 3-е место в России, а также зарядиться энергией, расслабиться и приятно провести время с пользой для здоровья в не менее популярных «Ижевских термах»!
Ижевский зоопарк и «Ижевские термы» за один день
Ижевский зоопарк и «Ижевские термы» за один день
Ижевский зоопарк и «Ижевские термы» за один день
Ижевский зоопарк и «Ижевские термы» за один день
Ижевский зоопарк и «Ижевские термы» за один день
Ижевский зоопарк и «Ижевские термы» за один день

Что вас ожидает 🤩

  • Государственный зоологический парк Удмуртии
  • «Ижевские термы» (открытые бассейны, сауны, бани и др.)
У вас есть отличная возможность насыщенно, интересно и с пользой провести день в компании семьи или друзей. За один день вы сможете побывать в популярном среди гостей и жителей города Ижевском зоопарке, который считается одним из лучших зоопарков в Европе и занимает 3-е место в России, а также зарядиться энергией, расслабиться и приятно провести время с пользой для здоровья в не менее популярных «Ижевских термах»!

Программа

07:00 Отправление из Перми. Встреча на улице Ленина, 49, возле магазина «Азбука».
11:00 Прибытие в г. Ижевск.
Посещение зоопарка (2 часа)

Организованный обед

Переезд и посещение Центра здоровья и отдыха «Ижевские термы» (3 часа)
18:00 Отправление в г. Пермь (местное время, Удмуртия)
Позднее прибытие в Пермь. Высадка туристов на улице Ленина, 49, у магазина «Азбука».

О зоопарке

Ижевский зоопарк или Государственный зоологический парк Удмуртии – один из лучших зоопарков Европы, который в России занимает 3-е место! Сравнительно молодой (открыт в 2008 году), но популярный среди гостей и жителей города зоологический парк впечатляет своей инфраструктурой.
Животные здесь находятся в условиях, максимально приближенным к естественным. Для них сооружены красивые просторные вольеры с необходимой живой растительностью, водоемами, кормушками и укрытиями, которые огорожены от посетителей специальным стеклом.
Коллекция зоопарка насчитывает более 750 особей животных и 240 видов. Экспозиции зоопарка разделены по зоогеографическому и ландшафтному принципу на несколько зон: «Белый север», «Дальний Восток», «Удмуртская деревня», «Наша тайга», «Мелкие хищники», «Пруд», «Страна обезьян», площадка для общения с животными «Детский зоопарк», «Попугаи и попугайчики», «Дом птиц», а также «Мир экзотики».
На территории зоопарка есть все удобства для гостей, включая указатели, скамейки для отдыха, детскую площадку, комнату матери и ребенка, фотозоны, кафе и др.

О комплексе «Ижевские термы»

Центр здоровья и отдыха «Ижевские термы» – популярный среди гостей и жителей города проект, который был реализован в 2017 году. Центр представляет собой масштабное двухэтажное сооружение, рассчитанное на 800 человек, которое интегрировано в торговый центр.
На первом этаже размещены душевые, территория для отдыха на лежаках, детский игровой зал и бассейн, зона с горячей кухней и бар с различными напитками, массажные и косметические салоны, раздевалки и туалеты. На площадке под открытым небом располагаются постройки банного назначения – парные, бочковая баня из кедра и др.
На втором этаже вы увидите парные и сауны различного типа, водопад, гидромассажный бассейн, большие бассейны с морской и пресной водой на открытом воздухе, а также ледяную купель.

Бассейны терм и их польза

Открытый термальный бассейн в оздоровительном комплексе достигает 120 см в глубину с габаритами в 20×15 м. Отдыхающие могут купаться в нем в любое время года благодаря сезонной координации температуры воды. Также на открытом воздухе есть бассейн, наполненный морской водой, состав которой содержит большее по сравнению с водами Чёрного и Красного морей количество соли.
Купание в термальных водах несомненно благотворно сказывается на здоровье, а конкретно улучшает качество сна, состояние кожи, укрепляет иммунитет. Регулярное посещение термальных источников избавляет от болей в суставах и мышцах, разглаживает кожу и лечит целлюлит, поднимая общий тонус тела, интенсивность обмена веществ и кровообращения.

Важная информация

В связи с нестабильной экономической обстановкой, просим цены и даты уточнять у компании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортное обслуживание по маршруту на автобусе туристического класса
  • Страховка по пути следования ОСАГО
  • Услуги сопровождающего от турфирмы
  • Входной билет в Ижевские термы (3 часа)
  • Входной билет в зоопарк
  • Обед
Что не входит
  • Обед для детей младше 5 лет
Место начала и завершения?
Улица Ленина, 49, Пермь
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • В связи с нестабильной экономической обстановкой
  • Просим цены и даты уточнять у компании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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