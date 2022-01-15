09.00 Встреча группы с гидом на ж/д вокзале.
09.30-10.15 Завтрак в кафе города.
Переезд вДом-музей Н. Г. Славянова, изобретателя дуговой электросварки металлов.
10.45-12.15 Обзорная экскурсия в доме-музее Н. Г. Славянова.
13.00-14.00 Обед в кафе города.
14.30-17.00 Экскурсия «Использование потенциала роботов во всем мире» по компании Promobot.
Взаимодействие с роботами (экскурсовод, администратор, диагност, консьерж, промоутер, консультант).
Экскурсия в компанию Morion Digital.
Это один из самых крупных технопарков в России! Здесь сосредоточено более 30 IT-компаний от стартапов до корпораций, работающих в области высоких технологий.
Экскурсия в коворкинг, конференц-зал, где вы можете почувствовать себя резидентами Технопарка. Специализация технопарка – информационно-коммуникационные технологии, включая телекоммуникации, цифровизацию производства, умный дом/умный город, облачные сервисы, информационная безопасность.
17.30-18.30 Ужин в кафе города.
19.00-21.00 Посещение одного из театров города Перми (театр «У моста», Пермский академический Театр-Театр, Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского).
Трансфер в отель.
Заселение в отель «Сибирский турист» (2-х местное размещение, с удобствами в номере).
Свободное время.
До 09.00 Завтрак в отеле в формате ланч-бокса: каша на молоке, выпечка/сырники/блинчики, сок в упаковке, чай/кофе.
Сдача номеров, выезд на экскурсию с вещами.
09.00-11.30 Обзорная экскурсия «Пермь – культурная столица Европы».
Переезд в Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова с путевой экскурсией.
12.00-13.30 Интерактивная экскурсия-знакомство с личностью А. С. Попова.
14.00-15.00 Обед в кафе города.
15.30-17.30 Знакомство с ДС «Орлёнок» (внешний осмотр), центральным ледовым дворцом города. Участники тура освоят навыки катания на коньках на катке «Юность» (открытый).
17.30 Трансфер на ж/д вокзал.
Окончание программы.
Тур предусматривает проживание в гостинице со всеми удобствами.
Отель «Сибирский турист» с видом на город, круглосуточной стойкой регистрации и бесплатным Wi-Fi расположен в Перми в 400 метрах от Пермского театра оперы и балета, в 800 метрах от торгового центра «Галерея», в 1,8 км от арт-объекта «Счастье не за горами» и в 3,4 км от Пермского музея современного искусства.
В распоряжении гостей номера с холодильником.
По утрам в отеле сервируется континентальный завтрак.
Отель «Сибирский турист» находится неподалеку от Пермского краеведческого музея и Пермского речного вокзала. За дополнительную плату для гостей организовывают трансфер от/до Международного аэропорта Пермь Большое Савино (в 25 км).
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На группу 10 школьников – 1 сопровождающий бесплатно.
ФИО, дата рождения, серия и номер документа (свидетельства о рождении/паспорта), номер телефона одного из родителей ребенка – для подачи уведомления в ГИБДД на детскую перевозку.