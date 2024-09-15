Сплав по Вишере на катамарах и сап бордах 😊

❤️ Сплав будет длиться 4 дня и 3 ночи.

Сплавляемся без спешки на катамаранах и сап бордах и наслаждаемся божественными видами гор, лесов, неба.
Сплав по Вишере на катамарах и сап бордах 😊
Сплав по Вишере на катамарах и сап бордах 😊
Сплав по Вишере на катамарах и сап бордах 😊
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча и начало сплава 👍

Выезжаем из Перми и едем до поселка Вишерогорск. Пока едем знакомимся друг с другом:) В Вишерогорске плотно пообедаем и начнем собирать катамараны. В этот день мы проплывем немного. Пораньше выйдем на берег и разведем палаточный лагерь и будем отдыхать. ☀️

Встреча и начало сплава 👍Встреча и начало сплава 👍
2 день

Посетим камень Говорливый

Доплывем до камня Говорливый и развалины церкви XIX века.

3 день

Тест «and» Tect

Доплывем "Тест" and «Tect» до Малого и Большого Ветлана.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Питание во время сплава
Что не входит в цену
  • Дополнительная оплата не требуется
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Палатка
  2. Гермоупаковка на 50-70 литров под личные вещи
  3. Аптечка (подойдет автомобильная)
  4. Личные вещи
Можно ли поехать на сплав с ребенком?

На сплав можно поехать с ребенком, если ему более 10 лет. Более младшим путешественникам на сплаве может быть не комфортно:)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Тур входит в следующие категории Перми

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