2 дня
Прогулка к Усьвинским столбам и Каменному городу с проживанием в экоглэмпинге
Посидеть у костра под звёздами и увидеть места съёмок фильма «Географ глобус пропил»
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 08:00
19 окт в 08:00
23 ноя в 08:00
6 650₽ за человека
2 дня
В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
Рассмотреть уникальный иконостас, побывать в месте пленения боярина Романова и увидеть оковы
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 07:00
12 окт в 07:00
16 ноя в 07:00
6 850₽ за человека
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 6:00
12 окт в 10:00
5 450₽ за человека
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
27 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На 2 дня»
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