11 день

Отдых или восхождение на гору Камень, или вертолётная экскурсия на Курильское озеро

Возвращение в Петропавловск-Камчатский.

Заселение в хостел.

Кто-то может прогуляться по городу и сходить на лёгкую гору Камень (20 минут на автобусе, 1,5-2 часа пешком) с красивейшими видами.

А кто хочет, может отправиться на Курильское озеро, где много медведей или вертолетная прогулка.

Ночевка в хостеле.