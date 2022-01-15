1 день

Дом-музей Н.Г. Славянова - Экскурсия в компании Promobot и Morion Digital - Посещение театра

09.00 Встреча группы с гидом на ж/д вокзале.

09.30-10.15 Завтрак в кафе города.

Переезд вДом-музей Н. Г. Славянова, изобретателя дуговой электросварки металлов.

10.45-12.15 Обзорная экскурсия в доме-музее Н. Г. Славянова.

13.00-14.00 Обед в кафе города.

14.30-17.00 Экскурсия «Использование потенциала роботов во всем мире» по компании Promobot.

Взаимодействие с роботами (экскурсовод, администратор, диагност, консьерж, промоутер, консультант).

Экскурсия в компанию Morion Digital.

Это один из самых крупных технопарков в России! Здесь сосредоточено более 30 IT-компаний от стартапов до корпораций, работающих в области высоких технологий.

Экскурсия в коворкинг, конференц-зал, где вы можете почувствовать себя резидентами Технопарка. Специализация технопарка – информационно-коммуникационные технологии, включая телекоммуникации, цифровизацию производства, умный дом/умный город, облачные сервисы, информационная безопасность.

17.30-18.30 Ужин в кафе города.

19.00-21.00 Посещение одного из театров города Перми (театр «У моста», Пермский академический Театр-Театр, Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского).

Трансфер в отель.

Заселение в отель «Сибирский турист» (2-х местное размещение, с удобствами в номере).

Свободное время.