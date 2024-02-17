Рассмотреть уникальный иконостас, побывать в месте пленения боярина Романова и увидеть оковы
А ещё полюбуемся уникальным иконостасом строгановского письма в Богоявленской церкви, посетим Музей истории веры и перенесёмся в прошлое.
фев
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 850 ₽
Описание
Организационные детали
Возможны изменения графика движения по маршруту и посещением музейных комплексов в связи национальными праздниками или погодными условиями, а так же в зависимости от запроса индивидуальной группы.
В храмы и на колокольню обязательно надевать платки и юбки.
Программа тура по дням
Ныроб, Никольская церковь и Чердынь
В 07:00 отправимся в путешествие из Перми. В 12:00 пообедаем в кафе и вскоре прибудем в Ныроб, куда сослали боярина Михаила Никитича, дядю первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. Вы увидите оковы весом в 3 пуда и побываете в часовне Никольской церкви, построенной на яме, где томился в плену узник с 1601 по 1602 год.
В 14:30 поедем дальше. По пути будем останавливаться в старинных сёлах: в Вильгорте полюбуемся Троицкой церковью 18 века, а в Покче — Благовещенской. В 16:00 прибудем в Чердынь. Побываем в Выставочном зале или посетим Музей истории веры. Погуляем в историческом центре, а вечером у вас будет свободное время. Вы сможете подняться на колокольню Воскресенского собора, на Вятский холм или дойти до церкви Иоанна Богослова.
В 19:00 поужинаем в кафе, а к 20:30 прибудем в отель.
Экскурсия по Соликамску
Проснёмся в 07:00, взбодримся на утренней зарядке и прогуляемся до кафе, где и позавтракаем. В 09:00 поедем в Соликамск. Вас ждёт экскурсия по историческому центру города: посетим дом воеводы и Богоявленскую церковь, где находится уникальный иконостас строгановского письма, побываем в Троицком соборе.
В 16:00 пообедаем в кафе города и отправимся назад. К 21:00 вернёмся в Пермь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 07:00Завершение: Пермь, 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.