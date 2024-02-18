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Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
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- ЯЯна18 февраля 2024Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Все»
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