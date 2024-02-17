В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
Индивидуальный тур в Перми

Рассмотреть уникальный иконостас, побывать в месте пленения боярина Романова и увидеть оковы

Отправляемся на Урал, чтобы познакомиться с историей удивительного края: вы увидите часовню, где находился в плену родственник первого русского царя из династии Романовых — Михаил Никитич и рассмотрите трёхпудовые оковы, побываете в старинных сёлах и древних церквях.

А ещё полюбуемся уникальным иконостасом строгановского письма в Богоявленской церкви, посетим Музей истории веры и перенесёмся в прошлое.
В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
Ближайшие даты:
17
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможны изменения графика движения по маршруту и посещением музейных комплексов в связи национальными праздниками или погодными условиями, а так же в зависимости от запроса индивидуальной группы.

В храмы и на колокольню обязательно надевать платки и юбки.

Программа тура по дням

1 день

Ныроб, Никольская церковь и Чердынь

В 07:00 отправимся в путешествие из Перми. В 12:00 пообедаем в кафе и вскоре прибудем в Ныроб, куда сослали боярина Михаила Никитича, дядю первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. Вы увидите оковы весом в 3 пуда и побываете в часовне Никольской церкви, построенной на яме, где томился в плену узник с 1601 по 1602 год.

В 14:30 поедем дальше. По пути будем останавливаться в старинных сёлах: в Вильгорте полюбуемся Троицкой церковью 18 века, а в Покче — Благовещенской. В 16:00 прибудем в Чердынь. Побываем в Выставочном зале или посетим Музей истории веры. Погуляем в историческом центре, а вечером у вас будет свободное время. Вы сможете подняться на колокольню Воскресенского собора, на Вятский холм или дойти до церкви Иоанна Богослова.

В 19:00 поужинаем в кафе, а к 20:30 прибудем в отель.

Ныроб, Никольская церковь и ЧердыньНыроб, Никольская церковь и ЧердыньНыроб, Никольская церковь и ЧердыньНыроб, Никольская церковь и Чердынь
2 день

Экскурсия по Соликамску

Проснёмся в 07:00, взбодримся на утренней зарядке и прогуляемся до кафе, где и позавтракаем. В 09:00 поедем в Соликамск. Вас ждёт экскурсия по историческому центру города: посетим дом воеводы и Богоявленскую церковь, где находится уникальный иконостас строгановского письма, побываем в Троицком соборе.

В 16:00 пообедаем в кафе города и отправимся назад. К 21:00 вернёмся в Пермь.

Экскурсия по СоликамскуЭкскурсия по СоликамскуЭкскурсия по СоликамскуЭкскурсия по Соликамску

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 07:00
Завершение: Пермь, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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