Экспедиция на Северные Курильские острова

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
Путешествие на край света – именно так можно охарактеризовать эту экспедицию! Наша цель – оказаться на острове Парамушир, где располагается вулкан Эбеко – один из самых активных в регионе.

Высадиться на необитаемом острове Атласова, а на Онекотане увидеть невероятный «вулкан в вулкане».Если останется время, окунемся в историю и посетим кладбище военной техники времен Второй мировой войны на острове Шумшу.

Конкретный график на этом направлении невозможно предугадать в связи с часто меняющимися погодными условиями, поэтому в программе тура указаны описания локаций без разбивки на дни.
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Экспедиция на Северные Курильские острова
Ближайшие даты:
4
авг

Что вас ожидает:

По волнам Тихого океана
По волнам Тихого океана
Мы полюбуемся бескрайними морскими просторами и побываем в самых укромных уголках Курил
Яркие проявления вулканизма
Яркие проявления вулканизма
Восхитимся мощью впечатляющих вулканов, в том числе – Эбеко, одного из самых активных в регионе!
Путешествие в другую эпоху
Путешествие в другую эпоху
Остров Шумшу — настоящий музей под открытым небом, сохранивший в себе следы знаковых исторических событий 20 века
Необитаемые острова
Необитаемые острова
Почувствуем себя первооткрывателями, исследуя безлюдные земли на краю света, и проведем время вдали от цивилизации
Полет на вертолете
Полет на вертолете
С высоты птичьего полета нам откроются головокружительные виды на зеленые сопки, каменистые склоны, песчаные берега…
Походная романтика
Походная романтика
Если нам повезет с погодой, мы сможем заночевать в палатках и насладиться беседами у костра в душевной компании

Программа тура по дням

1 день

Начало приключений

Мы встречаемся в аэропорту, забираем багаж и отправляемся в г. Петропавловск-Камчатский.

Вечером мы посетим ресторан в центре города, где обсудим предстоящее путешествие.

Ночуем в гостинице.

Начало приключенийНачало приключенийНачало приключений
2 день

Перелет на вертолете в Северо-Курильск, экскурсия по окрестностям города

Утром мы поедем в аэропорт, откуда полетим на вертолете МИ-8 в г. Северо-Курильск.

По прилете в г. Северо-Курильск поселимся в апартаментах и отправимся на экскурсию по окрестностям.

Перелет на вертолете в Северо-Курильск, экскурсия по окрестностям городаПерелет на вертолете в Северо-Курильск, экскурсия по окрестностям городаПерелет на вертолете в Северо-Курильск, экскурсия по окрестностям города
3 день

Остров Онекотан

Жемчужина Северных Курил. Остров настолько труднодоступен, что на него в год высаживается не более трехсот человек.

На юге острова расположен уникальный вулкан Креницына. Стоящий в древней кальдере, заполненной водой, он представляет собой самый высокий двойной вулкан в мире.

К озеру Кольцевому, внутри которого расположен вулкан, ведет туристическая тропа длиной 8 километров. Подъем по ней нетрудный и под силу любому здоровому человеку.

Остров ОнекотанОстров ОнекотанОстров Онекотан
4 день

Остров Онекотан

Жемчужина Северных Курил. Остров настолько труднодоступен, что на него в год высаживается не более трехсот человек.

На юге острова расположен уникальный вулкан Креницына. Стоящий в древней кальдере, заполненной водой, он представляет собой самый высокий двойной вулкан в мире.

К озеру Кольцевому, внутри которого расположен вулкан, ведет туристическая тропа длиной 8 километров. Подъем по ней не трудный и под силу любому здоровому человеку.

Остров ОнекотанОстров ОнекотанОстров Онекотан
5 день

Остров Атласова

Самый северный остров Курил. Представляет собой фактически один большой вулкан, растущий прямо из воды.

Высота вулкана Алаид, высшей точки острова, составляет 2339 метров.

В 1937 году возле острова Атласова вырос из воды небольшой, чуть более 100 метров в высоту, самый молодой вулкан Курил – вулкан Такетоми. Это был первый случай в истории, когда вживую удалось увидеть рождение подводного вулкана.

Восхождение на этот вулкан несложное, а виды с его вершины оставляют неизгладимые впечатления.

Остров АтласоваОстров АтласоваОстров Атласова
6 день

Остров Атласова

Самый северный остров Курил. Представляет собой фактически один большой вулкан, растущий прямо из воды.

Высота вулкана Алаид, высшей точки острова, составляет 2339 метров.

В 1937 году возле острова Атласова вырос из воды небольшой, чуть более 100 метров в высоту, самый молодой вулкан Курил – вулкан Такетоми. Это был первый случай в истории, когда вживую удалось увидеть рождение подводного вулкана.

Восхождение на этот вулкан несложное, а виды с его вершины оставляют неизгладимые впечатления.

Остров АтласоваОстров АтласоваОстров Атласова
7 день

Остров Шумшу

Остров, расположенный между Камчаткой и Парамуширом. Место последнего боя Второй мировой войны, где в августе 1945 года проходила Курильская десантная операция.

