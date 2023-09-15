1. Посещение на снегоходах (в санях) обзорных площадок на камнях Дыроватые рёбра, Башня и Гусельный.

Название Дыроватые Рёбра возникло из-за аналогии с внешним видом рёбер гигантского животного. Вертикально стоящие известняковые пласты, разделённые логами и испещрённые гротами и пещерами, действительно их напоминают. Камень Дыроватые Рёбра является ландшафтным памятником природы регионального значения.

Камень Башня – название возникло из-за того, что по форме камень напоминает высокую башню старинной крепости с высоты которого открывается красивый вид на окрестную тайгу и изгибы реки.

Камень Гусельный – имеет статус памятника природы, имеет симметричную трапециевидную форму, напоминающую народный инструмент – гусли.

2. Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватый (карстовая арка "Царские ворота" и грот "Влюбленных").

Кобыльи ребра по аналогии с камнем Дыроватые рёбра назван так как его останцы напоминают рёбра измождённой лошади.

Камень Гнутый получил своё название за удивительный изгиб пластов породы из которой он сложен.

Камень Сосун - название камня с древнего мансийского означает «Большой рукав», так же есть мнение, что название образовалось от мансийского «сос-лунт» - гусиный речей и правда по берегам в этом месте стекает множество ручьёв.

В одной из скал камня Дыроватые рёбра расположена самая большая сквозная карстовая арка на реке Чусовой – «Царские ворота», образовавшаяся после обвала свода древней пещеры. Справа от арки есть небольшая безымянная пещера, где были найдены останки древних инструментов и оружия возраст которых около 12,5 тыс лет.

Также в одной из скал расположен живописный грот, в котором по преданию в давние времена встречались влюблённые – «Грот влюблённых».

3. Мельничный ручей – в прошлом на нём стояла водяная мельница, отчего и возникло название. По дну каменистого каньона вверх ведёт живописная тропа, которая заканчивается каменным кулуаром с навесов которого стекает вода и зимой образуя сосульки сталактиты и сталагмиты превращается в «хрустальный водопад»

4. Камень Красный – один из самых красивых камней на реке Чусовая. Назван так из-за красного цвета породы, так же красный означает красивый. С высоты открывается незабываемый вид на реку Чусовая и окрестности.

5. Камень Филин (Камень Койвинский) - Ландшафтный региональный памятник природы. Высокая известняковая скала с тремя небольшими гротами. Камень Филин получил свое название за сходство с головой пернатого хищника, где глазами птицы являются входы двух из трёх находящихся в утёсе пещер

6. Пещера Чудесница - Пещеру называют настоящим чудом природы. Путешественники спешат сюда, чтобы увидеть сталактиты, конусообразные сталагмиты, каскадные натеки, белоснежное «лунное молоко». В пещере есть и свой Хозяин − один из натёков по форме напоминает сказочное существо.

*Будьте готовы к тому, что к обзорным площадкам и входу к пещере необходимо будет пройти пешком от снегоходной тропы на 40-100 метров.