Пермь - край вдохновения и открытий

Познакомьтесь с историей и культурой Пермского края, его уникальными природными памятниками и старинными городами.

Мы посетим музей, прогуляемся по Перми и попробуем коми-пермяцкую кухню, отправимся любоваться живописными видами к Усьвинским столбам и Каменному городу, посетим купеческий Кунгур и поучаствуем в мастер-классе по изготовлению пряников.

Пополните коллекцию впечатлений праздничным очарованием Пермского края! Тур можно забронировать индивидуально в любые даты.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Пермь

12:00 Встреча группы в центре города.

Трансфер из аэропорта/от ж/д-вокзала бронируется и оплачивается отдельно.

Переезд на обед.

13:30-14:30 Дегустационный коми-пермяцкий обед.

15:00-17:00 Обзорная экскурсия по городу Пермь.

Город с трехсотлетней историей славится культурой, промышленным наследием и своими купцами, торговавшими со всем миром.

Именно здесь находится Царь-пушка, которая крупнее московской, да еще и стреляла!

На одной из улиц увидим родовое поместье великого импресарио Сергея Дягилева, узнаем о ракетах и авиационных двигателях, а также раскроем загадку: Кама впадает в Волгу или наоборот.

17:00-18:00 Экскурсия в филиал краеведческого музея «Дом Мешкова».

Экспозиция, посвященная истории Пермского края с древнейших времён до конца ХХ века, располагается в одном из красивейших особняков старой Перми.

Дом был построен в 1889 году архитектором А. Б. Турчевичем и принадлежал Н. В. Мешкову, крупному российскому предпринимателю, меценату и благотворителю.

18:15 Заселение в отель (удобства в номере). Свободное время.

2 день

Каменный город и Усьвинские столбы

Завтрак в отеле до 07:30.

07:30 Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на программу.

11:30-14:00 Прогулка по Каменному городу.

Это уникальное природное образование. Горная порода расположена так, будто это таинственное древнее городище, имеющее в себе множество улочек и дверей, ведущих в никуда.

Сказочная красота и магическая привлекательность не оставят вас равнодушными в это замечательное время года.

14:15-15:00 Обед в кафе.

15:00-18:00 Прогулка на Усьвинские столбы (с заброской в санях в обе стороны).

Усьвинские Столбы — большой скальный массив с множеством выступов, отделившихся от основной породы.

Жемчужиной Столбов является отдельно стоящая 70-метровая скала Чертов Палец и на самом деле напоминающая по своей форме палец великана.

18:00-22:00 Переезд в Пермь. Свободное время.

3 день

Обзорная экскурсия по Кунгуру и пряничный мастер-класс

Завтрак в отеле до 07:30.

Освобождение номеров.

07:30-09:30 Встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус с вещами.

Отправление в Белогорский монастырь.

09:30-10:30 Обзорная экскурсия по г. Кунгуру.

Это старый купеческий город, который был основан в середине XVII века, а название свое получил по речке Кунгурке.

Через город проходила важная российская торговая дорога XVIII века — Сибирский тракт. Дорога много раз меняла свое направление, но всегда проходила по Пермской земле.

Строительство дороги в Сибирь изменило жизнь больших и малых городов.

Пермь из заводского поселка стала важным перевалочным пунктом, где товары с камских судов следовали через Урал по тракту, а Кунгур — не только крупным торговым и ремесленным городом, но и «чайной столицей».

10:30-12:00 Мастер-класс приготовлению вязовских пряников.

Мастер-класс проходит в удивительно красивой расписной пряничной. На мастер-классе расскажут об истории и традициях пряника, покажут, как делают особенное пряничное тесто.

Затем гости выбирают понравившуюся форму и сами лепят прянички. Пока пряники будут готовиться, познакомят с уникальной выставкой резьбы и росписи по дереву.

12:10-12:45 Заезд в сувенирную лавку.

12:50-13:30 Обед в кафе.

13:30-14:30 Переезд в Кунгур.

14:30-16:00 Прогулка по Свято-Николаевскому Белогорскому монастырю.

16:00-18:00 Переезд в аэропорт/ ж/д вокзал.

Окончание программы в центре города.

Проживание

Проживание в туре предусмотрено в гостинице г. Пермь.

Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении:

  • взрослый — 28 600 руб/чел.;
  • пенсионеры по возрасту — 28 400 руб/чел.;
  • дети до 17 лет — 28 300 руб/чел.

Доплата за одноместное размещение — 4000 руб/чел.

Дополнительные сутки в отеле — 7500 руб/чел.

Варианты проживания

Отель «City Star»

2 ночи

Гостиница «Сити Стар» расположилась в самом центре Перми.

Номерной фонд представляют номера категории «Стандарт», «Студио» и «Апартаменты», каждый из которых выполнен в стиле минимализма и оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время проживания.

Питание организовано в собственном ресторане, в котором подают блюда местной и европейской кухни. Также здесь есть лобби-бар. Для проведения рабочих встреч, переговоров, семинаров и тренингов прекрасно подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

В непосредственной близости от гостиницы находятся достопримечательности, развлечения и магазины города. Расстояние до аэропорта «Большое Савино» составит 19 км, до железнодорожного вокзала — 4 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в отеле (2 ночи)
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсии по программе, включая входные билеты
  • Страховка по проезду в автобусе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д-билеты до Перми и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт/на ж/д-вокзал
  • Доплата одноместное размещение - 4000 ₽/чел
  • Дополнительные сутки в отеле (под запрос) - 7500 ₽/чел
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена страховка по проезду в автобусе.

На каком транспорте будем передвигаться в туре?

При наборе группы до 19 человек предоставляется комфортабельный микроавтобус.

При группе от 20 человек — автобус туристического класса на 35-39 мест.

Какие скидки есть в туре?
  • скидка на тур для пенсионеров по возрасту – 200 руб/чел.;
  • скидка для детей до 17 лет – 300 руб/чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Перми

