Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники

Проведите необычные ноябрьские выходные в Пермском крае

5
3 отзыва
Проведите необычные ноябрьские выходные в Пермском крае. Вы посетите самые лучшие и колоритные места в компании местного гида.

Небольшая группа, интересные рассказы и фантастические панорамы позволят Вам прочувствовать неповторимую атмосферу Урала.

Этнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, Пермская художественная галерея – все это ждет Вас в этом незабываемом путешествии.
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Лучшие места Пермского края. Авторский тур на ноябрьские праздники
Ближайшие даты:
4
ноя

Что вас ожидает 🤩

Величественные Усьвинские столбы
Величественные Усьвинские столбы
Незабываемые ощущения и захватывающая дух панорама
Причудливые скалы Каменного города
Причудливые скалы Каменного города
Прогуляемся по улочкам Каменного города, будем взбираться на скалы и бродить по природным лабиринтам
Место, где живет сказка
Место, где живет сказка
Нас ждут необычные встречи в подземном лабиринте Кунгурской ледяной пещеры

Программа тура по дням

1 день

Этнопарк реки Чусовой. Усьвинские столбы

7:30-8:00 Встреча(из отеля, аэропорта или ж/д вокзала).

Завтрак в кафе по пути (оплачивается отдельно).

8:00-11:00 Переезд в г. Чусовой.

11:00-13:00 Экскурсия в Этнографическом парке реки Чусовой, музей под открытым небом.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

13:00-14:00 Обед (оплачивается отдельно).

Переезд в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет), заселение в гостиницу «Легенда Шале» в п. Усьва.

14:00-19:00 Поход на Усьвинские столбы (трекинг туда и обратно 12 км).

Усьвинские Столбы – ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва.

Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 125 метров.

По пути можно зайти в Первомайскую пещеру, экскурсия по Усьвинским столбам, возвращаемся в п. Усьва.

19:00-20:00 Ужин, готовим сами (продукты предоставляются).

По желанию можно заказать баню.

Ночевка.

Этнопарк реки Чусовой. Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой. Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой. Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой. Усьвинские столбы
2 день

Каменный город. Гора Крестовая

9:00 Завтрак (готовим сами, продукты предоставляются).

9:30-12:30 Поход в Каменный город (трекинг туда и обратно 3 км).

Каменный город – ландшафтный памятник природы, один из главных природных достопримечательностей Пермского края.

Другое название этих скал – Чертово Городище.

Местные жители обычно называют их Черепахами.

12:00-13:00 Переезд в г. Губаха.

13:00 Обед (оплачивается отдельно).

14:00-18:00 Посещение горы Крестовая, это одна из самых живописных вершин Западного Урала, символ города Губахи и крупнейший горнолыжный центр, гора расположена на северном окончании хребта Рудянский спой и имеет высоту 471,3 м над уровнем моря.

Посетим видовые площадки на реке Косьва.

Поход на гору Ладейная (трекинг туда и обратно 7 км), очень живописный каменный массив на берегу реки Косьва, переход через реку Косьва по самому большому подвесному мосту в Пермском крае.

18:00-19:00 Ужин (оплачивается отдельно).

Переезд в гостиницу в г. Гремячинск.

Ночевка.

Каменный город. Гора КрестоваяКаменный город. Гора КрестоваяКаменный город. Гора КрестоваяКаменный город. Гора КрестоваяКаменный город. Гора Крестовая
3 день

Кунгурская ледяная ПЕЩЕРА.Г. Кунгур. Пермская художественная галерея

8:30 Завтрак (готовим сами, продукты предоставляются).

9:00-11:00 Переезд в г. Кунгур.

11:00-12:30 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.

13:00-14:00 Обед (оплачивается отдельно).

14:00-16:00 Экскурсия по г. Кунгур.

Кунгур – старинный купеческий город, здесь сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.

При желании – посещение музея камня, магазина сувениров.

Переезд в г. Пермь.

17:00 Экскурсия в Пермскую художественную галерею, выставка Пермские деревянные боги.

Среди самых ярких скульптур – фигуры сидящего Спасителя, Богоматери, Саваофа, распятия, ангелы, апостолы и евангелисты.

