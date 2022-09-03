1 день

Этнопарк реки Чусовой. Усьвинские столбы

7:30-8:00 Встреча(из отеля, аэропорта или ж/д вокзала).

Завтрак в кафе по пути (оплачивается отдельно).

8:00-11:00 Переезд в г. Чусовой.

11:00-13:00 Экскурсия в Этнографическом парке реки Чусовой, музей под открытым небом.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

13:00-14:00 Обед (оплачивается отдельно).

Переезд в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет), заселение в гостиницу «Легенда Шале» в п. Усьва.

14:00-19:00 Поход на Усьвинские столбы (трекинг туда и обратно 12 км).

Усьвинские Столбы – ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва.

Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 125 метров.

По пути можно зайти в Первомайскую пещеру, экскурсия по Усьвинским столбам, возвращаемся в п. Усьва.

19:00-20:00 Ужин, готовим сами (продукты предоставляются).

По желанию можно заказать баню.

Ночевка.