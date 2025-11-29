Мы посетим музей, прогуляемся по Перми и попробуем коми-пермяцкую кухню, отправимся любоваться живописными видами к Усьвинским столбам и Каменному городу, посетим купеческий Кунгур и поучаствуем в мастер-классе по изготовлению пряников.
Пополните коллекцию впечатлений праздничным очарованием Пермского края! Тур можно забронировать индивидуально в любые даты.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Пермь
12:00 Встреча группы в центре города.
Трансфер из аэропорта/от ж/д-вокзала бронируется и оплачивается отдельно.
Переезд на обед.
13:30-14:30 Дегустационный коми-пермяцкий обед.
15:00-17:00 Обзорная экскурсия по городу Пермь.
Город с трехсотлетней историей славится культурой, промышленным наследием и своими купцами, торговавшими со всем миром.
Именно здесь находится Царь-пушка, которая крупнее московской, да еще и стреляла!
На одной из улиц увидим родовое поместье великого импресарио Сергея Дягилева, узнаем о ракетах и авиационных двигателях, а также раскроем загадку: Кама впадает в Волгу или наоборот.
17:00-18:00 Экскурсия в филиал краеведческого музея «Дом Мешкова».
Экспозиция, посвященная истории Пермского края с древнейших времён до конца ХХ века, располагается в одном из красивейших особняков старой Перми.
Дом был построен в 1889 году архитектором А. Б. Турчевичем и принадлежал Н. В. Мешкову, крупному российскому предпринимателю, меценату и благотворителю.
18:15 Заселение в отель (удобства в номере). Свободное время.
Каменный город и Усьвинские столбы
Завтрак в отеле до 07:30.
07:30 Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на программу.
11:30-14:00 Прогулка по Каменному городу.
Это уникальное природное образование. Горная порода расположена так, будто это таинственное древнее городище, имеющее в себе множество улочек и дверей, ведущих в никуда.
Сказочная красота и магическая привлекательность не оставят вас равнодушными в это замечательное время года.
14:15-15:00 Обед в кафе.
15:00-18:00 Прогулка на Усьвинские столбы (с заброской в санях в обе стороны).
Усьвинские Столбы — большой скальный массив с множеством выступов, отделившихся от основной породы.
Жемчужиной Столбов является отдельно стоящая 70-метровая скала Чертов Палец и на самом деле напоминающая по своей форме палец великана.
18:00-22:00 Переезд в Пермь. Свободное время.
Обзорная экскурсия по Кунгуру и пряничный мастер-класс
Завтрак в отеле до 07:30.
Освобождение номеров.
07:30-09:30 Встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус с вещами.
Отправление в Белогорский монастырь.
09:30-10:30 Обзорная экскурсия по г. Кунгуру.
Это старый купеческий город, который был основан в середине XVII века, а название свое получил по речке Кунгурке.
Через город проходила важная российская торговая дорога XVIII века — Сибирский тракт. Дорога много раз меняла свое направление, но всегда проходила по Пермской земле.
Строительство дороги в Сибирь изменило жизнь больших и малых городов.
Пермь из заводского поселка стала важным перевалочным пунктом, где товары с камских судов следовали через Урал по тракту, а Кунгур — не только крупным торговым и ремесленным городом, но и «чайной столицей».
10:30-12:00 Мастер-класс приготовлению вязовских пряников.
Мастер-класс проходит в удивительно красивой расписной пряничной. На мастер-классе расскажут об истории и традициях пряника, покажут, как делают особенное пряничное тесто.
Затем гости выбирают понравившуюся форму и сами лепят прянички. Пока пряники будут готовиться, познакомят с уникальной выставкой резьбы и росписи по дереву.
12:10-12:45 Заезд в сувенирную лавку.
12:50-13:30 Обед в кафе.
13:30-14:30 Переезд в Кунгур.
14:30-16:00 Прогулка по Свято-Николаевскому Белогорскому монастырю.
16:00-18:00 Переезд в аэропорт/ ж/д вокзал.
Окончание программы в центре города.
Проживание
Проживание в туре предусмотрено в гостинице г. Пермь.
Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении:
- взрослый — 28 600 руб/чел.;
- пенсионеры по возрасту — 28 400 руб/чел.;
- дети до 17 лет — 28 300 руб/чел.
Доплата за одноместное размещение — 4000 руб/чел.
Дополнительные сутки в отеле — 7500 руб/чел.
Варианты проживания
Отель «City Star»
Гостиница «Сити Стар» расположилась в самом центре Перми.
Номерной фонд представляют номера категории «Стандарт», «Студио» и «Апартаменты», каждый из которых выполнен в стиле минимализма и оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время проживания.
Питание организовано в собственном ресторане, в котором подают блюда местной и европейской кухни. Также здесь есть лобби-бар. Для проведения рабочих встреч, переговоров, семинаров и тренингов прекрасно подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
В непосредственной близости от гостиницы находятся достопримечательности, развлечения и магазины города. Расстояние до аэропорта «Большое Савино» составит 19 км, до железнодорожного вокзала — 4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в отеле (2 ночи)
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Услуги гида-экскурсовода
- Экскурсии по программе, включая входные билеты
- Страховка по проезду в автобусе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д-билеты до Перми и обратно
- Трансферы из/в аэропорт/на ж/д-вокзал
- Доплата одноместное размещение - 4000 ₽/чел
- Дополнительные сутки в отеле (под запрос) - 7500 ₽/чел
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость включена страховка по проезду в автобусе.
На каком транспорте будем передвигаться в туре?
При наборе группы до 19 человек предоставляется комфортабельный микроавтобус.
При группе от 20 человек — автобус туристического класса на 35-39 мест.
Какие скидки есть в туре?
- скидка на тур для пенсионеров по возрасту – 200 руб/чел.;
- скидка для детей до 17 лет – 300 руб/чел.