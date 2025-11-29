1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Пермь

12:00 Встреча группы в центре города.

Трансфер из аэропорта/от ж/д-вокзала бронируется и оплачивается отдельно.

Переезд на обед.

13:30-14:30 Дегустационный коми-пермяцкий обед.

15:00-17:00 Обзорная экскурсия по городу Пермь.

Город с трехсотлетней историей славится культурой, промышленным наследием и своими купцами, торговавшими со всем миром.

Именно здесь находится Царь-пушка, которая крупнее московской, да еще и стреляла!

На одной из улиц увидим родовое поместье великого импресарио Сергея Дягилева, узнаем о ракетах и авиационных двигателях, а также раскроем загадку: Кама впадает в Волгу или наоборот.

17:00-18:00 Экскурсия в филиал краеведческого музея «Дом Мешкова».

Экспозиция, посвященная истории Пермского края с древнейших времён до конца ХХ века, располагается в одном из красивейших особняков старой Перми.

Дом был построен в 1889 году архитектором А. Б. Турчевичем и принадлежал Н. В. Мешкову, крупному российскому предпринимателю, меценату и благотворителю.

18:15 Заселение в отель (удобства в номере). Свободное время.

