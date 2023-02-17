Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан

Трекинг в Налычевской долине - наилучший способ не спеша познакомиться

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Трекинг в Налычевской долине – наилучший способ не спеша познакомиться с природой Камчатки, насладиться восходами и закатами в окружении сопок, неоднократно искупаться в горячих источниках, увидеть удивительную перемену пейзажей – от вулканической пустыни до цветущих альпийских лугов.
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Трекинг по красивым местам
Трекинг по красивым местам
Преодолеете живописные перевалы Авачинский и Пиначевский
С высоты птичьего полета
С высоты птичьего полета
Совершите восхождения на вулкан Авачинский и вулкан Дзензур
Наслаждение в горячих водах
Наслаждение в горячих водах
Искупаетесь в Налычевских и Таловских горячих источниках
Минералка из недр земли
Минералка из недр земли
Попробуете газированной воды из Аагских нарзанов
Релакс на побережье Тихого океана
Релакс на побережье Тихого океана
Отдохнете на Халактырском пляже с черным вулканическим песком
Аппетитные дальневосточные морепродукты
Аппетитные дальневосточные морепродукты
Наедитесь от души крабами, рыбой и красной икрой

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Прибытие участников, размещение в гостевом доме / хостеле.

В этот день можно самостоятельно погулять по центру Петропавловска-Камчатского, сходить на набережную, подняться на Никольскую сопку, посетить батарею Максутова и другие объекты исторической части города

В 19:00 встреча с гидом в гостевом доме / хостеле, обсуждение программы.

Питание: самостоятельно.

ПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытие
2 день

Петропавловск-Камчатский - кордон Пиначевский

После завтрака отправляемся в поселок Пиначево, что расположен рядом с Зеленовскими Озерками.

Именно отсюда начинается наш маршрут в долину Налычево.

Сегодня разминочный день, пройдем с рюкзаками всего 6 км.

Лагерь поставим на берегу реки Пиначевская.

  • Питание: обед, ужин.
  • Пешком: 6 км с рюкзаками.
  • Диапазон высот: 130 – 300 м.
  • Перепад высот: подъем – 190 м., спуск – 60 м.
Петропавловск-Камчатский - кордон ПиначевскийПетропавловск-Камчатский - кордон ПиначевскийПетропавловск-Камчатский - кордон Пиначевский
3 день

Кордон Пиначевский - кордон Семеновский

Сегодня мы будем двигаться по хорошей тропе вдоль реки Пиначевки.

Вокруг – леса, горы, сопки и свежий воздух!

Лагерь разобьем на Семеновском кордоне.

  • Питание: завтрак, обед, ужин.
  • Пешком: 11 км с рюкзаками.
  • Диапазон высот: 250 – 510 м.
  • Перепад высот: подъем – 270 м., спуск – 20 м.
Кордон Пиначевский - кордон СеменовскийКордон Пиначевский - кордон СеменовскийКордон Пиначевский - кордон Семеновский
4 день

Кордон Семеновский - Пиначевский перевал - Центральный кордон Налычево

Ранний подъем.

Сегодня насыщенный день, так что не будем терять времени зря.

По распадку, где берет начало река Пиначевка, дойдем до стоянки Перевальная, а затем преодолеем и сам перевал (высота – 1160 м).

С высшей точки перевала открывается отличный вид на Налычевскую долину, вулкан Дзензур и три вершины вулкана Жупановский.

Также отсюда мы увидим большую часть оставшегося пути – это чуть больше 15 км.

По пути – речки, болотца, сменяющие друг друга виды на домашние вулканы.

На Центральном кордоне обустроены навесы, имеется музей, но главные достопримечательности – это травертиновые поля с одной стороны и горячие лужи для купания с другой.

  • Питание: завтрак, обед, ужин.
  • Пешком: 22 км с рюкзаками.
  • Диапазон высот: 370 – 1120 м.
  • Перепад высот: подъем – 640 м., спуск – 770 м.
Кордон Семеновский - Пиначевский перевал - Центральный кордон НалычевоКордон Семеновский - Пиначевский перевал - Центральный кордон НалычевоКордон Семеновский - Пиначевский перевал - Центральный кордон Налычево
5 день

Центральный кордон - Таловские источники

Сегодня у нас небольшой переход – 10 км до Таловских источников.

Пройдем перевал Малыш, ручьи, реки с подвесными мостами, ягодные поля.

Уже к обеду поставим лагерь, после чего можно будет отдохнуть в диких горячих ваннах.

