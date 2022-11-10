07:00 Сбор у ДК Солдатова.
Отъезд.
Краткий брифинг в дороге.
11:00 Прибытие в г. Губаха, размещение в доме (1 км от горнолыжного курорта “Губаха”).
После обеденного перекуса отправимся на горнолыжный курорт “Губаха”, катаемся на лыжах, сноуборде, снежных ватрушках и просто весело проводим время.
По возвращении на базу предновогодняя суета, приготовление праздничного ужина.
Празднование Нового года, искры бенгальских огней и шампанское!
Подъем, завтрак.
Сегодня мы продолжим катание на горнолыжных склонах и/или посетим декораций к фильму “Сердце Пармы”.
По возвращении в дом – отдых, ужин, вечерние посиделки, настольные игры.
Подъем, завтрак.
Провести еще один день на горнолыжном склоне или воспользоваться услугами лыжной базы (качественно подготовленные трассы для беговых лыж, каток, бассейн).
Решать вам!
17:00 Отправление в Пермь.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Пермь.
Тур предусматривает проживание в теплом доме с удобствами (1 км от горнолыжного курорта “Губаха”).
Проживание в теплом доме с удобствами.
2-этажный дом, 6 человек в комнате, 2 санузла, оборудованная кухня.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Тематика новогодней вечеринки:"лапландия – пати" – новогодний праздник пройдет в снежной Лапландии, где всегда морозно, а от холода спасает только живой огонь, теплая одежда и горячие напитки.
Дресс-код: одеться можно во что угодно, но в костюме обязательно должно присутствовать что-нибудь вязаное – будь то шапочка, митенки, шарф, свитер, жилетка, бактус, носки, гетры или даже чулки.