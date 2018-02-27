При сравнительно малой протяженности (менее 120 км) и летней маловодности русла, Лемеза по весне становится интересным испытанием даже опытному воднику. На этой горной реке два порога – Красный камень и Черная речка, сплавиться по которым нелегко.
После порогов берега Лемезы изобилуют живописными утесами и пещерами, а затем водникам встречается основная туристическая достопримечательность реки – водопад Атыш.
Если вы хотите увидеть невероятную красоту башкирской природы и проверить себя на прочность, то этот тур точно для вас!
апр
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Пермь. Выезд на маршрут
19:00 Выезд группы из Перми.
Начало сплава по Лемезе. Пороги "Красный камень" и "Черная речка"
7:00 Прибытие группы в село Искушта.
7:00 – 10:00 Завтрак, сбор снаряжения, комплектование катамаранов, инструктаж по технике безопасности, разбор основных правил прохождения порогов.
10:00 – 13:00 Начало сплава по Лемезе.
Прохождение Шивера №1.
Пороги "Красный камень" и "Черная речка".
Разбитие лагеря в районе порога Черная речка или ниже.
13:00 – 15:00 Разбивка лагеря, обед, разгрузка катамаранов.
15:00 – 19:00 Катание на пороге, отрабатывание техник водного туризма.
С 19:00 ужин, ночевка в палатках, вечер знакомств.
Дневка на пороге «Черная речка»
Дневка на пороге "Черная речка".
Весь день катаемся на пороге!
Катаемся, получаем адреналин, снимаем видео и фото наших прохождений.
Делаем туристическую баню.
Продолжение сплава и экскурсия на водопад Атыш
8:00 Подъем.
8:30 – 9:30 Завтрак.
9:30 – 11:00 Сбор лагеря, погрузка на катамараны.
11:00 – 18:00 Сплав по Лемезе.
На пути Шивера №2 В течении дня обед и экскурсия на водопад Атыш.
С 18:00 разбивка лагеря, ужин, ночевка в палатках.
По желанию и возможности – туристическая баня.
Завершение сплава и возвращение домой
8:00 Подъем.
8:30 – 9:30 Завтрак.
9:30 – 11:00 Сбор лагеря, погрузка на катамараны.
11:00 – 13:00 Сплав до села Верхние Лемезы.
13:00 –15:00 Сбор катамаранов.
Обед.
15:00 Отправление в Пермь.
Ориентировочное прибытие группы в Пермь 1 мая 24:00 – 2 мая 2:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. – 12 500 руб.
Скидка предоставляется пассажирам с местами на последнем ряду с неоткидными спинками сидений – 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Отличное трехразовое питание
- Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
- Экскурсии по программе
- Страхование во время автобусной перевозки
- Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
- Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, спальник с подголовником t -5°С и доп. спальник на палатку, страховочный жилет*, каска)
- Организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности)
- Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
- Походный туалет (один или несколько)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Туристическая страховка (страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей) – 650 р/чел.
- Аренда палатки
- Гидрокостюм (верх, низ, тапки, перчатки) – обязательно
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
- К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах)
- Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы).
- Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
- Сменку одежды, белья, носков, обуви.
- От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант П/Э накидка – китайский дождевик).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
- Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке.
- Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
- Перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
- Повербанк для зарядки своих гаджетов.
- Для сна в спальниках – нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
- Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Документы:
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно!
- Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
- Какова стоимость аренды палатки?
Двухместная палатка на одного человека – 500 р/чел.
Трехместная палатка на двоих (за 1 место) – 300 р/чел.
Четырехместная палатка на троих (за 1 место) – 250 р/чел.
- Какое питание на маршруте?
Питание сытное и разнообразное: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.
Один из вариантов меню на день:
- завтрак – омлет с ветчиной и помидорами, бутерброды с сыром, ветчиной и огурцом;
- обед – сырный суп, салат из огурцов с помидорами и зеленью;
- ужин – гречка походная с тушенкой, салат фасолька.
* Меню может незначительно изменяться. Приёмы пищи могут меняться местами в связи с объективными факторами во время прохождения маршрута
- Как обеспечивается безопасность на маршруте?
- Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
- Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
- Наличие раций (у инструкторов).
- Регистрация группы в МЧС.
- Чем предстоит заниматься в лагере?
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.
Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники!
- Почему выдаются страховочные жилеты, а не спасательные?
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания. Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам. Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.