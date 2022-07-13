2 день

Этнопарк реки Чусовой. Каменный город

Ранний подъем, выезд в 8 утра из города.

Сегодня насыщенная активная программа.

Мы едем в этнографический парк реки Чусовой, недалеко от города Чусовой, музей под открытым небом, расположенный у подножия Арининой горы.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

Далее мы едем вКаменный город.

Каменный Город – одна из главных природных достопримечательностей Пермского края.

Другое название этих скал – Чертово Городище.

Местные жители обычно называют их Черепахами.

По пути останавливаемся на Белом камне, где в ясную погоду открываются нереально красивые виды на ГУХ (главный Уральский хребет).

Проезжаем поселок Усьва и гуляем в Каменном городе.

Возвращение в Пермь вечером, ужин, свободное время.