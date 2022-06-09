12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Термальные источники Камчатки: уникальная экскурсия
Откройте для себя удивительные термальные источники Камчатки. Вас ждут кипящие земли, фумаролы, водопады и незабываемые виды на зеленые луга и снежники
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
9 авг в 08:30
10 авг в 08:30
44 000₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный массив Вачкажец: экскурсия «Заметки натуралиста»
Завораживающая экскурсия Вачкажец: погрузитесь в мир красоты камчатских ландшафтов, ледников и водопадов
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
36 000₽ за всё до 4 чел.
16 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Авачинский вулкан: впечатляющее восхождение с панорамными видами
Покорите вершину Авачинского вулкана, насладитесь захватывающими видами и уникальной природой Камчатки
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 6:00
9 авг в 06:00
10 авг в 06:00
44 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия9 июня 2022На дачные источники мы не смогли попасть из-за снега. Нам предложили поход в 1 день к водопаду Вилючинский. Этт было
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Однодневные»
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