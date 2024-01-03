янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, прогулка на лыжах, мастер-класс и баня
Утром мы отправимся в поселок Кормовище на Мараловую ферму (200 км), где будем отдыхать, гулять и общаться с алтайскими оленями – маралами!
В программе:
- прогулка на лыжах по зимнему лесу;
- мастер-класс по приготовлению шанег;
- праздничный ужин;
- вечером – идем в баню и греемся в чане.
Начало программы по адресу Пермь, Екатерининская улица, 30.
8:00-11:00 Трансфер Пермь – Мараловая ферма (200 км).
11:00-11:30 Заселение.
11:30-12:30 Обед.
12:30-13:30 Отдых.
13:30-15:30 Прогулка на лыжах по лесу.
15:30-17:30 Мастер-класс по шаньгам.
17:30-23:00 Баня, ужин, отдых.
Каменный город
На следующий день мы отправимся в поселок Усьва (115 км), где нас уже будут ждать снегоходы, на которых мы проследуем к Усьвинским столбам. Совершим подъем на Усьвинские столбы, немного прогуляемся по хребту и сделаем много красивых фотографий.
После спуска снова посадка на снегоходы и недолгая дорога до глэмпинга «Горы Реки», где мы пообедаем и передохнем.
После обеда мы отправимся исследовать Каменный город. В каменном городе мы прогуляемся по «улочкам», узнаем историю его появления и по желанию можем встретить закат.
После, возвращаемся в глэмпинг «Горы Реки», где нас будет ждать ужин, посиделки у костра и баня.
8:00-8:30 Завтрак, сборы.
8:30-10:30 Трансфер Мараловая ферма – Усьва.
10:30-11:00 Сборы, посадка на снегоходы.
11:00-11:30 Трансфер на снегоходах до Усьвинских столбов.
11:30-13:00 Подъем на Усьвинские столбы, экскурсия, фото и видео.
13:00-13:30 Трансфер на снегоходах до глэмпинга «Горы Реки».
13:30-14:30 Обед в глэмпинге.
14:30-17:00 Посещение Каменного города.
17:00-18:00 Отдых.
18:00-19:00 Ужин.
19:00-22:00 Свободное время, баня, посиделки у костра.
Кондаковские и Шумихинские скалы
Утром после завтрака нас ждет небольшой переезд в сторону тайного Каменного города, где мы постараемся успеть застать рассвет. До самого тайного Каменного города мы пойдем пешком, на снегоступах, которые мы вам предварительно выдадим.
После мы вернемся к машине и проедем еще немного до поселка Шумихинский, откуда прогуляемся до Шумихинских скал.
По возвращению в поселок Шумихинский мы выдвигаемся в Пермь, по пути заезжаем на обед.
8:00-8:30 Подъем и сборы.
8:30-9:00 Завтрак.
9:00-9:30 Трансфер Усьва – Кондаковские скалы.
9:30-11:00 Поход на Кондаковские скалы.
11:00-11:30 Трансфер Кондаковские скалы - Шумихинский.
11:30-14:00 Поход на Шумихинские скалы.
14:00-15:00 Трансфер Шумихинский – Ермак.
15:00-15:30 Обед.
15:30-17:30 Трансфер Усьва – Пермь (190 км).
Окончание программы по адресу Пермь, Екатерининская улица, 30.
Проживание
Тур предусматривает проживание на мараловой ферме – домики на 4-6 человек, в глэмпинге «Горы Реки» – домики на 3-4 человек.
Одноместное размещение под запрос.
Варианты проживания
Горы Реки
- 2 трехместных
- 3 четырехместных
Мараловая ферма
Домики на 4-6 человек.
Удобства:
- теплый туалет;
- душ;
- wi-fi;
- баня.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Трансфер на снегоходах
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Проживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Проживание до и после тура
- Личные расходы
- Гастроужин от шеф-повара от 3 500 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Пермь, Екатерининская улица, 30
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Одежда (с собой желательно взять полный комплект сменной одежды и обуви.):
- теплое термобелье + флис + мембранная куртка с капюшоном;
- на ноги — непромокаемые и нескользкие ботинки (чтобы снег не попадал внутрь);
- на голову — бафф+шапка или непродуваемая балаклава.
- Небольшой рюкзак.
- Личную аптечку.
- Подушку для сна в дороге.
- Фото и видео аппаратуру, запасные аккумуляторы, карточки памяти.
- Банные принадлежности и купальник для посещения бани.
- Любимый перекус, если без него вы не представляете путешествие. Но обещаем, что голодными вы не останетесь.
- Одежда (с собой желательно взять полный комплект сменной одежды и обуви.):
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие есть дополнительные услуги?
Дополнительные услуги: гастроужин.
Под запрос мы предлагаем услуги нашего шеф-повара Ильи Нефедова, который освоил мастерство кухни на открытом огне и может организовать подачу блюд высокой кухни, даже в самых отдаленных местах края.
- современное прочтение национальной кухни;
- приготовление блюд только из местных продуктов;
- эко-сервировка;
- учитываем продуктовые ограничение и вкусовые предпочтения;
Илья работал в ресторанах Erwin, LavkaLavka, Birch, Gruvelageret (Норвегия).
Стоимость от 3500 руб. с человека.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.