Три дня проведем вдали от цивилизации, в глубине камчатских лесов: будем наблюдать за медведями, орланами и нерпами, кататься по нерестовой реке и рыбачить. Кроме того, уделим день на морскую прогулку на яхте и познакомим с историей Камчатки. Маршрут физически не самый легкий, но альпинистского опыта или специальной подготовки он не требует.
Участники от 14 до 60 лет без ограничений по здоровью обычно с успехом справляются со всеми восхождениями. В остальном тур проходит в комфортных условиях. Таскать тяжелые рюкзаки со снаряжением и спать в палатках не придется. Даже в диких уголках мы будем ночевать в уютных гостевых домиках и глэмпингах с шикарными видами.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер из аэропорта в поселок Паратунка
Встречаемся в аэропорту, знакомимся и едем в Паратунку — это курортный поселок в 45 км от Петропавловска, известный группой горячих источников.
Вас будут ждать на базе отдыха «Лагуна», трансфер до нее займет не больше часа.
После размещения можно будет сразу же расслабиться в термальном бассейне под открытым небом.
Первый день посвящаем восстановлению сил и акклиматизации.
Переезд к Ключевскому парку
Этот день почти целиком будет занят переездом на север, к Ключевскому парку.
Здесь находится группа самых высоких, активных и опасных вулканов полуострова.
Наша цель — вулкан Толбачик, который прославился катастрофическими трещинными извержениями.
Переезд к нему займет около 10 часов, частично маршрут проходит по бездорожью.
В пути мы будем останавливаться на обед, перекусы и просто чтобы осмотреться.
У подножия Толбачика, посреди черной пустыни, нас будут ждать уютные шатры. Размещаемся в них, ужинаем и набираемся сил.
Восхождение на вулкан Плоский Толбачик
Толбачик — цель более сложная, чем южные вулканы.
Путь к его вершине занимает 6-8 часов, спуск — еще 4-5 часов. Поэтому восхождение начинается рано утром.
Нам предстоит пройти около 20 км в обе стороны с приличным набором высоты. Но тропа хорошо протоптана, и мы будем делать регулярные остановки для отдыха.
В награду за старания на вершине вас ждет вид на гигантский кратер диаметром почти 2 км и широкая панорама: с юга открывается весь лунный Толбачинский дол, а с северо-запада в хорошую погоду видны соседние вулканы, в том числе королева Камчатки — Ключевская сопка.
Вечером возвращаемся в глэмпинг, восстанавливаем силы горячим ужином и отдыхаем.
Экскурсия по зоне извержений
В этот день мы побываем в местах трещинных извержений Толбачика, которые проходили в 1975-1976 и 2012 годах.
Тогда главным очагом активности был не главный кратер вулкана, а вырастающие у его подножия побочные конусы — своеобразные мини-вулканы. Из них извергались мощные потоки жидкой лавы, вырывались облака пепла и вулканические бомбы.
После такого территория Толбачинского дола превратилась в черную пустыню с россыпью побочных конусов.
Мы отправимся на экскурсию на автомобиле и будем останавливаться в интересных местах: погуляем по застывшим лавовым рекам и Мертвому лесу, заберемся на конус Горшкова (300 метров), исследуем лавовые пещеры.
По пути сделаем остановку на обед, а к ужину вернемся в глэмпинг.
Переезд к гостевому дому на реке Камчатке
Покидаем Толбачик и отправляемся на 50 км севернее, к поселку Ключи.
Здесь начинается путешествие на моторных лодках по реке Камчатке — самой крупной на полуострове.
За пару часов мы доберемся до деревянного гостевого домика, окруженного густыми лесами — в простых, но уютных комнатах мы проведем ближайшие три ночи.
Желающие уже могут устроить пробную рыбалку.
Вечером всех ждет плотный ужин, русская баня и отдых в тишине камчатских лесов.
Ажабачье озеро. Медвежья рыбалка. Нижнекамчатская церковь 18 века
Ажабачье озеро — одно из самых «медвежьих» мест на Камчатке. Здесь нерестится лосось, а за рыбой приходят и хищники. При этом оно еще не так известно, как Курильское или Кроноцкое, так что в этом районе редко бывают туристы.
Мы доберемся до Ажабачьего озера по реке Камчатке на моторных лодках, осмотрим живописные берега, понаблюдаем за медвежьей рыбалкой и порыбачим сами.
Вторую половину дня посвятим знакомству с историей края: высадимся на месте исчезнувшего поселения Нижнекамчатск и заглянем в деревянную церковь, старейшую на полуострове.
Вечером возвращаемся на лодках на базу.
Фотоохота на реке Камчатке на орланов и нерп
Этот день будет целиком занят созерцанием дикой природы.
Отправляемся на лодке к местам обитания белоплечих орланов и пестрых нерп.
Орланов вы узнаете по ярко-желтым клювам и большим белым пятнам на крыльях. Это редкие и очень крупные птицы с развитым интеллектом, они моногамны и помнят каждого своего птенца.
