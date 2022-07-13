Пермская сказка. Красоты зимнего Урала

Незабываемая красота Пермского края и настоящая уральская зима ждет вас в индивидуальном авторском туре на 4 человека

5
3 отзыва
Незабываемая красота Пермского края и настоящая уральская зима ждет вас в индивидуальном авторском туре на 4 человека.

Мы увидим этнографический музей под открытым небом «Хохловка», приобщимся к местной культуре в Пермском краеведческом музее и Художественной галерее, прогуляемся по Каменному городу и посетим удивительную Кунгурскую ледяную пещеру.
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
Ближайшие даты:
18
фев
4
мар
25
мар
15
апр

Что вас ожидает 🤩

Уникальность Пермской земли
Уникальность Пермской земли
Познакомимся с самобытной культурой, традициями и легендами Пермского края
Место, где живет сказка
Место, где живет сказка
Нас ждут необычные встречи в подземном лабиринте Кунгурской ледяной пещеры
Причудливые скалы Каменного города
Причудливые скалы Каменного города
Прогуляемся по заснеженным улочкам Каменного города, будем взбираться на скалы и любоваться потрясающими видами

Описание

Тур также проводится под индивидуальный запрос в любые даты для готовых групп (4 человека).

Программа тура по дням

1 день

Музей под открытым небом «Хохловка». Пермские деревянные боги. Набережная реки Камы

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале.

Завтрак в кафе (оплачивается отдельно).

Экскурсия в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Хохловка», очень красивое, уникальное место на берегу Камы.

В музее «Хохловка» можно познакомиться с традициями русского деревянного зодчества.

Территория музея поделена на тематические сектора в зависимости от местности, откуда привезены постройки: северо-западное, северное и южное Прикамье.

Также тут три тематические экспозиции: охотничье становье, солепромышленный и сельскохозяйственный комплексы.

Возвращение в Пермь.

Обед в кафе пермской кухни (оплачивается отдельно).

Заселение в гостиницу.

Экскурсия в Пермскую художественную галерею, выставка Пермские деревянные боги.

Среди самых ярких скульптур – фигуры сидящего Спасителя, Богоматери, Саваофа, распятия, ангелы, апостолы и евангелисты.

Произведения, представленные в коллекции, являются образцами высокого художественного мастерства.

Экскурсия в Пермский краеведческий музей.

Обзорная экскурсия по Перми.

Набережная реки Камы.

Местная набережная несет в себе историческую ценность для города, а также является архитектурной и исторической составляющей Перми.

Ужин самостоятельно, свободное время

Музей под открытым небом «Хохловка». Пермские деревянные боги. Набережная реки КамыМузей под открытым небом «Хохловка». Пермские деревянные боги. Набережная реки КамыМузей под открытым небом «Хохловка». Пермские деревянные боги. Набережная реки КамыМузей под открытым небом «Хохловка». Пермские деревянные боги. Набережная реки КамыМузей под открытым небом «Хохловка». Пермские деревянные боги. Набережная реки КамыМузей под открытым небом «Хохловка». Пермские деревянные боги. Набережная реки КамыМузей под открытым небом «Хохловка». Пермские деревянные боги. Набережная реки Камы
2 день

Этнопарк реки Чусовой. Каменный город

Ранний подъем, выезд в 8 утра из города.

Сегодня насыщенная активная программа.

Мы едем в этнографический парк реки Чусовой, недалеко от города Чусовой, музей под открытым небом, расположенный у подножия Арининой горы.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

Далее мы едем вКаменный город.

Каменный Город – одна из главных природных достопримечательностей Пермского края.

Другое название этих скал – Чертово Городище.

Местные жители обычно называют их Черепахами.

По пути останавливаемся на Белом камне, где в ясную погоду открываются нереально красивые виды на ГУХ (главный Уральский хребет).

Проезжаем поселок Усьва и гуляем в Каменном городе.

Возвращение в Пермь вечером, ужин, свободное время.

Этнопарк реки Чусовой. Каменный городЭтнопарк реки Чусовой. Каменный городЭтнопарк реки Чусовой. Каменный городЭтнопарк реки Чусовой. Каменный городЭтнопарк реки Чусовой. Каменный городЭтнопарк реки Чусовой. Каменный городЭтнопарк реки Чусовой. Каменный город
3 день

Кунгурская ледяная пещера

Выезд в 9 утра из гостиницы.

Едем в Кунгурскую ледяную пещеру – одно из самых красивых достопримечательностей в России.

Далее, по желанию туристов есть несколько вариантов, в зависимости от оставшегося времени, прогулка экскурсия по городу Кунгур, пройдем по центру старинного купеческого города, посетим Пуп земли.

По желанию можно доехать до камня Ермак на берегу реки Сылва или посещаем Белогорский Свято-Николаевский монастырь – Уральский Афон.

Возвращение в Пермь – вечер.

В зависимости от погодных условий график может корректироваться.

Кунгурская ледяная пещераКунгурская ледяная пещераКунгурская ледяная пещераКунгурская ледяная пещера

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 19 572 руб.

Доплату за одноместное размещение уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «АМАКС» 3*

2 ночи

Современный отель «АМАКС Премьер» расположен недалеко от центра Перми, в нескольких минутах ходьбы от Драматического театра и Пермского театра оперы и балета. Отсюда гости могут быстро добраться до бизнес-центров и развлекательных районов города. На территории работает спа-центр с финской сауной и плавательным бассейном с гидромассажем. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель «АМАКС» 3*Отель «АМАКС» 3*Отель «АМАКС» 3*Отель «АМАКС» 3*Отель «АМАКС» 3*Отель «АМАКС» 3*

Отель «Прикамье» 3*

2 ночи

Этот отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. В каждом номере отеля "Прикамье" установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Прикамье» 3*Отель «Прикамье» 3*Отель «Прикамье» 3*Отель «Прикамье» 3*Отель «Прикамье» 3*Отель «Прикамье» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в день прибытия/день отъезда (жд вокзал, аэропорт по согласованию)
  • Все переезды по программе
  • Посещение музеев
  • Входные билеты в Хохловку, парк реки Чусовой, Кунгурскую пещеру
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание в дни тура
  • Доплата за индивидуального экскурсовода в Хохловке – 500 рублей
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, мед. полис);
  • теплую верхнюю зимнюю одежду (непромокаемые куртка и штаны, теплая шапка, шарф, варежки);
  • теплые зимние спортивные ботинки;
  • термобелье;
  • теплый свитер / флисовую кофту;
  • теплые носки;
  • комплект сменной одежды (вторая кофта, вторые штаны);
  • средства для личной гигиены;
  • плед, хобу (подпопник) и термос по возможности;
  • личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ч
13 июля 2022
Все понравилось. Консультирование, информирование своевременно.
М
12 июля 2022
Это был самый крутой авторский тур по Пермскому краю организованной Большой Страной для команды АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ.
Огромная благодарность нашему гиду Виктору (это человек с большой буквы, он на маршруте знает каждый камушек, а его пирог с капустой и чай с травками особенно вкусен после сумасшедшего подъёма на Усьвинские столбы). На маршруте у нас был самый лучший водитель Андрей (ему отдельное спасибо, он АС, а сколько он знает анекдотов).
Менеджер БС Юлия Р. Очень вежливый и компетентный сотрудник, спасибо ей за организацию нашей поездки
Н
28 июня 2022
Дорога, питание, места отдыха- все достойно. Сопровождающий знает о многих местах Пермского края. Расскажет и покажет все что знает сам и с удовольствием послушает вас. Огромное СПАСИБО!

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