6 день

Экскурсия в «Вулканариуме». Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд

Завтрак в гостинице.

Трансфер в Петропавловск-Камчатский.

Экскурсия в «Вулканаруме», где вы узнаете всё о вулканических и геологических процессах на Камчатке.

Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2 часов).

Авачинский вулкан — один из самых активных на Камчатке (2 751 м), его часто называют «Домашним вулканом» из-за его близости к городу.

Его кратер заполнен застывшей лавой, над которой часто поднимаются пары фумарол.

Все туры к Авачинскому вулкану начинаются от туристической базы, расположенной на высоте 890 м над уровнем моря.

Расстояние от Петропавловска-Камчатского до базы составляет около 50 км.

Прибытие на туристическую базу.

Обед.

Инструктаж перед выходом на прогулку.

Треккинг около 7 км, перепад высот около 320 м.

Возвращение в гостиницу.