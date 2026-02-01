-
Зимний тур-знакомство: топовые локации Пермского края в мини-группе
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 4:00-5:3...
13 фев в 04:30
27 фев в 04:30
51 750 ₽
57 500 ₽ за человека
Прогулка к Усьвинским столбам и Каменному городу с проживанием в экоглэмпинге
Посидеть у костра под звёздами и увидеть места съёмок фильма «Географ глобус пропил»
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 8:00
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
7800 ₽ за человека
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 6:00
21 фев в 06:00
7 мар в 06:00
7550 ₽ за человека
