Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг

Групповой тур в Перми

Праздничные выходные в Пермском крае

5
3 отзыва
Приглашаем Вас в путешествие по Жемчужине Уральских рек – реке Чусовая! Интересная история, живописные пейзажи, множество скал и камней, хрустальные водопады и удивительные по своей красоте пещеры – всё это именно на реке Чусовая.

Красота этих мест способна заворожить любого! Покатаемся на тюбингах с большой горы, отдохнем в новейшем глэмпинге среди снежного леса, отправимся в санях за снегоходом на интереснейшую экскурсию и исследуем древние пещеры.
Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг
Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг
Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг
Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг
Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг
Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг
Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг
Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг
Ближайшие даты:
23
фев
8
мар

Что вас ожидает:

Новый глэмпинг
Новый глэмпинг
Нас ждут стильные, недавно построенные дома, в которых еще пахнет деревом и горит уютный камин
Уральская банька
Уральская банька
Попаримся в жаркой баньке и плюхнемся в сугроб под яркими звездами в обрамлении снежных деревьев
Покатушки в санях за снегоходами
Покатушки в санях за снегоходами
Будем наблюдать великолепные панорамы Пермского края с драйвом и комфортом

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Размещение в глэмпинге

17:00 Отправление группы из Перми, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр) со стороны ул. Петропавловская.

21:00 Прибытие в глэмпинг «Филин».

Размещение в барнхаусах.

Ужин.

Встреча. Размещение в глэмпингеВстреча. Размещение в глэмпингеВстреча. Размещение в глэмпингеВстреча. Размещение в глэмпинге
2 день

Экскурсия на снегоходах (в санях). Пешеходные экскурсии. Отдых в глэмпинге. Баня

8:00-9:00 Завтрак.

9:00-12:00 Экскурсия на снегоходах (в санях): заезд на обзорные площадки на камни Дыроватые рёбра, Башня и Гусельный.

Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватый (карстовая арка "Царские ворота" и грот “Влюбленных”.

Чаепитие с костром на оборудованной стоянке с туалетом, на берегу реки Чусовая.

12:00-14:00 Пешеходная экскурсия на Мельничный ручей (Хрустальный водопад).

Общая пешая часть 3 км.

14:00-15:00 Обед

15:00-18:00 Пешеходная экскурсия на камень Красный, по пути осмотр камня Филин.

С Красного камня открывается потрясающий вид на реку.

Общая пешая часть 5 км.

С 18:00 Отдых.

Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.

Ужин.

Баня.

Экскурсия на снегоходах (в санях). Пешеходные экскурсии. Отдых в глэмпинге. БаняЭкскурсия на снегоходах (в санях). Пешеходные экскурсии. Отдых в глэмпинге. БаняЭкскурсия на снегоходах (в санях). Пешеходные экскурсии. Отдых в глэмпинге. БаняЭкскурсия на снегоходах (в санях). Пешеходные экскурсии. Отдых в глэмпинге. Баня
3 день

Пещера Чудесница. Отъезд

8:00-9:00 Завтрак.

10:00-13:00 Экскурсия в пещеру Чудесница с заброской в санях за снегоходами.

13:00-14:00 Обед..

15:00 Выезд в Пермь.

19:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.

Пещера Чудесница. ОтъездПещера Чудесница. ОтъездПещера Чудесница. ОтъездПещера Чудесница. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в новом глэмпинге в п. Усть-Койва (четырехместное размещение).

Варианты проживания

Глэмпинг «Филин»

2 ночи
  • На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения;
  • В каждом доме свой с/у (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук;
  • В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме);
  • Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое);
  • В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями;
  • Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и моменты по здоровью тоже;
  • В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать будет понятно только перед заездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Будьте готовы к тому, что Вы будете жить в четырехместном номере с другими туристами.
  • Режим тишины в новогоднюю ночь в домах начинается с 02:00, так как на утро группу ждут экскурсии (будет активный день).
Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Перми и обратно
  • Путешествие на снегоходах (в комфортных санях): заезд на обзорные площадки на камни Дыроватый, Башня и Гусельный. Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватый (карстовая арка "Царские ворота" и грот "Влюбленных"
  • Чаепитие с костром на оборудованной стоянке
  • Пешая экскурсия на Мельничный ручей и камень Красный
  • Экскурсия в пещеру Чудесница с заброской на снегоходах
  • Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге
  • Размещение в глэмпинге "Филин"
  • Питание согласно программе
  • Входной билет в ПП "Пермский"
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание в дороге
  • Сувениры
  • Туристическая страховка 390 руб. /чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В автобус и глэмпинг:

1. Вода бутилированная;

2. Запасная сменная обувь и одежа для автобуса. После пеших экскурсии и поездок на снегоходе, скорее всего, часть одежды и обувь будут сырые или влажные.

3. Подушечки или пледы для удобства во время поездки.

4. Личные вещи для базы, личные средства гигиены и медикаменты.

5. Документы, удостоверяющие личность, карты, наличные деньги.

