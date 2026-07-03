Индивидуальная
до 6 чел.
Парки Петергофа: фонтаны Нижнего парка и романтика Александрии
От парадного блеска императорской резиденции - к тихому миру семейного отдыха Романовых
Начало: У Нижнего парка Петергофа
Сегодня в 14:00
17 июл в 10:00
от 10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Верхнему саду и Нижнему парку Петергофа
Познакомиться с фонтанами, дворцами и великим замыслом Петра I
Начало: У Нижнего парка
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
от 10 150 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петергоф и Ораниенбаум: дворцы и парки императорской России
Открыть для себя парадный и камерный мир царских резиденций
Начало: У входа в Верхний сад
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 300 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсию нам проводила Валентина. Хочется отметить прекрасную речь, интересный рассказ. Валентина подстроилась под наш маршрут (мы приехали и уезжали на
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М
Очень крутая экскурсия Все понятно, все интересно Чувствовалось что гид прям очень любит историчность тех мест, о которых рассказывал
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С
Спасибо большое гиду Ульяне, Этот день в Питергофе прошло великолепно, все было интересно. И с погодой повезло.
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Всего 5 отзывов в Петергофе в категории "На китайском языке"
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Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «На китайском языке»
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Сейчас в Петергофе в категории "На китайском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 10 150 до 12 300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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