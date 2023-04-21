1 день

Трансфер из аэропорта в поселок Паратунка

Встречаемся в аэропорту, знакомимся и едем в Паратунку — это курортный поселок в 45 км от Петропавловска, известный группой горячих источников.

Вас будут ждать на базе отдыха «Лагуна», трансфер до нее займет не больше часа.

После размещения можно будет сразу же расслабиться в термальном бассейне под открытым небом.

Первый день посвящаем восстановлению сил и акклиматизации.