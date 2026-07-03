читать дальше уменьшить

Метеоре), оперативно перестроила экскурсию в пределах Нижнего парка, мы побывали в парке Александрия. Безусловно охватить Петергоф и прилегающие парки целиком за одну поездку невозможно, но мы посетили основные знаковые точки, и Валентина нас вдохновила на повторный визит, уже более прицельный и с пониманием мест, которым хочется уделить больше внимания. Большое спасибо гиду за прекрасно проведенный день!