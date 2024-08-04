Высадиться на необитаемом острове Атласова, а на Онекотане увидеть невероятный «вулкан в вулкане».Если останется время, окунемся в историю и посетим кладбище военной техники времен Второй мировой войны на острове Шумшу.
Конкретный график на этом направлении невозможно предугадать в связи с часто меняющимися погодными условиями, поэтому в программе тура указаны описания локаций без разбивки на дни.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало приключений
Мы встречаемся в аэропорту, забираем багаж и отправляемся в г. Петропавловск-Камчатский.
Вечером мы посетим ресторан в центре города, где обсудим предстоящее путешествие.
Ночуем в гостинице.
Перелет на вертолете в Северо-Курильск, экскурсия по окрестностям города
Утром мы поедем в аэропорт, откуда полетим на вертолете МИ-8 в г. Северо-Курильск.
По прилете в г. Северо-Курильск поселимся в апартаментах и отправимся на экскурсию по окрестностям.
Остров Онекотан
Жемчужина Северных Курил. Остров настолько труднодоступен, что на него в год высаживается не более трехсот человек.
На юге острова расположен уникальный вулкан Креницына. Стоящий в древней кальдере, заполненной водой, он представляет собой самый высокий двойной вулкан в мире.
К озеру Кольцевому, внутри которого расположен вулкан, ведет туристическая тропа длиной 8 километров. Подъем по ней нетрудный и под силу любому здоровому человеку.
Остров Онекотан
Жемчужина Северных Курил. Остров настолько труднодоступен, что на него в год высаживается не более трехсот человек.
На юге острова расположен уникальный вулкан Креницына. Стоящий в древней кальдере, заполненной водой, он представляет собой самый высокий двойной вулкан в мире.
К озеру Кольцевому, внутри которого расположен вулкан, ведет туристическая тропа длиной 8 километров. Подъем по ней не трудный и под силу любому здоровому человеку.
Остров Атласова
Самый северный остров Курил. Представляет собой фактически один большой вулкан, растущий прямо из воды.
Высота вулкана Алаид, высшей точки острова, составляет 2339 метров.
В 1937 году возле острова Атласова вырос из воды небольшой, чуть более 100 метров в высоту, самый молодой вулкан Курил – вулкан Такетоми. Это был первый случай в истории, когда вживую удалось увидеть рождение подводного вулкана.
Восхождение на этот вулкан несложное, а виды с его вершины оставляют неизгладимые впечатления.
Остров Атласова
Самый северный остров Курил. Представляет собой фактически один большой вулкан, растущий прямо из воды.
Высота вулкана Алаид, высшей точки острова, составляет 2339 метров.
В 1937 году возле острова Атласова вырос из воды небольшой, чуть более 100 метров в высоту, самый молодой вулкан Курил – вулкан Такетоми. Это был первый случай в истории, когда вживую удалось увидеть рождение подводного вулкана.
Восхождение на этот вулкан несложное, а виды с его вершины оставляют неизгладимые впечатления.
Остров Шумшу
Остров, расположенный между Камчаткой и Парамуширом. Место последнего боя Второй мировой войны, где в августе 1945 года проходила Курильская десантная операция.
В 40 годы ХХ века японцы создали на острове цепь долговременных укреплений и аэродромов, которые до сих пор сохранились в хорошем состоянии.
Этот остров – музей под открытым небом, до которого добираются лишь единицы.
Возле аэродрома лежат останки подбитых и разрушенных истребителей Второй мировой войны, а недалеко от поселка Байково установлены стелы в честь первых поселенцев и освободителей Курильских островов.
Остров Парамушир
Крупнейший остров Северных Курил с административным центром региона – городом Северо-Курильском.
Прямо у порта города стоит целый флот погибших кораблей, а недалеко от центра извергает пепел самый активный вулкан этого региона – Эбеко.
