Индивидуальная
до 4 чел.
Готика в Петергофе: парк «Александрия»
Познакомиться с семейным очагом романтичной немецкой принцессы
Начало: У парка Александрия
14 сен в 11:00
15 сен в 11:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Нижний парк Петергофа
Петергоф - это место, где история оживает. Погрузитесь в атмосферу величия и узнайте секреты, которые хранит Нижний парк
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
от 3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
Петергоф - это не только фонтаны. Откройте для себя скрытые уголки, узнайте тайны и почувствуйте атмосферу исторического города
Начало: На вокзале «Новый Петергоф»
14 сен в 11:00
15 сен в 09:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Забытые усадьбы Нового Петергофа
Погрузитесь в атмосферу старинного Петергофа, узнайте истории его усадеб и соборов. Откройте для себя уникальные места, которые скрыты от глаз туристов
Начало: У собора Петра и Павла
Расписание: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15
Завтра в 11:15
14 сен в 14:15
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Посетите легендарные фонтаны Петергофа, погрузитесь в историю и насладитесь архитектурным великолепием в окружении живописных ландшафтов
Начало: У Верхнего сада
Завтра в 13:00
14 сен в 13:00
2900 ₽ за человека
