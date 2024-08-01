Мы хотим успеть посмотреть как можно больше, поэтому не будем тратить время на возвращение в город после каждый вылазки на вулкан.
А будем ночевать прямо поблизости с ними и очароваться не только днём, но и под звёздным небом ночью! Обычно такой маршрут не совмещают в один, так как он выходит очень дорогим, но у нас появилась возможность уложиться в цену одного похода. Присоединяйтесь!
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия по городу, музей «Вулканариум», горячие источники
Прилёт, экскурсия по городу.
Музей «Вулканариум».
Горячие источники на вечер и закат в Авачинской бухте.
Ночёвка в хостеле.
Вулкан Мутновский, Халактырский пляж
Вулкан Мутновский одним днём.
Ночевка в палатках на Халактырском пляже.
Сёрфинг в океане, ночь у вулкана
Сёрф, океан, крутые виды на вулканы, на которые и закидываетесь.
Ночевка на базе Авачинского вулкана в палатках.
Восхождение на вулкан Авачинский
Восхождение на Авачинский.
Ночевка на базе Авачинского вулкана в палатках.
Едем к Толбачику
Переезд в место под названием Копыто, 12-15 часов.
Ночевка в палатках.
Прогулка по окрестностям Толбачика
Знакомство с окрестностями трека вокруг Толбачика.
Каньон реки Студёной.
Зеркальное озеро.
Виды на всевулканы Ключевской группы.
Ночевка в палатках.
Переезд на базу Клешня
Переезд на базу Клешня, 5-8 часов.
Ночевка в палатках.
Восхождение на Толбачик
Восхождение на Толбачик.
Ночевка в палатках.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
Переезд в Петропавловск-Камчатский.
Дорога длинная, но красивая, будем много фотографировать, мы поедем мимо вулканов, озер и рек.
Море, крабы. Голубые озёра
Экскурсия в море с обедом из краба.
Мы рекомендуем отправиться на раннюю 3-часовую экскурсию.
В обед выдвинуться к голубым озёрам, на такси затем пешком 2,5-3 часа, подъём легкий.
Ночевка в палатках.
Отдых или восхождение на гору Камень, или вертолётная экскурсия на Курильское озеро
Возвращение в Петропавловск-Камчатский.
Заселение в хостел.
Кто-то может прогуляться по городу и сходить на лёгкую гору Камень (20 минут на автобусе, 1,5-2 часа пешком) с красивейшими видами.
А кто хочет, может отправиться на Курильское озеро, где много медведей или вертолетная прогулка.
Ночевка в хостеле.
Домой
Возвращение домой.
Вылет в 10:00-12:40.
Варианты проживания
Хостел
Палаточный лагерь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Питание на палаточных стоянках
- Работа гида
- Костровое оборудование
- Проживание в Петропавловске-Камчатском
- Морская экскурсия с питанием
- Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
- Музей «Вулканариум»
- Что не входит
- Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно (при необходимости)
- Питание в кафе
- Курильское озеро
- Вертолетная экскурсия
- Место начала и завершения?
- Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Берите тёплую одежду — хоть и лето, бывает прохладно:
- куртку лёгкую, но непромокаемую (штормовку);
- под нее можно надеть флиску;
- ботинки удобные, чтоб держали голеностоп (лучше в них походить перед походом);
- флисовую шапку;
- штаны, которые быстро сохнут (не джинсы);
- перчатки;
- средство от комаров;
- термос;
- зарядки для фотоаппаратов;
- фонарики.
Ночёвки у нас будут как в гостиницах, так и в лесу, поэтому берем с собой палатку, пенку, спальник, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож). Если чего-то нет, пишите нам)
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.