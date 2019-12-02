К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками

Маршрут этого осеннего похода проходит по уникальному району

4
3 отзыва
Маршрут этого осеннего похода проходит по уникальному району в центральной части Камчатки — по совершенно диким местам и по территории Кроноцкого заповедника. За все путешествие вы вряд ли встретите хоть одну туристическую группу.

А конец августа и сентябрь подарят вам обилие грибов, ягод, осенние краски горной тундры и камчатское «бабье лето».
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
К вулкану Кизимен и горячим источникам. Поход с рюкзаками
Ближайшие даты:
15
авг
13
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим камчатские вулканы и горные хребты;
  • побываем на активном вулкане Кизимен;
  • вдоволь накупаемся в горячих источниках;
  • отведаем природный нарзан;
  • совершим восхождение на вулкан Кизимен;
  • побродим по черному тихоокеанскому пляжу.

Программа тура по дням

1 день
Аэропорт – Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту.

В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.

Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку.

На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.

Ночлег в палатках.

2 день
Тихий океан – пос. Лазо

Утром после встречи рассвета, позавтракав, переезжаем в поселок Лазо, по пути обедаем столовой поселка Мильково (доп. плата).

В конце пути переправляемся на пароме через реку Камчатка и разбиваем палаточный лагерь.

Ночлег в палатках.

3 день
Асхачный увал – домик на перевале

Утром выезжаем на машине высокой проходимости на горное плато под названием Асхачный увал.

Транспорт забрасывает нас на высоту около 1000 метров над уровнем моря.

С Асхачного увала открываются красивейшие виды на всю Ключевскую группу вулканов, на хребет Тумроки, на вулкан Кизимен.

В этот день нам предстоит пройти около 8 км до «домика на перевале».

Путь проходит по горной тундре плато Асхачный увал без набора высоты.

Ночлег в домике.

4 день
Переход на Тумрокские горячие источники

В этот день нам предстоит пройти 18 км.

Утром еще немного продолжается путь по горному плато, а затем начинается спуск в долину реки Левая Щапина.

Горная тундра постепенно сменяется на лесную зону, но лес часто сменяется полями, что позволяет наблюдать горные хребты и вулканы.

Реку Л. Щапина переходим по мосту, там же устраиваем обед.

Далее будет 4 брода через небольшие речки.

Прибыв на базу Тумроки, разбиваем лагерь.

Купаемся в Тумрокских горячих источниках, которые представляют собой несколько деревянных купелей с разной температурой, рядом имеется питьевой нарзан.

Вероятно, что мост через реку Л. Щапина разрушен.

В этом случае мы организуем навесную переправу (снаряжение для этого имеется).

Ночлег в палатках (за плату возможен ночлег в домике).

5 день
Подход к вулкану Кизимен

Отправляемся к вулкану Кизимен.

Поднимаемся вдоль русла ручья Поперечный, истоки которого начинаются на склонах вулкана.

По пути будет множество интереснейших мест и потрясающих воображение видов.

Разбиваем лагерь на горном озере.

Ночлег в палатках.

6 день
Восхождение на вулкан Кизимен

Совершаем радиальный выход к истокам ручья Поперечный.

При благоприятной погоде можно совершить восхождение на плечо вулкана до одного из фумарольных полей.

Возвращаемся в лагерь на озере.

Ночлег в палатках.

7 день
Резервный день. Возвращение на базу Тумроки

Первую половину дня можно потратить на восхождение на вершину Угловая, откуда открываются виды на долину реки Сторож, Кроноцкое озеро, вулкан Кроноцкий.

Возвращаемся на Тумроки, купаемся, отдыхаем.

Ночлег в палатках (за плату возможен ночлег в домике).

8 день
Переход до кордона Доловой

Направляемся в сторону Кипелых горячих источников по территории Кроноцкого заповедника.

Большая часть этого пути проходит в красивом лесу среди лиственниц и елей, идти очень приятно.

На ночлег разбиваем лагерь возле бывшего кордона Доловой.

Ночлег в палатках.

Переход за день составит около 18 км.

9 день
Кипелые горячие источники

До источников остается пройти около 10 км.

Из них 3 км будут несколько тяжелыми, так как старая лошадиная тропа в этом месте очень глубоко продавлена в грунт.

Придя на кордон Кипелые, разбиваем лагерь.

Источники представляют собой достаточно глубокие ямы, в которых очень активно со дна всплывают пузырьки газа и создается впечатление кипения.

Но температура там 36,6 градусов, что создает абсолютный комфорт.

В них можно купаться часами, совершенно не ощущая термальной нагрузки на организм, которая обычно бывает в горячих источниках.

Из источника наблюдается красавец Кизимен, что придает особый колорит купанию.

Ночлег в палатках.

10 день
Кордон Ипуин – переправа пос. Лазо

В завершение пешего похода переходим 12 км до кордона Ипуин, где нас встретит автомобиль высокой проходимости.

Затем отправляемся к уже знакомой переправе через реку Камчатка.

Ночлег в палатках.

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11 день
Переезд в г. Петропавловск-Камчатский

Переправляемся на пароме через реку Камчатку и направляемся в краевой центр.

