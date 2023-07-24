Гастрономическая Камчатка

5
3 отзыва
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Вкусное и увлекательное путешествие по летней Камчатке! Насладимся вкусами региона во время приветственного обеда в ресторане, дегустации краба и ужина на берегу океана.

Нас ждет поездка к вулканам, серфинг в океане, экскурсия в Вулканарум, сплав на рафтах, рыбалка и морская прогулка на яхте.
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Гастрономическая Камчатка
Ближайшие даты:
8
авг

Что вас ожидает:

Серфинг в океане
Серфинг в океане
Поучаствуем в групповом уроке классического сёрфинга или сапсёрфинге по Авачинской бухте
Знаменитые вулканы
Знаменитые вулканы
Отправимся на вахтовом автобусе к подножию вулканов Горелый и Мутновский
Морские деликатесы
Морские деликатесы
Насладимся вкуснейшим крабом во время экскурсии в бухту Русская
Речная и морская рыбалка
Речная и морская рыбалка
Порыбачим во время морской прогулки на яхте и сплава по реке
Сплав на рафтах
Сплав на рафтах
Прокатимся по реке Малкинская Быстрая и устроим барбекю на берегу
Встреча с сивучами
Встреча с сивучами
Понаблюдаем за сивучами, обитающими на скалах

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в аэропорт города Елизово (прилететь нужно до 15:00).

Встреча с гидом группы в аэропорту после получения багажа.

При прилете после 15:00 — индивидуальный трансфер за доп. плату.

Переезд в ресторан с остановкой для фото на памятнике «Здесь начинается Россия».

Обед в ресторане.

Переезд на берег Тихого океана — Халактырский пляж.

Размещение в шатрах (по 2 человека) в глэмпинге.

Ужин в шатре на берегу океана, прогулка по пляжу с черным песком.

Ночь в глэмпинге (или в гостинице).

Важно! Возможно проживание в первую ночь в гостинице. Информация о месте первой ночевки сообщается дополнительно.

Прибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Урок классического сёрфинга в Тихом океане или сапсёрфинг по Авачинской бухте

Завтрак.

Групповой урок классического сёрфинга или сапсёрфинг (сёрфинг на надувной доске с веслом по Авачинской бухте к скале Чертов палец).

Урок по классическому сёрфингу может быть заменен на сапсерфинг (по погодным и иным условиям).

Переезд в ресторан, обед.

Трансфер в отель «Лагуна», заселение (после 14:00).

Отдых.

Урок классического сёрфинга в Тихом океане или сапсёрфинг по Авачинской бухтеУрок классического сёрфинга в Тихом океане или сапсёрфинг по Авачинской бухте
3 день

Свободный день или вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров

Завтрак в ресторане отеля.

Свободный день или вертолетная экскурсия за доп. плату.

Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров (оплачивается дополнительно).

Время выезда на вертолетную площадку и время вылета может изменяться в зависимости от погодных условий.

Долина Гейзеров — по праву называется жемчужиной Камчатки.

По красоте, величественности картины и количеству собранных на ограниченной территории фонтанирующих гейзеров равных камчатской Долине Гейзеров нет.

Уникальная природа Долины Гейзеров привлекает туристов со всех уголков земного шара.

Переезд на вертолётную площадку.

Регистрация на рейс.

Вылет в Долину Гейзеров с облётом действующих вулканов Карымского и Малого Семячика (полётное время 1 час 15 мин.).

Посадка в Долине Гейзеров.

Полуторачасовая пешеходная экскурсия в Долине Гейзеров.

Перелёт вкальдеру вулкана Узон (полетное время 5–7 мин.).

Узон — гигантская кальдера диаметром около 12 км, которая является уникальным районом проявления современного вулканизма.

Уникальность кальдеры заключается в большом разнообразии гидротермальных проявлений: минеральные озера, мощные столбы пара от горячих источников, глинистые вулканы «в миниатюре».

Пешеходная экскурсия (1 час).

Перелёт в Налычевскую долину, обед-пикник, купание в горячих источниках.

Возвращение на вертолётную площадку (полётное время 35 мин.).

Возвращение в гостиницу.

Свободный день или вертолетная экскурсия в Долину ГейзеровСвободный день или вертолетная экскурсия в Долину ГейзеровСвободный день или вертолетная экскурсия в Долину ГейзеровСвободный день или вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров
4 день

Поездка к Южной группе вулканов

Завтрак.

Переезд на вахтовом автобусе на базе КАМАЗ к подножию вулканов Горелый и Мутновский.

По дороге в район вулкана Мутновский (при наличии благоприятной погоды) вы сможете полюбоваться вблизи вулканами Горелым и Вилючинским.

А при совсем ясной погоде, увидите еще ряд вулканов: Опала, Асача, Ходутка, Приемыш и т. д.

Шлаковые поля.

Водопад в каньоне Опасный.

Перекус на маршруте.

Обед-пикник по возвращении к машине.

Трансфер в гостиницу.

