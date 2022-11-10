3 день

День на ГК «Губаха», развлечения по желанию. Отъезд

Подъем, завтрак.

Провести еще один день на горнолыжном склоне или воспользоваться услугами лыжной базы (качественно подготовленные трассы для беговых лыж, каток, бассейн).

Решать вам!

17:00 Отправление в Пермь.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Пермь.