мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Москва
День в поезде
Завтрак в поезде.
День в поезде.
Тюмень
Разница во времени + 2 часа.
Завтрак в поезде.
07:30 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень. Встреча с гидами на перроне,
организованный проход в автобусы.
Отправление в г. Ялуторовск.
«Сибирский карнавал» на территории туркомплекса «Ялуторовский Острог».
Во время экскурсии Вы попадёте на Карнавал Событий на территорию туристического комплекса «Ялуторовский Острог». Это уникальная возможность окунуться в атмосферу самых ярких сибирских праздников и стать участником всех гастрономических фестивалей Ялуторовска. Вы поучаствуете в мастер- классе по выпечке метрового блина, увидите свадебный обряд, попробуете острожный квас, медовуху и яблочное варенье из сада декабриста В. Тизенгаузена. «Ялуторовский острог»—место, где Вы погрузитесь в мир сибирских крестьянских забав с фотоссесией в национальных костюмах, стрельбой из лука,изготовлением народной куклы и росписью по дереву. Приглашаем Вас на Сибирский Карнавал!
Обед «Крестьянское застолье».
Трансфер в Тюмень.
Обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири».
Тюмень — первый русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья». Богатая история, купеческий дух, теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление. Во время экскурсии Вы прогуляетесь по пешеходной исторической улице города, увидите уникальные памятники деревянного зодчества, объёмную резьбу и невероятной красоты наличники, узнаете историю основания города Тюмени, как нефтяной столицы Сибири, а также посетите Сквер сибирских кошек, Мост Влюбленных и единственную четырёхуровневую набережную в России.
Посещение термального СПА курорта «ЛетоЛето».
Термальный источник «ЛетоЛето» относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города. В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами. Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C. В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела. Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.
*Просим Вас взять с собой купальники, полотенца, тапочки.
**Дети до 14 лет отдыхают в Аквапарке, т. к. доступ в СПА зону после 17:00 для них ограничен.
Ужин в ресторане города.
Прогулка по вечерней набережной города.
22:00 Трансфер на ж/д вокзал.
22:46 Отправление туристического поезда.
Тобольск
Разница во времени + 2 часа.
Завтрак в поезде.
08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Трансфер ж/д вокзал – Абалак.
Посещение туристского комплекса Абалак. Туристический центр построен полностью из дерева в традициях Древней Руси. Он представляет собой реконструкцию сибирского острога времен похода Ермака, есть на территории воеводские палаты, крепость, трактир и даже детский городок.
Посещение Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря. Трансфер в Тобольск.
Прогулка по территории Кремля, с посещением смотровой площадки, Базарной площади.
Обед в ресторане города.
Экскурсия в музее «Дворец наместника».
Экскурсия в доме семьи Императора Николая II.
Посещение тематического парка Тобол.
Трансфер на ж/д вокзал.
18:23 Отправление туристического поезда.
Пермь
Завтрак в поезде.
10:56 Прибытие туристического поезда на ст. Пермь. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная экскурсия по городу Пермь. Обзорная экскурсия по центральным улицам города — мы увидим памятник «Пермяк — соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь
Обед в кафе города.
Отправление в г. Кунгур, путевая информация.
Посещение Кунгурской ледяной пещеры.
Пещера - уникальный геологический памятник, крупнейшая карстовая пещера в гипсах в Европейской части нашей страны. Длина ходов составляет 8.153 м., из них 2 км. оборудовано для экскурсионного посещения туристами. Пещера насчитывает 48 гротов и около 70 озёр. Крупнейшее озеро (Большое подземное озеро) имеет площадь 1460 кв. м. и глубину до 5 метров.
Ужин в кафе г. Кунгур.
Трансфер в Пермь.
Трансфер на ж/д вокзал.
22:49 Отправление туристического поезда.
Москва
16:00 Прибытие в Москву.
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагоне.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Купе
|Двухместное купе
|Двухместное купе 1-местное размещение
|Люкс
|Люкс 1-местное размещение
|Взрослые
|86700
|117500
|126100
|124900
|212600
|Дети до 9 лет
|85600
|116200
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Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|ЛЮКС 4 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
|ЛЮКС 3 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
|Общий "Рускеальский экспресс"
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.