Поездка к Южной группе вулкановПоездка к Южной группе вулкановПоездка к Южной группе вулкановПоездка к Южной группе вулканов
5 день

Морская прогулка на яхте в район бухты Русской

Завтрак в гостинице.

Трансфер в Петропавловск-Камчатский.

Морская прогулка на яхте в район бухты Русская.

Наблюдение морских птиц и животных(при наличии).

Морская прогулка в бухту Русская — возможность встретить (при наличии) касаток, сивучей (или морских львов), множество морских птиц, каланов и даже иногда китов.

Во время морской прогулки мы останавливаемся возле скал «Три Брата», острова Старичков, названного в честь обитающего на нём птиц — стариков, внесённых в Красную Книгу Камчатского края.

Доходим до мыса Кекурного, чтобы понаблюдать за сивучами, обитающими летом на скалах.

Обед, ужин, дегустация краба.

Морская рыбалка во время экскурсии. Возможный улов: камбала, минтай, терпуг.

Возвращение в гостиницу.

Морская прогулка на яхте в район бухты РусскойМорская прогулка на яхте в район бухты РусскойМорская прогулка на яхте в район бухты РусскойМорская прогулка на яхте в район бухты РусскойМорская прогулка на яхте в район бухты РусскойМорская прогулка на яхте в район бухты Русской
6 день

Экскурсия в «Вулканариуме». Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд

Завтрак в гостинице.

Трансфер в Петропавловск-Камчатский.

Экскурсия в «Вулканаруме», где вы узнаете всё о вулканических и геологических процессах на Камчатке.

Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2 часов).

Авачинский вулкан — один из самых активных на Камчатке (2 751 м), его часто называют «Домашним вулканом» из-за его близости к городу.

Его кратер заполнен застывшей лавой, над которой часто поднимаются пары фумарол.

Все туры к Авачинскому вулкану начинаются от туристической базы, расположенной на высоте 890 м над уровнем моря.

Расстояние от Петропавловска-Камчатского до базы составляет около 50 км.

Прибытие на туристическую базу.

Обед.

Инструктаж перед выходом на прогулку.

Треккинг около 7 км, перепад высот около 320 м.

Возвращение в гостиницу.

Экскурсия в «Вулканариуме». Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдЭкскурсия в «Вулканариуме». Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдЭкскурсия в «Вулканариуме». Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдЭкскурсия в «Вулканариуме». Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд
7 день

Сплав с рыбалкой. Прощальный ужин на берегу реки

Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паёк).

Переезд на реку Малкинская Быстрая.

Сплав на надувных рафтах (под управлением гида) с рыбалкой.

Барбекю на берегу реки.

Возвращение в гостиницу.

Сплав с рыбалкой. Прощальный ужин на берегу рекиСплав с рыбалкой. Прощальный ужин на берегу рекиСплав с рыбалкой. Прощальный ужин на берегу рекиСплав с рыбалкой. Прощальный ужин на берегу реки
8 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак.

Выписка из гостиницы (до 12:00).

Трансфер в аэропорт.

Трансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает размещение в:

  • гостинице «Лагуна СПА отель» 4* (корпус «Гостевая деревня») — 6 ночей;
  • глэмпинге на берегу океана — 1 ночь.

Важно! Возможно проживание в первую ночь в гостинице. Информация о месте первой ночевки сообщается дополнительно.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении — 210 000 руб.

Доплата за одноместное размещение — 62 000 руб.

Заселение в гостиницу происходит после 14:00, выписка из гостиниц до 12:00.

В случае очень раннего выезда гостиница может предоставить на завтрак только сухой паек.

Более раннее заселение или позднюю выписку необходимо бронировать и оплачивать заранее.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница "Лагуна СПА отель" 4* корпус "Гостевая деревня"

6 ночей

Отель находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.

К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором.

Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.

В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона.

В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».

Гости могут посетить Аквацентр и насладиться купанием в открытом бассейне с подогревом.

Расстояние до аэропорта Елизово составляет 23,1 км.

Гостиница "Лагуна СПА отель" 4* корпус "Гостевая деревня"Гостиница "Лагуна СПА отель" 4* корпус "Гостевая деревня"Гостиница "Лагуна СПА отель" 4* корпус "Гостевая деревня"Гостиница "Лагуна СПА отель" 4* корпус "Гостевая деревня"Гостиница "Лагуна СПА отель" 4* корпус "Гостевая деревня"

