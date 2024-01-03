Уральские тропы. Мараловая ферма и Усьва

Групповой тур в Перми
Проведите новогодние каникулы в снежной сказке Пермского края! Никакой спешки, трансфер на снегоходах, прогулки на лыжах и снегоступах, мини-группа, бесконечная забота, известные достопримечательности, горы контента и реки впечатлений.
Уральские тропы. Мараловая ферма и Усьва
Уральские тропы. Мараловая ферма и Усьва
Уральские тропы. Мараловая ферма и Усьва
Уральские тропы. Мараловая ферма и Усьва
Уральские тропы. Мараловая ферма и Усьва
Уральские тропы. Мараловая ферма и Усьва
Уральские тропы. Мараловая ферма и Усьва
Уральские тропы. Мараловая ферма и Усьва
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Атмосферные горы
Атмосферные горы
Прогуляетесь среди гор, сделаете красивейшие фотографии на фоне Усьвинских столбов и встретите закат в Каменном городе
Прогулка на снегоступах
Прогулка на снегоступах
Ступите на нетуристический маршрут и прогуляетесь до Тайного Каменного города и Шумихинских скал
Алтайские маралы
Алтайские маралы
Ощутите близость с природой и пообщаетесь с алтайскими оленями на Мараловой ферме
Теплая компания
Теплая компания
Вас ждут приятные вечера у костра, баня и вкусные ужины после активного дня
Аутентичная кухня
Аутентичная кухня
Поучаствуете в интересном мастер-классе и приготовите шаньги, уральские лепешки

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прогулка на лыжах, мастер-класс и баня

Утром мы отправимся в поселок Кормовище на Мараловую ферму (200 км), где будем отдыхать, гулять и общаться с алтайскими оленями – маралами!

В программе:

  • прогулка на лыжах по зимнему лесу;
  • мастер-класс по приготовлению шанег;
  • праздничный ужин;
  • вечером – идем в баню и греемся в чане.

Начало программы по адресу Пермь, Екатерининская улица, 30.

8:00-11:00 Трансфер Пермь – Мараловая ферма (200 км).

11:00-11:30 Заселение.

11:30-12:30 Обед.

12:30-13:30 Отдых.

13:30-15:30 Прогулка на лыжах по лесу.

15:30-17:30 Мастер-класс по шаньгам.

17:30-23:00 Баня, ужин, отдых.

Встреча, прогулка на лыжах, мастер-класс и баняВстреча, прогулка на лыжах, мастер-класс и баняВстреча, прогулка на лыжах, мастер-класс и баня
2 день

Каменный город

На следующий день мы отправимся в поселок Усьва (115 км), где нас уже будут ждать снегоходы, на которых мы проследуем к Усьвинским столбам. Совершим подъем на Усьвинские столбы, немного прогуляемся по хребту и сделаем много красивых фотографий.

После спуска снова посадка на снегоходы и недолгая дорога до глэмпинга «Горы Реки», где мы пообедаем и передохнем.

После обеда мы отправимся исследовать Каменный город. В каменном городе мы прогуляемся по «улочкам», узнаем историю его появления и по желанию можем встретить закат.

После, возвращаемся в глэмпинг «Горы Реки», где нас будет ждать ужин, посиделки у костра и баня.

8:00-8:30 Завтрак, сборы.

8:30-10:30 Трансфер Мараловая ферма – Усьва.

10:30-11:00 Сборы, посадка на снегоходы.

11:00-11:30 Трансфер на снегоходах до Усьвинских столбов.

11:30-13:00 Подъем на Усьвинские столбы, экскурсия, фото и видео.

13:00-13:30 Трансфер на снегоходах до глэмпинга «Горы Реки».

13:30-14:30 Обед в глэмпинге.

14:30-17:00 Посещение Каменного города.

17:00-18:00 Отдых.

18:00-19:00 Ужин.

19:00-22:00 Свободное время, баня, посиделки у костра.

Каменный городКаменный городКаменный город
3 день

Кондаковские и Шумихинские скалы

Утром после завтрака нас ждет небольшой переезд в сторону тайного Каменного города, где мы постараемся успеть застать рассвет. До самого тайного Каменного города мы пойдем пешком, на снегоступах, которые мы вам предварительно выдадим.

После мы вернемся к машине и проедем еще немного до поселка Шумихинский, откуда прогуляемся до Шумихинских скал.

По возвращению в поселок Шумихинский мы выдвигаемся в Пермь, по пути заезжаем на обед.

8:00-8:30 Подъем и сборы.

8:30-9:00 Завтрак.

9:00-9:30 Трансфер Усьва – Кондаковские скалы.

9:30-11:00 Поход на Кондаковские скалы.

11:00-11:30 Трансфер Кондаковские скалы - Шумихинский.

11:30-14:00 Поход на Шумихинские скалы.

14:00-15:00 Трансфер Шумихинский – Ермак.

15:00-15:30 Обед.

15:30-17:30 Трансфер Усьва – Пермь (190 км).

Окончание программы по адресу Пермь, Екатерининская улица, 30.

Проживание

Тур предусматривает проживание на мараловой ферме – домики на 4-6 человек, в глэмпинге «Горы Реки» – домики на 3-4 человек.

Одноместное размещение под запрос.

Варианты проживания

Горы Реки

1 ночь
Глэмпинг «Горы Реки» находится в п. Усьва.
Близкая доступность от достопримечательностей – 5 км Усьвинские столбы, 7 км Каменный город.
5 домиков:
  • 2 трехместных
  • 3 четырехместных
Удобства: теплый туалет, душ, wi-fi, баня.
Горы РекиГоры РекиГоры РекиГоры РекиГоры Реки

Мараловая ферма

1 ночь

Домики на 4-6 человек.

Удобства:

  • теплый туалет;
  • душ;
  • wi-fi;
  • баня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Трансфер на снегоходах
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
  • Проживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание до и после тура
  • Личные расходы
  • Гастроужин от шеф-повара от 3 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Пермь, Екатерининская улица, 30
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Одежда (с собой желательно взять полный комплект сменной одежды и обуви.):
    • теплое термобелье + флис + мембранная куртка с капюшоном;
    • на ноги — непромокаемые и нескользкие ботинки (чтобы снег не попадал внутрь);
    • на голову — бафф+шапка или непродуваемая балаклава.
  • Небольшой рюкзак.
  • Личную аптечку.
  • Подушку для сна в дороге.
  • Фото и видео аппаратуру, запасные аккумуляторы, карточки памяти.
  • Банные принадлежности и купальник для посещения бани.
  • Любимый перекус, если без него вы не представляете путешествие. Но обещаем, что голодными вы не останетесь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть дополнительные услуги?

Дополнительные услуги: гастроужин.

Под запрос мы предлагаем услуги нашего шеф-повара Ильи Нефедова, который освоил мастерство кухни на открытом огне и может организовать подачу блюд высокой кухни, даже в самых отдаленных местах края.

  • современное прочтение национальной кухни;
  • приготовление блюд только из местных продуктов;
  • эко-сервировка;
  • учитываем продуктовые ограничение и вкусовые предпочтения;

Илья работал в ресторанах Erwin, LavkaLavka, Birch, Gruvelageret (Норвегия).

Стоимость от 3500 руб. с человека.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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