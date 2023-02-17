4 день

Кордон Семеновский - Пиначевский перевал - Центральный кордон Налычево

Ранний подъем.

Сегодня насыщенный день, так что не будем терять времени зря.

По распадку, где берет начало река Пиначевка, дойдем до стоянки Перевальная, а затем преодолеем и сам перевал (высота – 1160 м).

С высшей точки перевала открывается отличный вид на Налычевскую долину, вулкан Дзензур и три вершины вулкана Жупановский.

Также отсюда мы увидим большую часть оставшегося пути – это чуть больше 15 км.

По пути – речки, болотца, сменяющие друг друга виды на домашние вулканы.

На Центральном кордоне обустроены навесы, имеется музей, но главные достопримечательности – это травертиновые поля с одной стороны и горячие лужи для купания с другой.