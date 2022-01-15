Великие люди Пермской земли

В ходе маршрута вы примерите на себя амплуа великих людей

5
3 отзыва
В ходе маршрута вы примерите на себя амплуа великих людей из мира творчества, промышленности и даже спорта! Узнаете, в какой среде Попов создал радио, а Славянов — электросварку и познакомитесь с последними достижениями в области робототехники.
Великие люди Пермской земли
Великие люди Пермской земли
Великие люди Пермской земли
Великие люди Пермской земли
Великие люди Пермской земли
Великие люди Пермской земли
Великие люди Пермской земли
Великие люди Пермской земли

Что вас ожидает 🤩

Знакомство с роботами
Знакомство с роботами
Познакомимся с роботами разных специальностей — от экскурсовода до консьержа
Радиотехнический колледж Попова
Радиотехнический колледж Попова
Познакомимся с личностью А. С. Попова и поучаствуем в мастер-классе по сборке моделей электрических цепей
Катание на коньках
Катание на коньках
Благодаря мастер-классу от спортсмена по фигурному катанию, школьники смогут освоить навыки катания на коньках

Программа тура по дням

1 день

Дом-музей Н.Г. Славянова - Экскурсия в компании Promobot и Morion Digital - Посещение театра

09.00 Встреча группы с гидом на ж/д вокзале.

09.30-10.15 Завтрак в кафе города.

Переезд вДом-музей Н. Г. Славянова, изобретателя дуговой электросварки металлов.

10.45-12.15 Обзорная экскурсия в доме-музее Н. Г. Славянова.

13.00-14.00 Обед в кафе города.

14.30-17.00 Экскурсия «Использование потенциала роботов во всем мире» по компании Promobot.

Взаимодействие с роботами (экскурсовод, администратор, диагност, консьерж, промоутер, консультант).

Экскурсия в компанию Morion Digital.

Это один из самых крупных технопарков в России! Здесь сосредоточено более 30 IT-компаний от стартапов до корпораций, работающих в области высоких технологий.

Экскурсия в коворкинг, конференц-зал, где вы можете почувствовать себя резидентами Технопарка. Специализация технопарка – информационно-коммуникационные технологии, включая телекоммуникации, цифровизацию производства, умный дом/умный город, облачные сервисы, информационная безопасность.

17.30-18.30 Ужин в кафе города.

19.00-21.00 Посещение одного из театров города Перми (театр «У моста», Пермский академический Театр-Театр, Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского).

Трансфер в отель.

Заселение в отель «Сибирский турист» (2-х местное размещение, с удобствами в номере).

Свободное время.

Дом-музей Н.Г. Славянова - Экскурсия в компании Promobot и Morion Digital - Посещение театраДом-музей Н.Г. Славянова - Экскурсия в компании Promobot и Morion Digital - Посещение театраДом-музей Н.Г. Славянова - Экскурсия в компании Promobot и Morion Digital - Посещение театра
2 день

Обзорная экскурсия - Пермский радиотехнический колледж ИМ.А.С. Попова - Катание на коньках

До 09.00 Завтрак в отеле в формате ланч-бокса: каша на молоке, выпечка/сырники/блинчики, сок в упаковке, чай/кофе.

Сдача номеров, выезд на экскурсию с вещами.

09.00-11.30 Обзорная экскурсия «Пермь – культурная столица Европы».

Переезд в Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова с путевой экскурсией.

12.00-13.30 Интерактивная экскурсия-знакомство с личностью А. С. Попова.

14.00-15.00 Обед в кафе города.

15.30-17.30 Знакомство с ДС «Орлёнок» (внешний осмотр), центральным ледовым дворцом города. Участники тура освоят навыки катания на коньках на катке «Юность» (открытый).

17.30 Трансфер на ж/д вокзал.

Окончание программы.

Обзорная экскурсия - Пермский радиотехнический колледж ИМ.А.С. Попова - Катание на конькахОбзорная экскурсия - Пермский радиотехнический колледж ИМ.А.С. Попова - Катание на конькахОбзорная экскурсия - Пермский радиотехнический колледж ИМ.А.С. Попова - Катание на коньках

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице со всеми удобствами.

Варианты проживания

Отель «Сибирский турист»

1 ночь

Отель «Сибирский турист» с видом на город, круглосуточной стойкой регистрации и бесплатным Wi-Fi расположен в Перми в 400 метрах от Пермского театра оперы и балета, в 800 метрах от торгового центра «Галерея», в 1,8 км от арт-объекта «Счастье не за горами» и в 3,4 км от Пермского музея современного искусства.

В распоряжении гостей номера с холодильником.

По утрам в отеле сервируется континентальный завтрак.

Отель «Сибирский турист» находится неподалеку от Пермского краеведческого музея и Пермского речного вокзала. За дополнительную плату для гостей организовывают трансфер от/до Международного аэропорта Пермь Большое Савино (в 25 км).

Отель «Сибирский турист»Отель «Сибирский турист»Отель «Сибирский турист»

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле (1 ночь)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом
  • Обзорная экскурсия по Перми
  • Вх. билеты в музеи, интерактивные программы, посещение открытого катка «Юность»
  • 3-х разовое питание (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
Место начала и завершения?
г. Пермь
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть скидки в туре?

На группу 10 школьников – 1 сопровождающий бесплатно.

Какие нужны документы?

ФИО, дата рождения, серия и номер документа (свидетельства о рождении/паспорта), номер телефона одного из родителей ребенка – для подачи уведомления в ГИБДД на детскую перевозку.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
15 янв 2022
Прекрасное туристическое агентство. Разнообразие туров, в том числе и по родному краю. Постоянно разрабатывают я новые интересные туристические маршруты по родной, стране и Пермскому краю.
А
28 авг 2020
Хорошие подборки туров. Подбирают любые варианты. Очень ответственные сотрудники.
Ю
14 мар 2021
Моё любимое турагенство и туроператор. Часто путешествую по России и Пермскому краю. Все туры насыщенные, интересные и хорошо спланированны. Ездить от этого туроператора одно удовольствие. Девочки турагенты всегда очень грамотно проконсультирую, расскажут о поездке. Буду обращаться снова и снова….

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