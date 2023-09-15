Праздничные выходные в Пермском крае
Красота этих мест способна заворожить любого! Покатаемся на тюбингах с большой горы, отдохнем в новейшем глэмпинге среди снежного леса, отправимся в санях за снегоходом на интереснейшую экскурсию и исследуем древние пещеры.
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Размещение в глэмпинге
17:00 Отправление группы из Перми, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр) со стороны ул. Петропавловская.
21:00 Прибытие в глэмпинг «Филин».
Размещение в барнхаусах.
Ужин.
Экскурсия на снегоходах (в санях). Пешеходные экскурсии. Отдых в глэмпинге. Баня
8:00-9:00 Завтрак.
9:00-12:00 Экскурсия на снегоходах (в санях): заезд на обзорные площадки на камни Дыроватые рёбра, Башня и Гусельный.
Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватый (карстовая арка "Царские ворота" и грот “Влюбленных”.
Чаепитие с костром на оборудованной стоянке с туалетом, на берегу реки Чусовая.
12:00-14:00 Пешеходная экскурсия на Мельничный ручей (Хрустальный водопад).
Общая пешая часть 3 км.
14:00-15:00 Обед
15:00-18:00 Пешеходная экскурсия на камень Красный, по пути осмотр камня Филин.
С Красного камня открывается потрясающий вид на реку.
Общая пешая часть 5 км.
С 18:00 Отдых.
Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.
Ужин.
Баня.
Пещера Чудесница. Отъезд
8:00-9:00 Завтрак.
10:00-13:00 Экскурсия в пещеру Чудесница с заброской в санях за снегоходами.
13:00-14:00 Обед..
15:00 Выезд в Пермь.
19:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в новом глэмпинге в п. Усть-Койва (четырехместное размещение).
Варианты проживания
Глэмпинг «Филин»
- На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения;
- В каждом доме свой с/у (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук;
- В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме);
- Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое);
- В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями;
- Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и моменты по здоровью тоже;
- В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать будет понятно только перед заездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Будьте готовы к тому, что Вы будете жить в четырехместном номере с другими туристами.
- Режим тишины в новогоднюю ночь в домах начинается с 02:00, так как на утро группу ждут экскурсии (будет активный день).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Перми и обратно
- Путешествие на снегоходах (в комфортных санях): заезд на обзорные площадки на камни Дыроватый, Башня и Гусельный. Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватый (карстовая арка "Царские ворота" и грот "Влюбленных"
- Чаепитие с костром на оборудованной стоянке
- Пешая экскурсия на Мельничный ручей и камень Красный
- Экскурсия в пещеру Чудесница с заброской на снегоходах
- Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге
- Размещение в глэмпинге "Филин"
- Питание согласно программе
- Входной билет в ПП "Пермский"
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Питание в дороге
- Сувениры
- Туристическая страховка 390 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В автобус и глэмпинг:
1. Вода бутилированная;
2. Запасная сменная обувь и одежа для автобуса. После пеших экскурсии и поездок на снегоходе, скорее всего, часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
3. Подушечки или пледы для удобства во время поездки.
4. Личные вещи для базы, личные средства гигиены и медикаменты.
5. Документы, удостоверяющие личность, карты, наличные деньги.
В пешую экскурсию и на снегоходах:
1. Термос с горячим чаем/кофе и небольшой рюкзачок для перекуса, индивидуальных и гигиенических принадлежностей.
2. Удобная трекинговая обувь, соответствующая погоде. Рекомендуем так же туристические бахилы(гамаши) на ноги (защита от попадания снега и грязи в обувь).
3. Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям.
4. Хоба (сидушка под попу), фонарики с запасными элементами питания.
5. На снегоходах: дополнительные тёплые вещи, варежки, шарф или баф для защиты лица, на ноги тёплые ботинки, валенки или эва-сапоги с утеплителем.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Будет ли сотовая связь?
Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи! Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.
- Какие достопримечательности увидим в туре?
1. Посещение на снегоходах (в санях) обзорных площадок на камнях Дыроватые рёбра, Башня и Гусельный.
Название Дыроватые Рёбра возникло из-за аналогии с внешним видом рёбер гигантского животного. Вертикально стоящие известняковые пласты, разделённые логами и испещрённые гротами и пещерами, действительно их напоминают. Камень Дыроватые Рёбра является ландшафтным памятником природы регионального значения.
Камень Башня – название возникло из-за того, что по форме камень напоминает высокую башню старинной крепости с высоты которого открывается красивый вид на окрестную тайгу и изгибы реки.
Камень Гусельный – имеет статус памятника природы, имеет симметричную трапециевидную форму, напоминающую народный инструмент – гусли.
2. Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватый (карстовая арка "Царские ворота" и грот "Влюбленных").
Кобыльи ребра по аналогии с камнем Дыроватые рёбра назван так как его останцы напоминают рёбра измождённой лошади.
Камень Гнутый получил своё название за удивительный изгиб пластов породы из которой он сложен.
Камень Сосун - название камня с древнего мансийского означает «Большой рукав», так же есть мнение, что название образовалось от мансийского «сос-лунт» - гусиный речей и правда по берегам в этом месте стекает множество ручьёв.
В одной из скал камня Дыроватые рёбра расположена самая большая сквозная карстовая арка на реке Чусовой – «Царские ворота», образовавшаяся после обвала свода древней пещеры. Справа от арки есть небольшая безымянная пещера, где были найдены останки древних инструментов и оружия возраст которых около 12,5 тыс лет.
Также в одной из скал расположен живописный грот, в котором по преданию в давние времена встречались влюблённые – «Грот влюблённых».
3. Мельничный ручей – в прошлом на нём стояла водяная мельница, отчего и возникло название. По дну каменистого каньона вверх ведёт живописная тропа, которая заканчивается каменным кулуаром с навесов которого стекает вода и зимой образуя сосульки сталактиты и сталагмиты превращается в «хрустальный водопад»
4. Камень Красный – один из самых красивых камней на реке Чусовая. Назван так из-за красного цвета породы, так же красный означает красивый. С высоты открывается незабываемый вид на реку Чусовая и окрестности.
5. Камень Филин (Камень Койвинский) - Ландшафтный региональный памятник природы. Высокая известняковая скала с тремя небольшими гротами. Камень Филин получил свое название за сходство с головой пернатого хищника, где глазами птицы являются входы двух из трёх находящихся в утёсе пещер
6. Пещера Чудесница - Пещеру называют настоящим чудом природы. Путешественники спешат сюда, чтобы увидеть сталактиты, конусообразные сталагмиты, каскадные натеки, белоснежное «лунное молоко». В пещере есть и свой Хозяин − один из натёков по форме напоминает сказочное существо.
*Будьте готовы к тому, что к обзорным площадкам и входу к пещере необходимо будет пройти пешком от снегоходной тропы на 40-100 метров.
- Есть ли скидки в туре?
Стоимость тура для пенсионеров и детей от 3 до 17 лет 11 550 руб. /чел.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров…
Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!
Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине пути количество катамаранов на реке, людей и баз отдыха увеличивается в геометрической прогрессии. Возможно лучше сделать тур с началом в субботу, чтобы крайние дни были не так насыщенны людьми со сплавов выходного дня.
Питание восторг - вкусное, разнообразное! (отдельное спасибо за организацию и уют второму инструктору-Екатерине).
В связи с жарой обмельчали реки, но даже это не помешало нам его проплыть (местами пройти) по максимуму насладившись красотой вокруг!