Глэмпинг

1 ночь

Размещение в шатрах (по 2 человека) в глэмпинге на берегу океана.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в Паратунке, двухместный номер стандарт
  • Питание, указанное в программе (рыба, морские деликатесы, камчатские дикоросы):завтраки со 2 дняобед, ужин в день 1обед в день 2обед-пикник в день 4обед и ужин на яхте в день 5обед в день 6 и 7
  • Завтраки со 2 дня
  • Обед, ужин в день 1
  • Обед в день 2
  • Обед-пикник в день 4
  • Обед и ужин на яхте в день 5
  • Обед в день 6 и 7
  • Трансфер из аэропорта при прилете до 15:00
  • Сопровождение профессиональным фотографом все дни тура, кроме дня дополнительных экскурсий
  • Услуги гидов на треккинговых маршрутах
  • Услуги экскурсовода-координатора, полное сопровождение по маршруту в течение 8 дней
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе (кроме дополнительных в день 3)
  • Страховка, распространяющаяся на конкретные экскурсии (поездка к южной группе вулканов, сплав по реке, гора Верблюд)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Трансфер из аэропорта при прилете после 15:00
  • Ужины в гостинице
  • Купание в бассейне, посещение спа
  • Спиртные напитки
  • Экскурсия «Долина Гейзеров + Узон + Налычево» — 56 000 руб
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой штурмовой рюкзак для треккингов (для личных вещей, перекусов и воды);
  • крепкие разношенные ботинки или специальная треккинговая обувь (если кроссовки, то треккинговые, с протектором);
  • непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны, флисовая кофта, футболка;
  • головной убор (кепка и шапка);
  • рукавицы или перчатки для треккингов, солнцезащитные очки;
  • ёмкость для питья для треккингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
  • средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
  • гигиеническая губная помада;
  • купальные принадлежности;
  • фото- и видеоаппаратура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.

Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами или отменяться

Какие условия трансфера?

В первый день прилет группы до 15:00.

В случае более позднего прилета трансфер самостоятельно (на такси) или за доп. плату (индивидуальный), 5 000 рублей за легковое авто в гостиницу «Лагуна» и 10 000 рублей за авто на Халактырский пляж.

Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовом автобусе на базе КАМАЗ.

В последний день тура предусмотрен трансфер в аэропорт.

Вы можете вылететь в любое удобное для вас время. Трансфер будет предоставлен под любое время.

Важен только тот факт, что выезд из гостиницы до 12:00.

И рыбный рынок по пути в аэропорт работает с 09:00 (соответственно, при раннем вылете вы не сможете на него заехать).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая входит в стоимость тура, но распространяется только на конкретные экскурсии в данном туре (поездка к южной группе вулканов, сплав по реке, гора Верблюд).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
24 июля 2023
Мощь! От Камчатки у меня это первое впечатление. Земля, которая дышит, кипит горячими источниками и струится ручейками с чистейшей водой и бегущими к океану быстрыми реками. А сам океан! Вулканы! Сплошной восторг.
И город мне понравился. А принимающая сторона настоящие профессионалы. Организация тура на высоком уровне. И транспорт чистый и удобный, и питание на маршрутах вкусное. Наш гид Виктория- выше всяких похвал. Проводники на маршрутах внимательные и надежные. Камчатка приняла меня (и природа и жители края). Хочется вернуться еще. Огромная благодарность всем, с кем я встретилась и общалась в этом путешествии.
Мощь! От Камчатки у меня это первое впечатление. Земля, которая дышит, кипит горячими источниками и струитсяМощь! От Камчатки у меня это первое впечатление. Земля, которая дышит, кипит горячими источниками и струится
А
21 июля 2023
Организация тура просто великолепная
Организация тура просто великолепная
К
21 июля 2023
Камчатка - главное путешествие в жизни. Действительно главное путешествие в жизни! Очень хорошо организован тур. Понравилось всё: прекрасный номер в Голубом озере, замечательный бассейн с термальными источниками, 2 ресторана. Особенно понравился Лось-Ломось. Скучать было некогда, каждый день знакомство с новыми неисчерпаемыми красотами Камчатки. Очень повезло с экскурсоводом от Камчатинтура с Викторией Нелидовой - образец для подражания. Человек с огромным кругозором, знает и любит свой Край. Я очень благодарна Большой Стране за организацию моего отдыха и лично Юлии Шутёмовой. Спасибо, Юлия. Желаю вам здоровья и любви и, конечно, удачи!
Камчатка - главное путешествие в жизни. Действительно главное путешествие в жизни! Очень хорошо организован тур. ПонравилосьКамчатка - главное путешествие в жизни. Действительно главное путешествие в жизни! Очень хорошо организован тур. ПонравилосьКамчатка - главное путешествие в жизни. Действительно главное путешествие в жизни! Очень хорошо организован тур. ПонравилосьКамчатка - главное путешествие в жизни. Действительно главное путешествие в жизни! Очень хорошо организован тур. ПонравилосьКамчатка - главное путешествие в жизни. Действительно главное путешествие в жизни! Очень хорошо организован тур. ПонравилосьКамчатка - главное путешествие в жизни. Действительно главное путешествие в жизни! Очень хорошо организован тур. ПонравилосьКамчатка - главное путешествие в жизни. Действительно главное путешествие в жизни! Очень хорошо организован тур. ПонравилосьКамчатка - главное путешествие в жизни. Действительно главное путешествие в жизни! Очень хорошо организован тур. Понравилось

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