В пешую экскурсию и на снегоходах:

1. Термос с горячим чаем/кофе и небольшой рюкзачок для перекуса, индивидуальных и гигиенических принадлежностей.

2. Удобная трекинговая обувь, соответствующая погоде. Рекомендуем так же туристические бахилы(гамаши) на ноги (защита от попадания снега и грязи в обувь).

3. Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям.

4. Хоба (сидушка под попу), фонарики с запасными элементами питания.

5. На снегоходах: дополнительные тёплые вещи, варежки, шарф или баф для защиты лица, на ноги тёплые ботинки, валенки или эва-сапоги с утеплителем.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли сотовая связь?

Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи! Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.

Какие достопримечательности увидим в туре?

1. Посещение на снегоходах (в санях) обзорных площадок на камнях Дыроватые рёбра, Башня и Гусельный.
Название Дыроватые Рёбра возникло из-за аналогии с внешним видом рёбер гигантского животного. Вертикально стоящие известняковые пласты, разделённые логами и испещрённые гротами и пещерами, действительно их напоминают. Камень Дыроватые Рёбра является ландшафтным памятником природы регионального значения.
Камень Башня – название возникло из-за того, что по форме камень напоминает высокую башню старинной крепости с высоты которого открывается красивый вид на окрестную тайгу и изгибы реки.
Камень Гусельный – имеет статус памятника природы, имеет симметричную трапециевидную форму, напоминающую народный инструмент – гусли.

2. Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватый (карстовая арка "Царские ворота" и грот "Влюбленных").
Кобыльи ребра по аналогии с камнем Дыроватые рёбра назван так как его останцы напоминают рёбра измождённой лошади.
Камень Гнутый получил своё название за удивительный изгиб пластов породы из которой он сложен.
Камень Сосун - название камня с древнего мансийского означает «Большой рукав», так же есть мнение, что название образовалось от мансийского «сос-лунт» - гусиный речей и правда по берегам в этом месте стекает множество ручьёв.
В одной из скал камня Дыроватые рёбра расположена самая большая сквозная карстовая арка на реке Чусовой – «Царские ворота», образовавшаяся после обвала свода древней пещеры. Справа от арки есть небольшая безымянная пещера, где были найдены останки древних инструментов и оружия возраст которых около 12,5 тыс лет.
Также в одной из скал расположен живописный грот, в котором по преданию в давние времена встречались влюблённые – «Грот влюблённых».

3. Мельничный ручей – в прошлом на нём стояла водяная мельница, отчего и возникло название. По дну каменистого каньона вверх ведёт живописная тропа, которая заканчивается каменным кулуаром с навесов которого стекает вода и зимой образуя сосульки сталактиты и сталагмиты превращается в «хрустальный водопад»

4. Камень Красный – один из самых красивых камней на реке Чусовая. Назван так из-за красного цвета породы, так же красный означает красивый. С высоты открывается незабываемый вид на реку Чусовая и окрестности.

5. Камень Филин (Камень Койвинский) - Ландшафтный региональный памятник природы. Высокая известняковая скала с тремя небольшими гротами. Камень Филин получил свое название за сходство с головой пернатого хищника, где глазами птицы являются входы двух из трёх находящихся в утёсе пещер

6. Пещера Чудесница - Пещеру называют настоящим чудом природы. Путешественники спешат сюда, чтобы увидеть сталактиты, конусообразные сталагмиты, каскадные натеки, белоснежное «лунное молоко». В пещере есть и свой Хозяин − один из натёков по форме напоминает сказочное существо.

*Будьте готовы к тому, что к обзорным площадкам и входу к пещере необходимо будет пройти пешком от снегоходной тропы на 40-100 метров.

Есть ли скидки в туре?

Стоимость тура для пенсионеров и детей от 3 до 17 лет 11 550 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 сен 2023
Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то и дело скребли по камням, приходилось спрыгивать и вытаскивать катамаран. Короче, не обеспечили ни погоду, ни природу. А к организации нареканий нет. Транспорт и туда, и обратно подавался четко, вовремя, вёз хорошо. Отличный гид-инструктор Алексей, вёл уверенно, спокойно, со знанием дела и с веселым расположением духа. И повар-завхоз Александра -молодец! Весело, с улыбочкой, быстро, четко: костёр горит, продукты режутся, котлы шкварчат. Пища отменного качества, достаточного вполне количества. Разнообразие вкусных блюд. Без повторов!
Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров…
Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!
Т
18 июля 2023
7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).
Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине пути количество катамаранов на реке, людей и баз отдыха увеличивается в геометрической прогрессии. Возможно лучше сделать тур с началом в субботу, чтобы крайние дни были не так насыщенны людьми со сплавов выходного дня.

Питание восторг - вкусное, разнообразное! (отдельное спасибо за организацию и уют второму инструктору-Екатерине).

В связи с жарой обмельчали реки, но даже это не помешало нам его проплыть (местами пройти) по максимуму насладившись красотой вокруг!
7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).
З
4 июля 2023
Организаторы молодцы.
Организаторы молодцы.Организаторы молодцы.Организаторы молодцы.Организаторы молодцы.

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