В 40 годы ХХ века японцы создали на острове цепь долговременных укреплений и аэродромов, которые до сих пор сохранились в хорошем состоянии.

Этот остров – музей под открытым небом, до которого добираются лишь единицы.

Возле аэродрома лежат останки подбитых и разрушенных истребителей Второй мировой войны, а недалеко от поселка Байково установлены стелы в честь первых поселенцев и освободителей Курильских островов.

Остров ШумшуОстров ШумшуОстров Шумшу
8 день

Остров Парамушир

Крупнейший остров Северных Курил с административным центром региона – городом Северо-Курильском.

Прямо у порта города стоит целый флот погибших кораблей, а недалеко от центра извергает пепел самый активный вулкан этого региона – Эбеко.

При хорошей погоде можно попытаться взойти на этот вулкан. Главное не подходить слишком близко к кратеру – выбросы пепла очень опасны.

Остров ПарамуширОстров ПарамуширОстров Парамушир
9 день

Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завершив всю программу по Северным Курилам, в этот день на вертолете МИ-8 вернемся в г. Петропавловск-Камчатский.

Заселимся в гостиницу и вечером отпразднуем наше возвращение в одном из ресторанов города.

Возвращение в Петропавловск-КамчатскийВозвращение в Петропавловск-КамчатскийВозвращение в Петропавловск-Камчатский
10 день

Трансфер в аэропорт

Последний день программы. Перед вылетом мы посетим рыбный рынок, где подскажем какие деликатесы лучше привезти домой.

Трансфер в аэропортТрансфер в аэропортТрансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Петропавловске-Камчатском (двухместное размещение), в апартаментах в г. Северо-Курильске, на необитаемых островах при наличии хорошей погоды – ночевки в палатках на берегу.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница «Ключотель»

2 ночи

Двухместные стандартные номера.

Комплектация номеров: две кровати, мягкое кресло, столик, холодильник, телевизор, собственный санузел.

Апартаменты

5 ночей

Двухкомнатные квартиры.

Комплектация квартир: отдельные кровати, телевизор, кухня со всем необходимым оборудованием, холодильник, санузел, шкаф, стиральная машинка.

АпартаментыАпартаментыАпартаментыАпартаменты

Палатка

2 ночи

На необитаемых островах при наличии погоды – ночевки в палатках на берегу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Такси аэропорт – гостиница – аэропорт (в случае прилета и вылета с основной группой)
  • Сопровождение инструктора с прилёта в г. Петропавловск-Камчатский
  • Все перемещения по Камчатке и Курильским островам в пределах маршрута
  • Проживание в гостиницах в г. Петропавловске-Камчатском и в апартаментах в г. Северо-Курильске
  • Питание на маршруте
  • Групповое снаряжение: палатки, туристические коврики, посуда и все кухонное оборудование
  • Медицинская страховка (включена эвакуация вертолетом)
  • Разрешения на посещение пограничных зон (иностранным гражданам необходимо предоставить копии своих документов не позднее, чем за месяц до начала экспедиции)
  • Спутниковый телефон на маршруте
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Билеты до места начала тура и обратно
  • Расходы, связанные с питанием, проживанием и транспортировкой вне программы
  • Питание в кафе и ресторанах
  • Ужины в гостиницах и апартаментах
  • Личное снаряжение
Место начала и завершения?
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак на 60-70 л;
  • рюкзак на 25-35 л для однодневных выходов;
  • спальный мешок с температурой комфорта (t comf.) в диапазоне 0° – +5°. (предоставляем на месте, но при желании можно взять свой);
  • треккинговые палки (предоставляем на месте).

Одежда:

  • тёплая куртка с капюшоном (желательно на синтетическом утеплителе);
  • шапка;
  • перчатки;
  • треккинговые штаны;
  • непромокаемые штаны (не критично, но в дождливую погоду в них комфортнее);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (желательно мембрана, может подойти пончо);
  • флисовая кофта или свитер с высоким горлом;
  • комплект термобелья (верх и низ, желательно с содержанием шерсти);
  • футболки (2-3 шт., желательно из синтетических материалов);
  • шерстяные носки (1 пара);
  • треккинговые носки (2 пары минимум);
  • нижнее бельё;
  • головной убор от солнца (подойдёт buff);
  • комплект одежды для сна (комплект тонкого термобелья).

Обувь:

  • треккинговые ботинки (с поддержкой голеностопа и нескользкой подошвой);
  • сменная обувь (подойдут сандалии типа Crocs или кроссовки).

Важные мелочи:

  • купальник или плавки;
  • туристическое полотенце (любое, но из микрофибры сохнет быстрее);
  • предметы личной гигиены;
  • солнцезащитный крем;
  • налобный фонарик и дополнительные батарейки;
  • солнцезащитные очки;
  • индивидуальная аптечка;
  • герметичный чехол для телефона.
Что ещё важно знать о программе тура?

Дублирование локаций в программе тура связано с тем, что конкретный график на этом направлении невозможно предугадать в связи с часто меняющимися погодными условиями. Поэтому в программе тура указаны описания локаций без разбивки на дни.

В связи непредсказуемыми погодными условиями очередность локаций тура может быть изменена.

Билеты включены в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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