Обед не входит в стоимость.

Размещаемся в гостинице.

12 день
Отъезд

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт. 

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице г. Петропавловск-Камчатский (1 ночь), а также ночевки в туристических палатках (9 ночей) и домиках (1 ночь) на активной части маршрута. 
За дополнительную плату на базе Тумроки возможно размещение в домиках, а не в туристических палатках (от 4 000 руб. за домик до 6 чел.).

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе
  • Двухместное размещение в гостинице (1 ночь в конце тура)
  • Проживание в палатках и в домике (3-й день тура)
  • Питание на активной части маршрута
  • Услуги гида-инструктора
  • Групповое снаряжение (палатки, кухонное снаряжение)
  • Разрешение на посещение Кроноцкого заповедника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Питание в городе
  • Обед в столовой п. Мильково (2-й и 11-й дни)
  • Туристическая страховка
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак объемом от 75 л (лучше иметь больший объем, а мужчинам лучше от 90 л);
  • коврик (пенка, каремат);
  • сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  • спальный мешок (в сентябре лучше на минус 5 комфорта и ниже);
  • крепкие непромокаемые треккинговые ботинки;
  • сменная обувь (крепкие кроссовки);
  • для бродов: неопреновые носки 3-5 мм + сандалии, либо неопреновые ботинки, либо кроксы + толстые термоноски/ непромокаемые носки, либо сапоги из EVA (из пенки);
  • треккинговые палки;
  • походные штаны (синтетика, ХБ крайне не желательно);
  • мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  • куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  • в сентябре нужна теплая куртка или жилетка (пуховая или с синтетическим утеплителем);
  • плащ или костюм "дождевик" для лагеря;
  • термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  • теплая флиска или шерстяной свитер;
  • флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  • сменная одежда для сна и лагеря;
  • легкая шапка, перчатки;
  • термоноски (2 пары);
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • купальные принадлежности;
  • личная небьющаяся посуда (кружка, миска, ложка);
  • личная аптечка;
  • предметы личной гигиены;
  • средство защиты от комаров - брызгалку и желательно шляпу-накомарник;
  • фонарик налобный.
Условия в походе
  • приготовление пищи в походной кухне осуществляется в порядке дежурства по 2-3 человека и при содействии гида-инструктора;
  • провизия и групповое снаряжение равномерно распределяется между участниками на время похода;
  • программа маршрута может быть изменена при неблагоприятных погодных условиях или по другим объективным причинам.
Страховка

Страховка приобретается самостоятельно.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3."горные лыжи" - только для зимнего тура;
4."эвакуация вертолетом".

Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Трансферы из аэропорта / в аэропорт

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30.

(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
Л
2 дек 2019
На Камчатке есть места и красивей.
Л
6 окт 2019
В августе 2019 года побыла на Камчатке. Через Большую страну купила тур к Вулкану Кизимен.
Как и было заявлено, меня и встретили и проводили.
Тур прошёл в соответствии с заявленной программой.
В походе с нами был инструктор Андрей. Он знает и любит свою работу, много рассказывал о Камчатских вулканах, заботился о нас, нёс основную часть общественного груза.
На маршруте много красивых видов на горные перевалы. Издали восхищались видом на Ключевскую группу вулканов, и на вулкан Кизимен.
Не было только заявленного подвесного моста через реку, по которому мы должны были пройти на другой берег. Его разрушили паводковые воды. Инструкторам пришлось соорудить переправу в виде двух натянутых тросов. Если бы я знала заранее, что придётся так переправляться, я бы сознательно на это не решилась. Но здесь выбора не было. На самом деле это оказалось совсем не страшно. У нас в группе была смелая девушка- Марина, которая первая показала нам пример. А после неё и мы осмелили и все благополучно переправились. Буд-то побывали в веревочном парке.
В августе на Камчатке много мошки. Я брала с собой маскитную сетку. На привалах она меня очень выручала.
Наградой за это нам была хорошая погода и особенно в день посещения вулкана, купание в горном озере и горячих источниках.
В походе мы видели зайца и медведя и очень мало других туристов. Это удачное место побыть наедине с природой.
Это мой первый тур с рюкзаком и я его прошла без проблем. Главное не набирать из дома много вещей.
Только побывав на Камчатке, я поняла, что за один поход невозможно её разглядеть. Сюда нужно приезжать не один раз.
А
27 сен 2021
Главным гидом был Алексей, и на сплаве подключался Пётр. Гиды в своей работе выложились на максимум, делали все возможное для нашего комфорта и безопасности. Но вопросы есть к организаторам: почему в приюте не повесить, например, зеркала. Также душ в приюте оплачивается дополнительно, лучше изначально включить в стоимость, потому что не всегда есть кэш в лесу, что приносит лишнюю беготню. Завтрак в радуге вкуса рассчитан явно не на взрослого человека, либо все на диетах сидят)) но питание в самом лагере организовано на высоком уровне. И встречающий человек слишком общительный у вас, что доставляет некоторый дискомфорт, хотя он это и делает от наилучших пробуждений.

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