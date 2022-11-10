Снежный Новый год в Губахе

Короткий и активный тур на Новый год

5
3 отзыва
Короткий и активный тур на Новый год! Встретим праздник в кругу единомышленников на горнолыжном курорте Губаха. Нас ждут снежные склоны, веселые спуски и тематическая новогодняя вечеринка.
Снежный Новый год в Губахе
Снежный Новый год в Губахе
Снежный Новый год в Губахе
Снежный Новый год в Губахе
Снежный Новый год в Губахе
Снежный Новый год в Губахе
Снежный Новый год в Губахе
Снежный Новый год в Губахе
Снежный Новый год в Губахе
Снежный Новый год в Губахе
Снежный Новый год в Губахе
Снежный Новый год в Губахе
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Счастье в горах
Счастье в горах
Вдоволь покатаемся на склонах самого крупного горнолыжного курорта Пермского края
Места съемок знаменитого фильма
Места съемок знаменитого фильма
Увидим декорации к фильму “Сердце Пармы” и насладимся неповторимыми пейзажами с горы Крестовой
Лапландия-пати
Лапландия-пати
Уютная новогодняя вечеринка в стиле снежной Лапландии с горячими напитками и бенгальскими огнями

Программа тура по дням

1 день

ГК «Губаха». Встреча Нового года

07:00 Сбор у ДК Солдатова.

Отъезд.

Краткий брифинг в дороге.

11:00 Прибытие в г. Губаха, размещение в доме (1 км от горнолыжного курорта “Губаха”).

После обеденного перекуса отправимся на горнолыжный курорт “Губаха”, катаемся на лыжах, сноуборде, снежных ватрушках и просто весело проводим время.

По возвращении на базу предновогодняя суета, приготовление праздничного ужина.

Празднование Нового года, искры бенгальских огней и шампанское!

ГК «Губаха». Встреча Нового годаГК «Губаха». Встреча Нового годаГК «Губаха». Встреча Нового годаГК «Губаха». Встреча Нового года
2 день

Катание на горнолыжных склонах и / или посещение декораций к фильму «Сердце Пармы»

Подъем, завтрак.

Сегодня мы продолжим катание на горнолыжных склонах и/или посетим декораций к фильму “Сердце Пармы”.

По возвращении в дом – отдых, ужин, вечерние посиделки, настольные игры.

Катание на горнолыжных склонах и / или посещение декораций к фильму «Сердце Пармы»Катание на горнолыжных склонах и / или посещение декораций к фильму «Сердце Пармы»Катание на горнолыжных склонах и / или посещение декораций к фильму «Сердце Пармы»Катание на горнолыжных склонах и / или посещение декораций к фильму «Сердце Пармы»
3 день

День на ГК «Губаха», развлечения по желанию. Отъезд

Подъем, завтрак.

Провести еще один день на горнолыжном склоне или воспользоваться услугами лыжной базы (качественно подготовленные трассы для беговых лыж, каток, бассейн).

Решать вам!

17:00 Отправление в Пермь.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Пермь.

День на ГК «Губаха», развлечения по желанию. ОтъездДень на ГК «Губаха», развлечения по желанию. ОтъездДень на ГК «Губаха», развлечения по желанию. ОтъездДень на ГК «Губаха», развлечения по желанию. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в теплом доме с удобствами (1 км от горнолыжного курорта “Губаха”).

Варианты проживания

Двухэтажный гостевой дом

2 ночи

Проживание в теплом доме с удобствами.

2-этажный дом, 6 человек в комнате, 2 санузла, оборудованная кухня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Пермь – Губаха – Пермь
  • Проживание в теплом доме с удобствами (2-этажный дом, 6 человек в комнате, 2 санузла, оборудованная кухня)
  • Аренда группового снаряжения (кухонное оборудование, общественная аптечка, средства связи и навигации)
  • Питание (2 завтрака, 1 обед перекусом, ужин, новогодний стол)
  • Развлекательная программа по вечерам с играми и общением
  • Сопровождение гидом
  • Ланч-бокс (вода, банан, фирменный батончик)
  • Сувенир от компании
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Обеды и питание в дороге (кафе или перекус с собой)
  • Ски-пассы (от 1500 р/день)
  • Вход на новогоднюю вечеринку в «Полярную станцию» (500-1000р.)
  • Услуги инструктора по горным лыжам/сноуборду
  • Посещение лыжной базы/бассейна (по желанию)
  • Такси от дома до курорта “Губаха” и мест развлечения
  • Баня
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак/спортивная сумка 40-70 для транспортировки вещей;
  • рюкзак 20 - 40 литров для прогулок и катания;
  • сидушка на резинке (хоба, подпопник);
  • комплект горнолыжного снаряжения/сноуборд;
  • фонарик налобный с запасным комплектом батареек;

Одежда и обувь:

  • ботинки зимние (либо сапоги из ЭВА, утепленные);
  • куртка теплая;
  • штаны теплые;
  • шапка теплая, теплый бафф;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • варежки/перчатки утепленные;
  • комплект термобелья;
  • носки теплые и трекинговые 2 пары;
  • тапочки для дома;
  • одежда для дома и сна;
  • купальное белье для бани/бассейна;
  • комплект вещей для катания (шлем, маска, горнолыжная куртка, штаны (комбинезон), термобелье и т. д.);

Что взять еще:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • личная посуда (тарелка, кружка, ложка, нож);
  • спички/зажигалка в гермоупаковке;
  • термос с чаем + перекус в дорогу;
  • аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • средства личной гигиены;
  • деньги на кафе;

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования от н/с.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая тематика у Новогодней вечеринки?

Тематика новогодней вечеринки:"лапландия – пати" – новогодний праздник пройдет в снежной Лапландии, где всегда морозно, а от холода спасает только живой огонь, теплая одежда и горячие напитки.

Дресс-код: одеться можно во что угодно, но в костюме обязательно должно присутствовать что-нибудь вязаное – будь то шапочка, митенки, шарф, свитер, жилетка, бактус, носки, гетры или даже чулки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
10 ноя 2022
Замечательный гид Татьяна
Е
7 окт 2022
Организация хорошая, ни убавить ни прибавить
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)

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