Произведения, представленные в коллекции, являются образцами высокого художественного мастерства.

Набережная реки Кама.

20:00 Окончание программы.

При необходимости трансфер в отель, на ж/д вокзал, в аэропорт (входит в стоимость).

Кунгурская ледяная ПЕЩЕРА.Г. Кунгур. Пермская художественная галереяКунгурская ледяная ПЕЩЕРА.Г. Кунгур. Пермская художественная галереяКунгурская ледяная ПЕЩЕРА.Г. Кунгур. Пермская художественная галереяКунгурская ледяная ПЕЩЕРА.Г. Кунгур. Пермская художественная галереяКунгурская ледяная ПЕЩЕРА.Г. Кунгур. Пермская художественная галереяКунгурская ледяная ПЕЩЕРА.Г. Кунгур. Пермская художественная галереяКунгурская ледяная ПЕЩЕРА.Г. Кунгур. Пермская художественная галерея

Проживание

Тур предусматривает двух- и трехместное проживание в гостинице Легенда шале в п. Усьва (1 ночь) и в гостинице в г. Гремячинске (1 ночь).

Варианты проживания

Шале «Легенда»

1 ночь

В мини-отеле «Легенда» есть общий лаундж, сад и терраса в городе Усьва. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.

Во всех номерах мини-гостиницы установлен шкаф для одежды. Все номера оснащены письменным столом и чайником.

Удобства на этаже.

Шале «Легенда»Шале «Легенда»Шале «Легенда»Шале «Легенда»Шале «Легенда»Шале «Легенда»Шале «Легенда»Шале «Легенда»Шале «Легенда»

Гостиница «4 камня»

1 ночь

Гостиница «Четыре камня» находится всего в 5 минутах ходьбы от центра города Гремячинска и в 10 минутах ходьбы от городского парка. К услугам гостей сауна, крытый бассейн и бесплатный WiFi.

Оформленные в классическом стиле номера оснащены шкафом и рабочим столом. Удобства в номере.

Гости могут приготовить блюда по своему вкусу на общей кухне. В нескольких минутах ходьбы находится несколько кафе.

Гостиница «4 камня»Гостиница «4 камня»Гостиница «4 камня»Гостиница «4 камня»Гостиница «4 камня»Гостиница «4 камня»Гостиница «4 камня»Гостиница «4 камня»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида
  • Проживание, указанное в программе (2 ночи в гостинице)
  • Питание, указанное в программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за дополнительную плату
  • Баня в шале по желанию
Место начала и завершения?
г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • на ноги желательно хорошую треккинговую обувь или кроссовки (желательно непромокаемую), дополнительно возьмите сланцы;
  • одежда спортивная и удобная, не стесняющая движений;
  • теплая не продуваемая куртка и штаны;
  • флисовая кофта;
  • термобелье;
  • перчатки;
  • головной убор по погоде;
  • дождевик;
  • желательно с собой термос, хотя бы 0.5 литра;
  • для бани плавки, купальник;
  • небольшой рюкзак для личных вещей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Может ли измениться программа тура?

Из-за погоды возможно изменение маршрута по дням.

Какая погода будет в туре?

Погода на Урале в ноябре практически зимняя. Может быть минусовая температура. За несколько дней до тура гид созвонится с вами для обсуждения погоды, вещей, необходимых в тур и окончательного плана маршрута в соответствие с погодными условиями.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 сен 2022
В авторском туре были с 26 по 28 августа.
Насыщенная программа, интересные места, красивая природа!!! Очень понравилось!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
Ч
13 июля 2022
Все понравилось. Консультирование, информирование своевременно.
М
12 июля 2022
Это был самый крутой авторский тур по Пермскому краю организованной Большой Страной для команды АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ.
Огромная благодарность нашему гиду Виктору (это человек с большой буквы, он на маршруте знает каждый камушек, а его пирог с капустой и чай с травками особенно вкусен после сумасшедшего подъёма на Усьвинские столбы). На маршруте у нас был самый лучший водитель Андрей (ему отдельное спасибо, он АС, а сколько он знает анекдотов).
Менеджер БС Юлия Р. Очень вежливый и компетентный сотрудник, спасибо ей за организацию нашей поездки

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