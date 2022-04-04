У вас есть отличная возможность насыщенно, интересно и с пользой провести день в компании семьи или друзей. За один день вы сможете побывать в популярном среди гостей и жителей города Ижевском зоопарке, который считается одним из лучших зоопарков в Европе и занимает 3-е место в России, а также зарядиться энергией, расслабиться и приятно провести время с пользой для здоровья в не менее популярных «Ижевских термах»!

Программа

07:00 Отправление из Перми. Встреча на улице Ленина, 49, возле магазина «Азбука».

11:00 Прибытие в г. Ижевск.

Посещение зоопарка (2 часа)

Организованный обед

Переезд и посещение Центра здоровья и отдыха «Ижевские термы» (3 часа)

18:00 Отправление в г. Пермь (местное время, Удмуртия)

Позднее прибытие в Пермь. Высадка туристов на улице Ленина, 49, у магазина «Азбука».

О зоопарке

Ижевский зоопарк или Государственный зоологический парк Удмуртии – один из лучших зоопарков Европы, который в России занимает 3-е место! Сравнительно молодой (открыт в 2008 году), но популярный среди гостей и жителей города зоологический парк впечатляет своей инфраструктурой.

Животные здесь находятся в условиях, максимально приближенным к естественным. Для них сооружены красивые просторные вольеры с необходимой живой растительностью, водоемами, кормушками и укрытиями, которые огорожены от посетителей специальным стеклом.

Коллекция зоопарка насчитывает более 750 особей животных и 240 видов. Экспозиции зоопарка разделены по зоогеографическому и ландшафтному принципу на несколько зон: «Белый север», «Дальний Восток», «Удмуртская деревня», «Наша тайга», «Мелкие хищники», «Пруд», «Страна обезьян», площадка для общения с животными «Детский зоопарк», «Попугаи и попугайчики», «Дом птиц», а также «Мир экзотики».

На территории зоопарка есть все удобства для гостей, включая указатели, скамейки для отдыха, детскую площадку, комнату матери и ребенка, фотозоны, кафе и др.

О комплексе «Ижевские термы»

Центр здоровья и отдыха «Ижевские термы» – популярный среди гостей и жителей города проект, который был реализован в 2017 году. Центр представляет собой масштабное двухэтажное сооружение, рассчитанное на 800 человек, которое интегрировано в торговый центр.

На первом этаже размещены душевые, территория для отдыха на лежаках, детский игровой зал и бассейн, зона с горячей кухней и бар с различными напитками, массажные и косметические салоны, раздевалки и туалеты. На площадке под открытым небом располагаются постройки банного назначения – парные, бочковая баня из кедра и др.

На втором этаже вы увидите парные и сауны различного типа, водопад, гидромассажный бассейн, большие бассейны с морской и пресной водой на открытом воздухе, а также ледяную купель.

Бассейны терм и их польза

Открытый термальный бассейн в оздоровительном комплексе достигает 120 см в глубину с габаритами в 20×15 м. Отдыхающие могут купаться в нем в любое время года благодаря сезонной координации температуры воды. Также на открытом воздухе есть бассейн, наполненный морской водой, состав которой содержит большее по сравнению с водами Чёрного и Красного морей количество соли.

Купание в термальных водах несомненно благотворно сказывается на здоровье, а конкретно улучшает качество сна, состояние кожи, укрепляет иммунитет. Регулярное посещение термальных источников избавляет от болей в суставах и мышцах, разглаживает кожу и лечит целлюлит, поднимая общий тонус тела, интенсивность обмена веществ и кровообращения.

Важная информация

В связи с нестабильной экономической обстановкой, просим цены и даты уточнять у компании.