Тур также проводится под индивидуальный запрос в любые даты для готовых групп (4 человека).
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале.
Завтрак в кафе (оплачивается отдельно).
Экскурсия в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Хохловка», очень красивое, уникальное место на берегу Камы.
В музее «Хохловка» можно познакомиться с традициями русского деревянного зодчества.
Территория музея поделена на тематические сектора в зависимости от местности, откуда привезены постройки: северо-западное, северное и южное Прикамье.
Также тут три тематические экспозиции: охотничье становье, солепромышленный и сельскохозяйственный комплексы.
Возвращение в Пермь.
Обед в кафе пермской кухни (оплачивается отдельно).
Заселение в гостиницу.
Экскурсия в Пермскую художественную галерею, выставка Пермские деревянные боги.
Среди самых ярких скульптур – фигуры сидящего Спасителя, Богоматери, Саваофа, распятия, ангелы, апостолы и евангелисты.
Произведения, представленные в коллекции, являются образцами высокого художественного мастерства.
Экскурсия в Пермский краеведческий музей.
Обзорная экскурсия по Перми.
Набережная реки Камы.
Местная набережная несет в себе историческую ценность для города, а также является архитектурной и исторической составляющей Перми.
Ужин самостоятельно, свободное время
Ранний подъем, выезд в 8 утра из города.
Сегодня насыщенная активная программа.
Мы едем в этнографический парк реки Чусовой, недалеко от города Чусовой, музей под открытым небом, расположенный у подножия Арининой горы.
Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.
Далее мы едем вКаменный город.
Каменный Город – одна из главных природных достопримечательностей Пермского края.
Другое название этих скал – Чертово Городище.
Местные жители обычно называют их Черепахами.
По пути останавливаемся на Белом камне, где в ясную погоду открываются нереально красивые виды на ГУХ (главный Уральский хребет).
Проезжаем поселок Усьва и гуляем в Каменном городе.
Возвращение в Пермь вечером, ужин, свободное время.
Выезд в 9 утра из гостиницы.
Едем в Кунгурскую ледяную пещеру – одно из самых красивых достопримечательностей в России.
Далее, по желанию туристов есть несколько вариантов, в зависимости от оставшегося времени, прогулка экскурсия по городу Кунгур, пройдем по центру старинного купеческого города, посетим Пуп земли.
По желанию можно доехать до камня Ермак на берегу реки Сылва или посещаем Белогорский Свято-Николаевский монастырь – Уральский Афон.
Возвращение в Пермь – вечер.
В зависимости от погодных условий график может корректироваться.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 19 572 руб.
Доплату за одноместное размещение уточняйте при бронировании.
Современный отель «АМАКС Премьер» расположен недалеко от центра Перми, в нескольких минутах ходьбы от Драматического театра и Пермского театра оперы и балета. Отсюда гости могут быстро добраться до бизнес-центров и развлекательных районов города. На территории работает спа-центр с финской сауной и плавательным бассейном с гидромассажем. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Этот отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. В каждом номере отеля "Прикамье" установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».