Маршрут этого осеннего похода проходит по уникальному району в центральной части Камчатки — по совершенно диким местам и по территории Кроноцкого заповедника. За все путешествие вы вряд ли встретите хоть одну туристическую группу. А конец августа и сентябрь подарят вам обилие грибов, ягод, осенние краски горной тундры и камчатское «бабье лето».

Программа тура по дням

1 день Аэропорт – Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту. В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия. Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться. Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку. На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана. Ночлег в палатках.

2 день Тихий океан – пос. Лазо

Утром после встречи рассвета, позавтракав, переезжаем в поселок Лазо, по пути обедаем столовой поселка Мильково (доп. плата). В конце пути переправляемся на пароме через реку Камчатка и разбиваем палаточный лагерь. Ночлег в палатках.

3 день Асхачный увал – домик на перевале

Утром выезжаем на машине высокой проходимости на горное плато под названием Асхачный увал. Транспорт забрасывает нас на высоту около 1000 метров над уровнем моря. С Асхачного увала открываются красивейшие виды на всю Ключевскую группу вулканов, на хребет Тумроки, на вулкан Кизимен. В этот день нам предстоит пройти около 8 км до «домика на перевале». Путь проходит по горной тундре плато Асхачный увал без набора высоты. Ночлег в домике.

4 день Переход на Тумрокские горячие источники

В этот день нам предстоит пройти 18 км. Утром еще немного продолжается путь по горному плато, а затем начинается спуск в долину реки Левая Щапина. Горная тундра постепенно сменяется на лесную зону, но лес часто сменяется полями, что позволяет наблюдать горные хребты и вулканы. Реку Л. Щапина переходим по мосту, там же устраиваем обед. Далее будет 4 брода через небольшие речки. Прибыв на базу Тумроки, разбиваем лагерь. Купаемся в Тумрокских горячих источниках, которые представляют собой несколько деревянных купелей с разной температурой, рядом имеется питьевой нарзан. Вероятно, что мост через реку Л. Щапина разрушен. В этом случае мы организуем навесную переправу (снаряжение для этого имеется). Ночлег в палатках (за плату возможен ночлег в домике).

5 день Подход к вулкану Кизимен

Отправляемся к вулкану Кизимен. Поднимаемся вдоль русла ручья Поперечный, истоки которого начинаются на склонах вулкана. По пути будет множество интереснейших мест и потрясающих воображение видов. Разбиваем лагерь на горном озере. Ночлег в палатках.

6 день Восхождение на вулкан Кизимен

Совершаем радиальный выход к истокам ручья Поперечный. При благоприятной погоде можно совершить восхождение на плечо вулкана до одного из фумарольных полей. Возвращаемся в лагерь на озере. Ночлег в палатках.

7 день Резервный день. Возвращение на базу Тумроки

Первую половину дня можно потратить на восхождение на вершину Угловая, откуда открываются виды на долину реки Сторож, Кроноцкое озеро, вулкан Кроноцкий. Возвращаемся на Тумроки, купаемся, отдыхаем. Ночлег в палатках (за плату возможен ночлег в домике).

8 день Переход до кордона Доловой

Направляемся в сторону Кипелых горячих источников по территории Кроноцкого заповедника. Большая часть этого пути проходит в красивом лесу среди лиственниц и елей, идти очень приятно. На ночлег разбиваем лагерь возле бывшего кордона Доловой. Ночлег в палатках. Переход за день составит около 18 км.

9 день Кипелые горячие источники

До источников остается пройти около 10 км. Из них 3 км будут несколько тяжелыми, так как старая лошадиная тропа в этом месте очень глубоко продавлена в грунт. Придя на кордон Кипелые, разбиваем лагерь. Источники представляют собой достаточно глубокие ямы, в которых очень активно со дна всплывают пузырьки газа и создается впечатление кипения. Но температура там 36,6 градусов, что создает абсолютный комфорт. В них можно купаться часами, совершенно не ощущая термальной нагрузки на организм, которая обычно бывает в горячих источниках. Из источника наблюдается красавец Кизимен, что придает особый колорит купанию. Ночлег в палатках.

10 день Кордон Ипуин – переправа пос. Лазо

В завершение пешего похода переходим 12 км до кордона Ипуин, где нас встретит автомобиль высокой проходимости. Затем отправляемся к уже знакомой переправе через реку Камчатка. Ночлег в палатках. .

11 день Переезд в г. Петропавловск-Камчатский

Переправляемся на пароме через реку Камчатку и направляемся в краевой центр. Обед не входит в стоимость. Размещаемся в гостинице.

12 день Отъезд