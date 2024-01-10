В 07:00 встретимся в Перми, позавтракаем в кафе и начнём знакомство с городом. Вы побываете в Белогорском Николаевском монастыре 19 века и увидите главные достопримечательности Перми, а затем пообедаете в кафе (за доплату).

Дальше отправимся в купеческий Кунгур, который ещё в 19 веке прославился как город продавцов чая. Если позволит погода, побываем на камне Ермак, а затем проведём для вас экскурсию по Кунгуру. Заглянем в Кунгурскую Ледяную пещеру, напоминающую настоящий ледяной дворец Снежной Королевы с хрустальными лабиринтами.