  • Питание: завтрак, обед, ужин
  • Пешком: 10 км с рюкзаками
  • Диапазон высот: 380 – 500 м.
  • Перепад высот: подъем – 195 м., спуск – 140 м.
Центральный кордон - Таловские источникиЦентральный кордон - Таловские источникиЦентральный кордон - Таловские источники
6 день

Таловские источники - кратер вулкана Дзензур - Таловские источники

Сегодня нас ждет настоящее приключение – радиальный выход на фумаролу вулкана Дзензур.

Сначала преодолеем несколько километров по лесу, затем поднимемся по реке Желоб.

Струи талой воды проложили себе путь по монолиту лавы вулкана Дзензур – необычное зрелище.

Далее поднимаемся еще выше, вскарабкаемся на застывший поток лавы и увидим вдалеке столб пара.

Это и есть долгожданная фумарола.

Немного отдохнув, идем дальше и оказываемся на одном из гребней вулкана Дзензур.

В хорошую погоду вид отсюда превосходный!

  • Питание: завтрак, обед, ужин.
  • Пешком: 24 км налегке.
  • Диапазон высот: 430 – 1360 м.
  • Перепад высот: подъем – 1040 м., спуск – 1040 м.
Таловские источники - кратер вулкана Дзензур - Таловские источникиТаловские источники - кратер вулкана Дзензур - Таловские источникиТаловские источники - кратер вулкана Дзензур - Таловские источникиТаловские источники - кратер вулкана Дзензур - Таловские источникиТаловские источники - кратер вулкана Дзензур - Таловские источники
7 день

Дневка

Запасной день на случай непогоды или день отдыха.

Купаемся, отдыхаем.

Питание: завтрак, обед, ужин.

ДневкаДневка
8 день

Таловские источники - Центральный кордон

Прощаемся с уже полюбившейся нам стоянкой и горячими ваннами.

По пути – травертиновая площадка и бьющая из под земли минералка на Краеведческих источниках – идеальное место для привала.

Отдохнув, залетаем на перевал Малыш.

Снова ставим лагерь на Центральном кордоне Налычево и после обеда отправляемся гулять по достопримечательностям.

Познакомимся с грифоном Иванова, пройдемся по настилам травертиновой площадки Котел, отдохнем в горячих водах.

  • Питание: завтрак, обед, ужин.
  • Пешком: 12 км с рюкзаком.
  • Диапазон высот: 370 – 500 м.
  • Перепад высот: подъем – 150 м., спуск – 210 м.
Таловские источники - Центральный кордонТаловские источники - Центральный кордон
9 день

Центральный кордон - стоянка под Авачинским перевалом

Ранний выход.

Отправляемся в сторону вулкана Авачинский.

По пути – остановка у Аагских нарзанов.

Перекус и вкусная газировка, бьющая прямо из-под земли, восполнят наши силы.

Далее – один из самых сложных участков нашего маршрута.

По грязи и обрывам пробираемся к водопаду на реке Шумной.

Он небольшой, но впечатляющий.

Выбравшись из ущелья, начинаем набирать высоту.

С каждым новым поворотом кусты все ниже, а виды – грандиознее.

Постепенно растительность сойдёт на нет, и под ногами останется лишь шлак и мелкие горные цветы.

Пересечем 3-4 брода и поставим лагерь прямо у подножья Авачинского перевала.

  • Питание: завтрак, обед, ужин.
  • Пешком: 20 км с рюкзаками.
  • Диапазон высот: 380 – 1050 м.
  • Перепад высот: подъем – 860 м., спуск – 220 м.
Центральный кордон - стоянка под Авачинским переваломЦентральный кордон - стоянка под Авачинским переваломЦентральный кордон - стоянка под Авачинским перевалом
10 день

Стоянка под Авачинским перевалом - кордон Авачинский

Сбор лагеря и вперед – навстречу приключениям!

Поднимемся на перевал Авачинский и насладимся открывшимися видами.

Далее – переход к вулкану. Его уже прекрасно видно.

Тропа периодически пропадает, под ногами то шлак, то снежники, то ручьи.

К вечеру поставим лагерь у подножья вулкана Авачинский и будем морально готовиться к восхождению.

  • Питание: завтрак, обед, ужин.
  • Пешком: 17 км с рюкзаками.
  • Диапазон высот: 870 – 1210 м.
  • Перепад высот: подъем – 588 м., спуск – 730 м.
Стоянка под Авачинским перевалом - кордон АвачинскийСтоянка под Авачинским перевалом - кордон АвачинскийСтоянка под Авачинским перевалом - кордон АвачинскийСтоянка под Авачинским перевалом - кордон Авачинский
11 день

Кордон Авачинский - вулкан Авачинский (2741 м) - кордон Авачинский

Берем только самое необходимое и выходим на восхождение.