Нерпами или ларгами называют вид дальневосточных тюленей с пестрым окрасом. Они очень осторожные, при виде людей быстро прячутся и близко к себе не подпускают. Тем ценнее будут наши кадры с этими животными.
Мы постараемся аккуратно приблизиться к лежбищам нерп, чтобы не спугнуть их.
Вечером возвращаемся на базу.
Переезд на базу отдыха Начики
Обратный путь на юг по знакомому маршруту: сначала мы доберемся на лодке до поселка Ключи, затем пересядем на автомобиль и отправимся в Начики.
Приготовьтесь, дорога нас ждет долгая — 10-14 часов с остановками на обед и перекусы.
По прибытии размещаемся на базе отдыха.
Водопад на ручье Спокойный. Вилючинский перевал
Позавтракав, едем в сопровождении гида на Вилючинский перевал. На перевал ведет обустроенная автомобильная дорога. Добравшись до перевала, делаем остановку.
Здесь, на высокой точке, оборудована смотровая площадка. Она устроена так, чтобы возвышающаяся громада Вилючинского вулкана была максимально доступна для обозрения.
На площадке находятся скамейки, есть информационные стенды, рассказывающие о фауне Камчатки.
Органично смотрятся деревянные фигуры тотемов, оживляя своим присутствием пейзаж и напоминая о том, насколько древний этот край, и что издавна тут жили люди.
Вилючинский достигает в высоту почти 2200 метров, и с перевала виден во всей своей красе.
Своеобразный рельеф склонов образован барранкосами, разбегающимися с вершины вниз. Барранкосы — это овраги, возникающие из-за дождей и таяния ледников, а также в результате схода сухих лавин, которые могут скатываться из кратера.
Недалеко от Вилючинского стоят громады Горелого и Мутновского вулканов. Все вместе они образуют впечатляющую группу.
Горелый является действующим вулканом, ему почти 40 тысяч лет. За это время он пережил множество катаклизмов.
Мутновский — тоже действующий, и очень активен в своей фумарольной деятельности. Фумаролы — это трещины в разных местах вулкана, откуда вырываются газы.
Покидаем Вилючинский перевал и отправляемся к водопаду Спокойному.
Путь на автомобиле займет около 40 минут, пешком останется пройти еще километр.
Спокойный водопад совсем не похож на Опасный: он не такой высокий и льется широким потоком в окружении зелени.
К этому водопаду можно спуститься, чтобы рассмотреть получше, и даже искупаться — но вода прохладная.
Восхождение на вулкан Горелый вулкан
Горелый — вулкан с удивительным марсианским ландшафтом.
У него целых 30 кратеров, в одном из которых скрывается кислотное озеро бирюзового цвета.
Восхождение на этот вулкан считается легким: спокойный подъем по пологому склону занимает 3-5 часов со всеми передышками.
А с вершины открываются огромные котловины, дымящие фумаролы и то самое Голубое озеро.
Мы с вами погуляем по кромкам кратеров, расскажем о каждом из них подробнее и тут же накроем стол с чаем и закусками.
После спуска с Горелого вулкана переезжаем в уже знакомую гостиницу СПА-Лагуна.
Прогулка на яхте к бухте Русской
Пора знакомиться с морской природой Камчатки.
Отправляемся на яхте из Петропавловского порта в бухту Русскую. Это живописное место, которое сравнивают с норвежскими фьордами, но и маршрут к нему интересен сам по себе.
Сначала мы осмотрим обширную Авачинскую бухту, на берегу которой стоит столица Камчатки, полюбуемся городом с воды, увидим гроты и столбообразные скалы Три Брата.
Затем выйдем через морские ворота в Тихий океан и остановимся у необитаемого острова Старичков, чтобы понаблюдать с борта за тысячами ярких морских птиц.
А уже у входа в Русскую бухту, на Кекурном мысу, вы увидите лежбище сивучей — крупных тюленей с бурым окрасом. Кроме того, на этой территории часто появляются стаи косаток и даже киты.
По пути мы устроим морскую рыбалку и пообедаем.
После осмотра красот бухты Русской, поворачиваем назад и следуем в Петропавловский порт.
Там пересаживаемся на автомобиль и возвращаемся в гостиницу.
Обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
Напоследок познакомимся поближе с самой столицей Камчатки.
На обзорной экскурсии мы погуляем по центру Петропавловска и расскажем о его истории.
Вы побываете на первой улице города, на набережной, Никольской сопке, увидите памятники мореплавателям и защитникам Петропавловска, осмотрите панораму города с самой высокой обзорной площадки.
В завершение прогулки заглянем на рыбный рынок: здесь продается несколько видов икры, крабы, гребешки, осьминоги, креветки и очень много по-разному обработанной рыбы, — почти все можно и нужно пробовать.
Вместо экскурсии по городу на этот день можно заказать экскурсию в Долину гейзеров на вертолете (она не входит в стоимость тура).
Трансфер в аэропорт
Освобождение номеров до 12:00.
В завершающий день мы организуем для вас трансфер из Паратунки в аэропорт и попрощаемся.