При хорошей погоде можно попытаться взойти на этот вулкан. Главное не подходить слишком близко к кратеру – выбросы пепла очень опасны.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
Завершив всю программу по Северным Курилам, в этот день на вертолете МИ-8 вернемся в г. Петропавловск-Камчатский.
Заселимся в гостиницу и вечером отпразднуем наше возвращение в одном из ресторанов города.
Трансфер в аэропорт
Последний день программы. Перед вылетом мы посетим рыбный рынок, где подскажем какие деликатесы лучше привезти домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Петропавловске-Камчатском (двухместное размещение), в апартаментах в г. Северо-Курильске, на необитаемых островах при наличии хорошей погоды – ночевки в палатках на берегу.
Варианты проживания
Гостиница «Ключотель»
Двухместные стандартные номера.
Комплектация номеров: две кровати, мягкое кресло, столик, холодильник, телевизор, собственный санузел.
Апартаменты
Двухкомнатные квартиры.
Комплектация квартир: отдельные кровати, телевизор, кухня со всем необходимым оборудованием, холодильник, санузел, шкаф, стиральная машинка.
Палатка
На необитаемых островах при наличии погоды – ночевки в палатках на берегу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Такси аэропорт – гостиница – аэропорт (в случае прилета и вылета с основной группой)
- Сопровождение инструктора с прилёта в г. Петропавловск-Камчатский
- Все перемещения по Камчатке и Курильским островам в пределах маршрута
- Проживание в гостиницах в г. Петропавловске-Камчатском и в апартаментах в г. Северо-Курильске
- Питание на маршруте
- Групповое снаряжение: палатки, туристические коврики, посуда и все кухонное оборудование
- Медицинская страховка (включена эвакуация вертолетом)
- Разрешения на посещение пограничных зон (иностранным гражданам необходимо предоставить копии своих документов не позднее, чем за месяц до начала экспедиции)
- Спутниковый телефон на маршруте
- Групповая аптечка
- Что не входит
- Билеты до места начала тура и обратно
- Расходы, связанные с питанием, проживанием и транспортировкой вне программы
- Питание в кафе и ресторанах
- Ужины в гостиницах и апартаментах
- Личное снаряжение
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак на 60-70 л;
- рюкзак на 25-35 л для однодневных выходов;
- спальный мешок с температурой комфорта (t comf.) в диапазоне 0° – +5°. (предоставляем на месте, но при желании можно взять свой);
- треккинговые палки (предоставляем на месте).
Одежда:
- тёплая куртка с капюшоном (желательно на синтетическом утеплителе);
- шапка;
- перчатки;
- треккинговые штаны;
- непромокаемые штаны (не критично, но в дождливую погоду в них комфортнее);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (желательно мембрана, может подойти пончо);
- флисовая кофта или свитер с высоким горлом;
- комплект термобелья (верх и низ, желательно с содержанием шерсти);
- футболки (2-3 шт., желательно из синтетических материалов);
- шерстяные носки (1 пара);
- треккинговые носки (2 пары минимум);
- нижнее бельё;
- головной убор от солнца (подойдёт buff);
- комплект одежды для сна (комплект тонкого термобелья).
Обувь:
- треккинговые ботинки (с поддержкой голеностопа и нескользкой подошвой);
- сменная обувь (подойдут сандалии типа Crocs или кроссовки).
Важные мелочи:
- купальник или плавки;
- туристическое полотенце (любое, но из микрофибры сохнет быстрее);
- предметы личной гигиены;
- солнцезащитный крем;
- налобный фонарик и дополнительные батарейки;
- солнцезащитные очки;
- индивидуальная аптечка;
- герметичный чехол для телефона.
- Что ещё важно знать о программе тура?
Дублирование локаций в программе тура связано с тем, что конкретный график на этом направлении невозможно предугадать в связи с часто меняющимися погодными условиями. Поэтому в программе тура указаны описания локаций без разбивки на дни.
В связи непредсказуемыми погодными условиями очередность локаций тура может быть изменена.
- Билеты включены в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору