Как добраться до Петропавловска-Камчатского на самолёте
В Петропавловске-Камчатском 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Petropavlovsk-Kamchatsky Airport» вам не избежать
Список аэропортов Петропавловска-Камчатского
- Елизово PKCPetropavlovsk-Kamchatsky Airport
Самые дешёвые билеты в Петропавловск-Камчатский из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.10.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|5 640
|3ч
|14.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|5 950
|3ч
|03.03.2021
|из 🇷🇺Магадана
|8 822
|2ч 20м
|19.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|8 950
|7ч 30м
|04.01.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|9 160
|3ч 20м
|14.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|10 250
|7ч 50м
|11.11.2020
|из 🇷🇺Южно-Курильска
|11 590
|20ч 15м (⇵1)
|12.02.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|12 171
|50ч 50м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Анадыря
|12 885
|4ч 45м
|25.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|13 664
|24ч 30м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|13 706
|26ч 5м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|14 380
|40ч 40м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|14 439
|30ч 25м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|14 443
|16ч 25м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|14 657
|25ч (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|15 092
|38ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|15 298
|17ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|15 298
|16ч 45м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|15 399
|33ч (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|15 500
|29ч 35м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|15 511
|18ч 35м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|15 537
|18ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|15 558
|31ч 20м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|15 590
|33ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|15 612
|18ч 20м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Перми
|15 627
|32ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Якутска
|15 649
|7ч (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|15 695
|32ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|15 802
|32ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|15 823
|23ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|15 831
|24ч 15м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|15 831
|32ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|15 831
|21ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|15 831
|30ч 30м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|15 835
|25ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|15 846
|23ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|16 025
|35ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|16 082
|25ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|16 130
|28ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|16 187
|15ч 5м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|16 302
|37ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|16 369
|18ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|16 607
|36ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|16 655
|19ч 15м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|16 698
|42ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|16 800
|31ч 45м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|16 903
|26ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из Ялты
|17 008
|19ч 40м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Орска
|17 216
|22ч 10м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|17 358
|31ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|17 570
|43ч 25м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|17 630
|21ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|17 900
|31ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|18 000
|14ч 5м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Пензы
|18 464
|39ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Кирова
|18 683
|28ч (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Йошкар-Олы
|18 720
|18ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|18 728
|25ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|19 093
|18ч (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|19 205
|21ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|19 664
|46ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|19 737
|43ч 10м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|19 849
|33ч 20м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Саранска
|19 919
|32ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|19 924
|32ч 40м (⇵2)
|25.01.2021
|из Сеула
|21 201
|37ч 40м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Ноябрьска
|21 626
|35ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|21 662
|39ч 30м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Абакана
|22 380
|20ч 25м (⇵1)
|30.05.2021
|из 🇧🇾Минска
|22 704
|16ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Кызыла
|23 063
|39ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Братска
|23 319
|27ч (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇷🇺Норильска
|23 658
|20ч 15м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|23 717
|40ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Великого Устюга
|23 718
|31ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|24 098
|38ч 55м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇰🇬Оша
|24 880
|20ч 55м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇯🇵Токио
|25 232
|27ч 30м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|25 836
|45ч 50м (⇵2)
|15.04.2021
|из 🇷🇺Нальчика
|26 385
|30ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|27 125
|41ч 10м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|28 447
|43ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Усинска
|29 340
|34ч 30м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|29 388
|34ч 25м (⇵2)
|20.03.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|30 140
|23ч 40м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|30 234
|38ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇿Самарканда
|31 117
|33ч 15м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇹🇯Худжанда
|31 187
|45ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|31 848
|42ч 10м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇰🇿Атырау
|33 172
|38ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇸Рейкьявика
|40 419
|60ч 55м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇦🇿Баку
|41 308
|41ч 55м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇿Намангана
|51 937
|35ч 35м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|53 154
|56ч 40м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|71 740
|45ч 20м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|75 449
|47ч 50м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|76 197
|46ч 33м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|83 319
|56ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Петропавловска-Камчатского
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Петропавловска-Камчатского, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Калининград, Хабаровск и Краснодар
- 09.12.202023.12.2020
- 19.10.202021.10.2020
- 20.10.202028.10.2020
- 01.12.202015.12.2020
- 14.10.202029.10.2020
- 03.12.202031.12.2020
- 08.11.202019.11.2020
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