Будем надеяться на скорую встречу на Камчатке.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в гостинице СПА-Лагуна, двухместное размещение;
- в гостевом доме на реке Камчатке;
- проживание на базе отдыха Начики, двухместное размещение;
- в глэмпинге на территории вулкана Толбачик, многоместное размещение;
- в глэмпинге на Вилючинском перевале, многоместное размещение.
Возможно подселение.
В гостинице СПА-Лагуна возможно одноместное размещение за доп. плату — 8500 руб. /сутки.
Варианты проживания
Спа-отель Лагуна
Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.
Тур предусматривает двухместное размещение в домиках Стандарт. В каждом есть душ, туалетная комната и обеденная зона.
На территории отеля есть термальный бассейн под открытым небом.
Глэмпинге на территории вулкана Толбачик
У подножия Толбачика, посреди черной пустыни, расположены уютные шатры, рядом с ними расположены столовая, душ, туалет.
Тур предусматривает многоместное размещение.
Для комфортного сна вам понадобится спальник.
Гостевой дом на реке Камчатке
Деревянный гостевой дом, расположенный на небольшом острове и окруженный густыми лесами, с простыми, но уютными комнатами.
На территории есть столовая и русская баня.
Желающие могут отправиться на рыбалку.
База отдыха Начики
Отель «Начики» расположен в одноименном городе и предлагает своим гостям качественное обслуживание и спектр услуг, который обеспечивает комфортное пребывание.
Тур предусматривает двухместное размещение.
На территории есть ресторан и место для барбекю.
Глэмпинг на Вилючинском перевале
Глэмпинг расположен на самом верху Вилючинского перевала.
Тур предусматривает многоместное размещение.
Для комфортного сна вам понадобится спальник.
На территории есть столовая.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые экскурсии по программе
- Групповой трансфер по программе на базе автомобилей КАМаз/Урал/ЗИЛ
- Проживание в гостинице СПА-Лагуна, двухместное размещение
- Проживание на базе отдыха Начики, двухместное размещение
- Многоместное размещение в глэмпинге на территории вулкана Толбачик
- Многоместное размещение в глэмпинге на Вилючинском перевале
- Завтраки в гостинице
- Завтраки на активной части маршрута
- Обед/перекус и ужины на активной части маршрута
- Работа гидов
- Посещение особо охраняемых территорий
- Базовое туристское снаряжение (палатки, костровое оборудование и т. д.)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание в дни 1 и 12, два обеда в кафе в поселке Мильково, обеды и ужины в гостинице
- Дополнительные экскурсии
- Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров – 56 000 руб. /чел.
- Одноместное размещение в гостинице СПА-Лагуна – 8500 руб. /сутки
- Посещение аквацентра в гостинице СПА-Лагуна
- Страховка (обязательно)
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда, обувь, аксессуары:
- трекинговая обувь (для тяжелого трекинга — высокие ботинки);
- термобелье (теплое);
- непромокаемые штаны;
- ветро-влагозащитная куртка (желательно с мембраной и капюшоном);
- плащ-дождевик (по желанию);
- куртка из полартекса (флиска);
- теплые носки;
- купальные принадлежности;
- шапка;
- перчатки (лучше флисовые, но хотя бы тряпичные иметь необходимо);
- головной убор от солнца;
- солнцезащитные очки.
Бытовые принадлежности:
- фонарик;
- термос;
- крем от загара;
- средство от комаров;
- личная аптечка.
Снаряжение:
- спальник, с температурой комфорта не выше -5 градусов (если вы мерзнете, то можно более теплые);
- рюкзак с объемом не менее 75 литров (используется только для перевозки вещей, носить его не придется, туристический чемодан не подходит);
- вкладыш в рюкзак (большой пакет, куда укладывается спальник и сухие вещи для защиты от влаги);
- накомарник;
- гамаши.
Спальник является обязательным атрибутом снаряжения для прохождения данного тура! Гид/проводник имеет право не взять туриста на маршрут в случае его отсутствия.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие требования к физической подготовке?
В программу включено два восхождения на вулканы Толбачик и Горелый.
Восхождения хоть и не имеют альпинистской категории, но все равно требуют физическую выносливость, в особенности вулкан Толбачик! Подъем затяжной, а во время спусков основная нагрузка приходится на коленный сустав.
Информация о восхождениях:
- Вулкан Толбачик:
- Восхождение и спуск по времени занимает около 10-12 часов.
- Протяженность маршрута – около 20 километров.
- Набор высоты – около 1 500 метров.
- Вулкан Горелый:
- Восхождение и спуск по времени занимает около 6 часов в зависимости от темпа группы.
- Маршрут в одну сторону - около 6 километров.
- Наборы высоты – около 900 метров.
Участники от 14 до 60 лет без ограничений по здоровью обычно с успехом справляются со всеми восхождениями.
В остальном тур проходит в комфортных условиях.
Таскать тяжелые рюкзаки со снаряжением и спать в палатках не придется.
Даже в диких уголках мы будем ночевать в уютных гостевых домиках и глэмпингах с шикарными видами.
- Вулкан Толбачик:
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.