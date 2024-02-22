В 07:00 встретимся в Перми, позавтракаем в кафе и начнём экскурсию по городу. Покажем вам места съёмок фильмов «Ёлки» и проведём в квартиру Коляна из сериала «Реальные пацаны».

На перекус заглянем в кафе «Пермские сласти» и попробуем традиционные десерты (за доплату). В 11:30 поедем в купеческий городок Кунгур, где снимали целый ряд фильмов: «Чужая родня», «Один и без оружия», «Демидовы», «Золото».

Прогуляемся по атмосферным старинным улицам и заглянем в Кунгурскую Ледяную пещеру, напоминающую настоящий ледяной дворец Снежной Королевы с хрустальными лабиринтами.

В 18:00 за доплату поужинаем в кафе и поедем в гостиницу.