Прибытие участников, размещение в гостевом доме / хостеле.
В этот день можно самостоятельно погулять по центру Петропавловска-Камчатского, сходить на набережную, подняться на Никольскую сопку, посетить батарею Максутова и другие объекты исторической части города
В 19:00 встреча с гидом в гостевом доме / хостеле, обсуждение программы.
Питание: самостоятельно.
После завтрака отправляемся в поселок Пиначево, что расположен рядом с Зеленовскими Озерками.
Именно отсюда начинается наш маршрут в долину Налычево.
Сегодня разминочный день, пройдем с рюкзаками всего 6 км.
Лагерь поставим на берегу реки Пиначевская.
Сегодня мы будем двигаться по хорошей тропе вдоль реки Пиначевки.
Вокруг – леса, горы, сопки и свежий воздух!
Лагерь разобьем на Семеновском кордоне.
Ранний подъем.
Сегодня насыщенный день, так что не будем терять времени зря.
По распадку, где берет начало река Пиначевка, дойдем до стоянки Перевальная, а затем преодолеем и сам перевал (высота – 1160 м).
С высшей точки перевала открывается отличный вид на Налычевскую долину, вулкан Дзензур и три вершины вулкана Жупановский.
Также отсюда мы увидим большую часть оставшегося пути – это чуть больше 15 км.
По пути – речки, болотца, сменяющие друг друга виды на домашние вулканы.
На Центральном кордоне обустроены навесы, имеется музей, но главные достопримечательности – это травертиновые поля с одной стороны и горячие лужи для купания с другой.
Сегодня у нас небольшой переход – 10 км до Таловских источников.
Пройдем перевал Малыш, ручьи, реки с подвесными мостами, ягодные поля.
Уже к обеду поставим лагерь, после чего можно будет отдохнуть в диких горячих ваннах.
Сегодня нас ждет настоящее приключение – радиальный выход на фумаролу вулкана Дзензур.
Сначала преодолеем несколько километров по лесу, затем поднимемся по реке Желоб.
Струи талой воды проложили себе путь по монолиту лавы вулкана Дзензур – необычное зрелище.
Далее поднимаемся еще выше, вскарабкаемся на застывший поток лавы и увидим вдалеке столб пара.
Это и есть долгожданная фумарола.
Немного отдохнув, идем дальше и оказываемся на одном из гребней вулкана Дзензур.
В хорошую погоду вид отсюда превосходный!
Запасной день на случай непогоды или день отдыха.
Купаемся, отдыхаем.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Прощаемся с уже полюбившейся нам стоянкой и горячими ваннами.
По пути – травертиновая площадка и бьющая из под земли минералка на Краеведческих источниках – идеальное место для привала.
Отдохнув, залетаем на перевал Малыш.
Снова ставим лагерь на Центральном кордоне Налычево и после обеда отправляемся гулять по достопримечательностям.
Познакомимся с грифоном Иванова, пройдемся по настилам травертиновой площадки Котел, отдохнем в горячих водах.
Ранний выход.
Отправляемся в сторону вулкана Авачинский.
По пути – остановка у Аагских нарзанов.
Перекус и вкусная газировка, бьющая прямо из-под земли, восполнят наши силы.
Далее – один из самых сложных участков нашего маршрута.
По грязи и обрывам пробираемся к водопаду на реке Шумной.
Он небольшой, но впечатляющий.
Выбравшись из ущелья, начинаем набирать высоту.
С каждым новым поворотом кусты все ниже, а виды – грандиознее.
Постепенно растительность сойдёт на нет, и под ногами останется лишь шлак и мелкие горные цветы.
Пересечем 3-4 брода и поставим лагерь прямо у подножья Авачинского перевала.
Сбор лагеря и вперед – навстречу приключениям!
Поднимемся на перевал Авачинский и насладимся открывшимися видами.
Далее – переход к вулкану. Его уже прекрасно видно.
Тропа периодически пропадает, под ногами то шлак, то снежники, то ручьи.
К вечеру поставим лагерь у подножья вулкана Авачинский и будем морально готовиться к восхождению.
Берем только самое необходимое и выходим на восхождение.
Сегодня мы покоряем себя и делаем попытку взойти на вулкан Авачинский.
Нам предстоит набрать 1870 метров!
На вершине при хорошей погоде гуляем, фотографируемся, наслаждаемся видами.
Отсюда открывается панорама домашних вулканов – огромный Корякский (3456 м) и небольшой Козельский (2190 м).
Спускаемся в лагерь, готовим вкусный ужин и отдыхаем после сложного дня.
Активная часть нашего путешествия закончена!
Отправляемся на побережье Тихого океана – на знаменитый Халактырский пляж с его черным вулканическим песком.
Ступаешь обнаженными ногами на песок, а холодная вода, принесенная очередной волной, заставляет мурашки бежать по всему телу.
В этот момент, смотря в бесконечную водную даль до горизонта, ощущаешь всю мощь и грандиозность стихии.
Тихий океан завораживает и умиротворяет.
Здесь мы поставим палатки, и будет много времени, чтобы погулять по пляжу, уединиться под звуки прибоя, а самые смелые смогут осуществить must do в путешествии по Камчатке – искупаться в водах Тихого океана.
Утром нас заберет транспорт и доставит в хостел (гостевой дом).
Здесь можно будет как следует помыться в душе и постирать вещи.
У нас будет практически целый день, чтобы объехать и обойти сувенирные магазины, рыбные рынки и прилавки.
Питание: завтрак.
Целый день мы посвятим посещению рыбных рынков и магазинчиков, покупке сувениров и просто прогулкам по городу.
Также рекомендуем заказать экскурсию на катере и отправится в уникальное плавание по океану до бухты Русская и острова Старичков (почти на весь день).
Если не отправитесь на морскую прогулку, рекомендуем съездить на мыс Маячный.
Вечером совместно устроим прощальный праздничный ужин.
Питание: самостоятельно.
С утра до вылета можно пробежаться по магазинам и рынкам тем, кто не успел этого сделать.
Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.
Тур предусматривает проживание в 3-4-х местных палатках и в гостевом доме/хостеле.
На активной части маршрута проживание в 3-4-х местных палатках (при желании можно взять свою палатку и размещаться индивидуально).
1 ночь перед туром и 2 ночи в конце тура в гостевом доме / хостеле в ПК (размещение в комнатах до 10 человек, душ и туалет на этаже).
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.