3 день

Остров Онекотан

Жемчужина Северных Курил. Остров настолько труднодоступен, что на него в год высаживается не более трехсот человек.

На юге острова расположен уникальный вулкан Креницына. Стоящий в древней кальдере, заполненной водой, он представляет собой самый высокий двойной вулкан в мире.

К озеру Кольцевому, внутри которого расположен вулкан, ведет туристическая тропа длиной 8 километров. Подъем по ней нетрудный и под силу любому здоровому человеку.