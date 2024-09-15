1 день

Встреча и начало сплава 👍

Выезжаем из Перми и едем до поселка Вишерогорск. Пока едем знакомимся друг с другом:) В Вишерогорске плотно пообедаем и начнем собирать катамараны. В этот день мы проплывем немного. Пораньше выйдем на берег и разведем палаточный лагерь и будем отдыхать. ☀️