7:30-8:00 Встреча(из отеля, аэропорта или ж/д вокзала).
Завтрак в кафе по пути (оплачивается отдельно).
8:00-11:00 Переезд в г. Чусовой.
11:00-13:00 Экскурсия в Этнографическом парке реки Чусовой, музей под открытым небом.
Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.
13:00-14:00 Обед (оплачивается отдельно).
Переезд в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет), заселение в гостиницу «Легенда Шале» в п. Усьва.
14:00-19:00 Поход на Усьвинские столбы (трекинг туда и обратно 12 км).
Усьвинские Столбы – ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва.
Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 125 метров.
По пути можно зайти в Первомайскую пещеру, экскурсия по Усьвинским столбам, возвращаемся в п. Усьва.
19:00-20:00 Ужин, готовим сами (продукты предоставляются).
По желанию можно заказать баню.
Ночевка.
9:00 Завтрак (готовим сами, продукты предоставляются).
9:30-12:30 Поход в Каменный город (трекинг туда и обратно 3 км).
Каменный город – ландшафтный памятник природы, один из главных природных достопримечательностей Пермского края.
Другое название этих скал – Чертово Городище.
Местные жители обычно называют их Черепахами.
12:00-13:00 Переезд в г. Губаха.
13:00 Обед (оплачивается отдельно).
14:00-18:00 Посещение горы Крестовая, это одна из самых живописных вершин Западного Урала, символ города Губахи и крупнейший горнолыжный центр, гора расположена на северном окончании хребта Рудянский спой и имеет высоту 471,3 м над уровнем моря.
Посетим видовые площадки на реке Косьва.
Поход на гору Ладейная (трекинг туда и обратно 7 км), очень живописный каменный массив на берегу реки Косьва, переход через реку Косьва по самому большому подвесному мосту в Пермском крае.
18:00-19:00 Ужин (оплачивается отдельно).
Переезд в гостиницу в г. Гремячинск.
Ночевка.
8:30 Завтрак (готовим сами, продукты предоставляются).
9:00-11:00 Переезд в г. Кунгур.
11:00-12:30 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.
Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.
13:00-14:00 Обед (оплачивается отдельно).
14:00-16:00 Экскурсия по г. Кунгур.
Кунгур – старинный купеческий город, здесь сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.
При желании – посещение музея камня, магазина сувениров.
Переезд в г. Пермь.
17:00 Экскурсия в Пермскую художественную галерею, выставка Пермские деревянные боги.
Среди самых ярких скульптур – фигуры сидящего Спасителя, Богоматери, Саваофа, распятия, ангелы, апостолы и евангелисты.
Произведения, представленные в коллекции, являются образцами высокого художественного мастерства.
Набережная реки Кама.
20:00 Окончание программы.
При необходимости трансфер в отель, на ж/д вокзал, в аэропорт (входит в стоимость).
Тур предусматривает двух- и трехместное проживание в гостинице Легенда шале в п. Усьва (1 ночь) и в гостинице в г. Гремячинске (1 ночь).
В мини-отеле «Легенда» есть общий лаундж, сад и терраса в городе Усьва. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.
Во всех номерах мини-гостиницы установлен шкаф для одежды. Все номера оснащены письменным столом и чайником.
Удобства на этаже.
Гостиница «Четыре камня» находится всего в 5 минутах ходьбы от центра города Гремячинска и в 10 минутах ходьбы от городского парка. К услугам гостей сауна, крытый бассейн и бесплатный WiFi.
Оформленные в классическом стиле номера оснащены шкафом и рабочим столом. Удобства в номере.
Гости могут приготовить блюда по своему вкусу на общей кухне. В нескольких минутах ходьбы находится несколько кафе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Из-за погоды возможно изменение маршрута по дням.
Погода на Урале в ноябре практически зимняя. Может быть минусовая температура. За несколько дней до тура гид созвонится с вами для обсуждения погоды, вещей, необходимых в тур и окончательного плана маршрута в соответствие с погодными условиями.