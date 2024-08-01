Камчатка. Комбинированный поход

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
Друзья, приглашаем в наш комбинированный поход, который совместит в себе ночёвку в гостиницах, проезды на машинах и также походный дух с небольшими переходами с рюкзачком и ночёвками в палатках.

Мы хотим успеть посмотреть как можно больше, поэтому не будем тратить время на возвращение в город после каждый вылазки на вулкан.

А будем ночевать прямо поблизости с ними и очароваться не только днём, но и под звёздным небом ночью! Обычно такой маршрут не совмещают в один, так как он выходит очень дорогим, но у нас появилась возможность уложиться в цену одного похода. Присоединяйтесь!
Камчатка. Комбинированный поход
Камчатка. Комбинированный поход
Камчатка. Комбинированный поход
Камчатка. Комбинированный поход
Камчатка. Комбинированный поход
Камчатка. Комбинированный поход
Камчатка. Комбинированный поход
Камчатка. Комбинированный поход
Камчатка. Комбинированный поход
Камчатка. Комбинированный поход
Камчатка. Комбинированный поход
Ближайшие даты:
1
авг

Что вас ожидает:

Походная романтика
Походная романтика
Разобьём уютный лагерь в окружении невероятных пейзажей
Дальневосточные деликатесы
Дальневосточные деликатесы
Отправимся в море на экскурсию с обедом из краба
Восхождения на вулканы
Восхождения на вулканы
Будет много восхождений и много вулканов. Впечатления обеспечены!
Сёрфинг в океане
Сёрфинг в океане
Поймаем свою волну и станем к океану ещё ближе, чем когда-либо
Термальные источники
Термальные источники
Проведём вечер в тёплой компании на горячих источниках
Курильское озеро
Курильское озеро
При желании отправимся к знаменитому озеру на вертолётную прогулку

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Экскурсия по городу, музей «Вулканариум», горячие источники

Прилёт, экскурсия по городу.

Музей «Вулканариум».

Горячие источники на вечер и закат в Авачинской бухте.

Ночёвка в хостеле.

Встреча. Экскурсия по городу, музей «Вулканариум», горячие источникиВстреча. Экскурсия по городу, музей «Вулканариум», горячие источникиВстреча. Экскурсия по городу, музей «Вулканариум», горячие источники
2 день

Вулкан Мутновский, Халактырский пляж

Вулкан Мутновский одним днём.

Ночевка в палатках на Халактырском пляже.

Вулкан Мутновский, Халактырский пляжВулкан Мутновский, Халактырский пляж
3 день

Сёрфинг в океане, ночь у вулкана

Сёрф, океан, крутые виды на вулканы, на которые и закидываетесь.

Ночевка на базе Авачинского вулкана в палатках.

Сёрфинг в океане, ночь у вулкана
4 день

Восхождение на вулкан Авачинский

Восхождение на Авачинский.

Ночевка на базе Авачинского вулкана в палатках.

Восхождение на вулкан Авачинский
5 день

Едем к Толбачику

Переезд в место под названием Копыто, 12-15 часов.

Ночевка в палатках.

Едем к Толбачику
6 день

Прогулка по окрестностям Толбачика

Знакомство с окрестностями трека вокруг Толбачика.

Каньон реки Студёной.

Зеркальное озеро.

Виды на всевулканы Ключевской группы.

Ночевка в палатках.

Прогулка по окрестностям Толбачика
7 день

Переезд на базу Клешня

Переезд на базу Клешня, 5-8 часов.

Ночевка в палатках.

Переезд на базу Клешня
8 день

Восхождение на Толбачик

Восхождение на Толбачик.

Ночевка в палатках.

Восхождение на Толбачик
9 день

Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Переезд в Петропавловск-Камчатский.

Дорога длинная, но красивая, будем много фотографировать, мы поедем мимо вулканов, озер и рек.

Возвращение в Петропавловск-Камчатский
10 день

Море, крабы. Голубые озёра

Экскурсия в море с обедом из краба.

Мы рекомендуем отправиться на раннюю 3-часовую экскурсию.

В обед выдвинуться к голубым озёрам, на такси затем пешком 2,5-3 часа, подъём легкий.

Ночевка в палатках.

Море, крабы. Голубые озёра
11 день

Отдых или восхождение на гору Камень, или вертолётная экскурсия на Курильское озеро

Возвращение в Петропавловск-Камчатский.

Заселение в хостел.

Кто-то может прогуляться по городу и сходить на лёгкую гору Камень (20 минут на автобусе, 1,5-2 часа пешком) с красивейшими видами.

А кто хочет, может отправиться на Курильское озеро, где много медведей или вертолетная прогулка.

Ночевка в хостеле.

Отдых или восхождение на гору Камень, или вертолётная экскурсия на Курильское озеро
12 день

Домой

Возвращение домой.

Вылет в 10:00-12:40.

Домой

Варианты проживания

Хостел

2 ночи

Палаточный лагерь

9 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Питание на палаточных стоянках
  • Работа гида
  • Костровое оборудование
  • Проживание в Петропавловске-Камчатском
  • Морская экскурсия с питанием
  • Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
  • Музей «Вулканариум»
Что не входит
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно (при необходимости)
  • Питание в кафе
  • Курильское озеро
  • Вертолетная экскурсия
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Берите тёплую одежду — хоть и лето, бывает прохладно:

  • куртку лёгкую, но непромокаемую (штормовку);
  • под нее можно надеть флиску;
  • ботинки удобные, чтоб держали голеностоп (лучше в них походить перед походом);
  • флисовую шапку;
  • штаны, которые быстро сохнут (не джинсы);
  • перчатки;
  • средство от комаров;
  • термос;
  • зарядки для фотоаппаратов;
  • фонарики.

Ночёвки у нас будут как в гостиницах, так и в лесу, поэтому берем с собой палатку, пенку, спальник, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож). Если чего-то нет, пишите нам)

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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