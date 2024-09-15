❤️ Сплав будет длиться 4 дня и 3 ночи.
Сплавляемся без спешки на катамаранах и сап бордах и наслаждаемся божественными видами гор, лесов, неба.
Сплавляемся без спешки на катамаранах и сап бордах и наслаждаемся божественными видами гор, лесов, неба.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Программа тура по дням
1 день
Встреча и начало сплава 👍
Выезжаем из Перми и едем до поселка Вишерогорск. Пока едем знакомимся друг с другом:) В Вишерогорске плотно пообедаем и начнем собирать катамараны. В этот день мы проплывем немного. Пораньше выйдем на берег и разведем палаточный лагерь и будем отдыхать. ☀️
2 день
Посетим камень Говорливый
Доплывем до камня Говорливый и развалины церкви XIX века.
3 день
Тест «and» Tect
Доплывем "Тест" and «Tect» до Малого и Большого Ветлана.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- Питание во время сплава
Что не входит в цену
- Дополнительная оплата не требуется
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Палатка
- Гермоупаковка на 50-70 литров под личные вещи
- Аптечка (подойдет автомобильная)
- Личные вещи
Можно ли поехать на сплав с ребенком?
На сплав можно поехать с ребенком, если ему более 10 лет. Более младшим путешественникам на сплаве может быть не комфортно:)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
Тур входит в следующие категории Перми
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