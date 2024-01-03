2 день

Каменный город

На следующий день мы отправимся в поселок Усьва (115 км), где нас уже будут ждать снегоходы, на которых мы проследуем к Усьвинским столбам. Совершим подъем на Усьвинские столбы, немного прогуляемся по хребту и сделаем много красивых фотографий.

После спуска снова посадка на снегоходы и недолгая дорога до глэмпинга «Горы Реки», где мы пообедаем и передохнем.

После обеда мы отправимся исследовать Каменный город. В каменном городе мы прогуляемся по «улочкам», узнаем историю его появления и по желанию можем встретить закат.

После, возвращаемся в глэмпинг «Горы Реки», где нас будет ждать ужин, посиделки у костра и баня.

8:00-8:30 Завтрак, сборы.

8:30-10:30 Трансфер Мараловая ферма – Усьва.

10:30-11:00 Сборы, посадка на снегоходы.

11:00-11:30 Трансфер на снегоходах до Усьвинских столбов.

11:30-13:00 Подъем на Усьвинские столбы, экскурсия, фото и видео.

13:00-13:30 Трансфер на снегоходах до глэмпинга «Горы Реки».

13:30-14:30 Обед в глэмпинге.

14:30-17:00 Посещение Каменного города.

17:00-18:00 Отдых.

18:00-19:00 Ужин.

19:00-22:00 Свободное время, баня, посиделки у костра.