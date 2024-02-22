Побывать на местах съёмок и заглянуть в квартиру Коляна из «Реальных пацанов»
Вы пройдётесь местам съёмок «Ёлок» в Перми, посетите купеческий городок Кунгур, где снимали «Чужую родню», «Один и без оружия», «Демидовых» и «Золото», прогуляетесь по Усьвинским столбам, сфотографируетесь в пейзажах из картины «Географ глобус пропил» и подниметесь на гору Крестовая из фильма «Последний богатырь».
И обязательно пройдёмся в загадочных локациях из мистического сериала «Территория»: увидим скалы Синий камень и заброшенную Алмазодобывающую фабрику.
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.
Программа тура по дням
Экскурсия по киноместам Перми
В 07:00 встретимся в Перми, позавтракаем в кафе и начнём экскурсию по городу. Покажем вам места съёмок фильмов «Ёлки» и проведём в квартиру Коляна из сериала «Реальные пацаны».
На перекус заглянем в кафе «Пермские сласти» и попробуем традиционные десерты (за доплату). В 11:30 поедем в купеческий городок Кунгур, где снимали целый ряд фильмов: «Чужая родня», «Один и без оружия», «Демидовы», «Золото».
Прогуляемся по атмосферным старинным улицам и заглянем в Кунгурскую Ледяную пещеру, напоминающую настоящий ледяной дворец Снежной Королевы с хрустальными лабиринтами.
В 18:00 за доплату поужинаем в кафе и поедем в гостиницу.
Усьвинские столбы
После завтрака в 08:00 поедем в посёлок Усьва. По прибытии начнём поход: доберёмся до Усьвинских столбов — огромного каменного массива. Прогуляемся до Столбового грота, где во времена палеолита находилась стоянка первобытных людей. Полюбуемся скалой Чёртов Палец высотой 70 метров.
Здешние пейзажи привлекают не только путешественников, но и кинематографистов: мы покажем, где снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых». Пройти предстоит около 5 км в одну сторону.
Перекусим бутербродами и шоколадом на свежем воздухе, а затем поедем в эко-глэмпинг «Территория». Приготовим ужин вместе, усядемся у костра и уютно проведём вечер за разговорами под звёздами. А ещё сегодня вас ждёт горячая банька.
Гора Ладейная, Кусье-Александровский и Алмазодобывающая фабрика
Проснёмся в 07:00, все вместе приготовим завтрак на костре и отправимся на гору Ладейная, а затем проведём вас на место съёмок фильма «Сердце Пармы». Поднимемся на вершину горы Крестовая и увидим, где снимали фильм «Последний богатырь».
Пообедаем за доплату и поедем в Кусье-Александровский, чтобы полюбоваться пейзажами из сериала «Территория». Побываем на руинах Алмазодобывающей фабрики на реке Койва, а потом поедем на смотровую площадку у камня Стрельный. Рассмотрим места, где в 19 веке добывали золото, алмазы и платину.
Следующая локация — посёлок Усть-Койва. Заселимся на базу отдыха на берегу реки Чусовая. Вместе приготовим ужин, а за трапезой расскажем вам историю селения, начиная со времён вогулов, а ещё познакомим вас с историей шаманизма на Урале.
Синий камень, Царские ворота и Дыроватые рёбра
Зарядимся энергией во время утренней зарядки, приготовим завтрак и снова поедем по местам съёмок сериала «Территория». Вы увидите скальный массив Синий камень у реки Койва. Серый известняк окрашивает скалы в необычный синий цвет.
Рассмотрим каменную арку Царские ворота и Дыроватые рёбра, где были найдены древние мотыги. Их возраст — 12 тысяч лет!
Пообедаем в формате перекуса и поедем назад. В Пермь прибудем в 21:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 07:00Завершение: Пермь, 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.