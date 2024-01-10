Побывать на "Сользаводе", погулять по "чайной столице" России и подняться на камень Полюд
Погрузимся в историю края: побываем в месте ссылки и томления Михаила Никитича Романова, полюбуемся уникальным иконостасом строгановского письма, увидим место стоянки первобытных людей и познакомимся с технологией солеварения. Насладимся природными чудесами, будем много гулять, вдыхать морозный воздух и фотографироваться.
А ещё проведём вас по местам съёмок фильмов «Географ глобус пропил», «Время первых» и «Сердце Пармы».
янв
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.
Программа тура по дням
Экскурсия по Перми
В 07:00 встретимся в Перми, позавтракаем в кафе и начнём знакомство с городом. Вы побываете в Белогорском Николаевском монастыре 19 века и увидите главные достопримечательности Перми, а затем пообедаете в кафе (за доплату).
Дальше отправимся в купеческий Кунгур, который ещё в 19 веке прославился как город продавцов чая. Если позволит погода, побываем на камне Ермак, а затем проведём для вас экскурсию по Кунгуру. Заглянем в Кунгурскую Ледяную пещеру, напоминающую настоящий ледяной дворец Снежной Королевы с хрустальными лабиринтами.
Усьвинские столбы
После завтрака в 08:00 поедем в посёлок Усьва. По прибытии начнём поход: доберёмся до Усьвинских столбов — огромного каменного массива. Прогуляемся до Столбового грота, где во времена палеолита находилась стоянка первобытных людей. Полюбуемся скалой Чёртов Палец высотой 70 метров.
Здешние пейзажи привлекают не только путешественников, но и кинематографистов: мы покажем, где снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых». Пройти предстоит около 5 км в одну сторону.
Перекусим бутербродами и шоколадом на свежем воздухе, а затем поедем в эко-глэмпинг «Территория».
Музей-заповедник «Сользавод» и прогулка по Соликамску
Сегодня отправимся на гору Крестовая, а затем проведём вас на место съёмок фильма «Сердце Пармы». Дальше поедем на север, в Соликамск. По пути пообедаем.
Посетим музей-заповедник «Сользавод» — единственный в мире музей деревянного промышленного зодчества. Здесь вы познакомитесь с технологией солеварения, начиная с 17 века, и увидите старинные механизмы.
Прогуляемся по исторической части города и рассмотрим Людмилинскую скважину. Поужинаем (за доплату) и поедем в гостиницу.
Чердынь, путешествие по старинным сёлам и экскурсия в Ныроб
После завтрака поедем в Чердынь. Посетим Троицкий холм, прогуляемся по старинному городку и пообедаем. Затем отправимся в путешествие по Печорскому тракту. По пути будем останавливаться в старинных сёлах: в Вильгорте полюбуемся Троицкой церковью 18 века, а в Покче — Благовещенской, заедем в Камгорт.
Вскоре прибудем в Ныроб, куда сослали боярина Михаила Никитича, дядю первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. Вы увидите церковь Богоявления Господня и часовню Михаила Архангела. Рассмотрим оковы весом в 3 пуда и побываем в часовне Никольской церкви, построенной на яме, где томился в плену узник с 1601 по 1602 год.
Заселимся в гостиницу и поужинаем.
Подъём на Полюдский камень и возвращение в Пермь
Проснёмся пораньше, позавтракаем и поедем к реке Вишера и собрату камня Ветлан. На природе перекусим, переправимся через реку и поднимемся на камень Полюд. Окажемся на высоте 527 метров! Сделаем эффектные фотографии с вершины и поедем назад. Вернёмся в Пермь в 22:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 07:00Завершение: Пермь, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.