Сегодня мы покоряем себя и делаем попытку взойти на вулкан Авачинский.

Нам предстоит набрать 1870 метров!

На вершине при хорошей погоде гуляем, фотографируемся, наслаждаемся видами.

Отсюда открывается панорама домашних вулканов – огромный Корякский (3456 м) и небольшой Козельский (2190 м).

Спускаемся в лагерь, готовим вкусный ужин и отдыхаем после сложного дня.

Активная часть нашего путешествия закончена!

  • Питание: завтрак, обед, ужин.
  • Пешком: 16 км налегке.
  • Диапазон высот: 870 – 2740 м.
  • Перепад высот: подъем – 1870 м., спуск – 1870 м.
Кордон Авачинский - вулкан Авачинский (2741 м) - кордон АвачинскийКордон Авачинский - вулкан Авачинский (2741 м) - кордон АвачинскийКордон Авачинский - вулкан Авачинский (2741 м) - кордон АвачинскийКордон Авачинский - вулкан Авачинский (2741 м) - кордон Авачинский
12 день

Кордон Авачинский - Халактырский пляж

Отправляемся на побережье Тихого океана – на знаменитый Халактырский пляж с его черным вулканическим песком.

Ступаешь обнаженными ногами на песок, а холодная вода, принесенная очередной волной, заставляет мурашки бежать по всему телу.

В этот момент, смотря в бесконечную водную даль до горизонта, ощущаешь всю мощь и грандиозность стихии.

Тихий океан завораживает и умиротворяет.

Здесь мы поставим палатки, и будет много времени, чтобы погулять по пляжу, уединиться под звуки прибоя, а самые смелые смогут осуществить must do в путешествии по Камчатке – искупаться в водах Тихого океана.

  • Питание: завтрак, обед, ужин.
  • Пешком: 1-5 км.
  • Диапазон высот: 1 – 890 м.
  • Перепад высот: подъем – 400 м., спуск – 1290 м.
Кордон Авачинский - Халактырский пляжКордон Авачинский - Халактырский пляжКордон Авачинский - Халактырский пляжКордон Авачинский - Халактырский пляж
13 день

Халактырский пляж - Петропавловск-Камчатский

Утром нас заберет транспорт и доставит в хостел (гостевой дом).

Здесь можно будет как следует помыться в душе и постирать вещи.

У нас будет практически целый день, чтобы объехать и обойти сувенирные магазины, рыбные рынки и прилавки.

Питание: завтрак.

14 день

Свободный день

Целый день мы посвятим посещению рыбных рынков и магазинчиков, покупке сувениров и просто прогулкам по городу.

Также рекомендуем заказать экскурсию на катере и отправится в уникальное плавание по океану до бухты Русская и острова Старичков (почти на весь день).

Если не отправитесь на морскую прогулку, рекомендуем съездить на мыс Маячный.

Вечером совместно устроим прощальный праздничный ужин.

Питание: самостоятельно.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
15 день

Петропавловск-Камчатский - аэропорт

С утра до вылета можно пробежаться по магазинам и рынкам тем, кто не успел этого сделать.

Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.

Проживание

Тур предусматривает проживание в 3-4-х местных палатках и в гостевом доме/хостеле.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

11 ночей

На активной части маршрута проживание в 3-4-х местных палатках (при желании можно взять свою палатку и размещаться индивидуально).

Гостевой дом или хостел в г. Петропавловск-Камчатский

3 ночи

1 ночь перед туром и 2 ночи в конце тура в гостевом доме / хостеле в ПК (размещение в комнатах до 10 человек, душ и туалет на этаже).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы по программе на автобусе и вездеходе
  • 1 ночевка в гостевом доме / хостеле в ПК перед началом путешествия
  • 2 ночевки в гостевом доме/ хостеле в ПК в конце путешествия
  • Питание на активной части маршрута (горячие завтрак и ужин, обеденные перекусы)
  • Работа инструкторов
  • Регистрация в МЧС
  • Рекреационные сборы за посещение природного парка «Вулканы Камчатки»
  • Групповое снаряжение (палатки, котлы, горелки, газ)
  • Групповая аптечка
  • Средства связи и навигации
  • Средства отпугивания медведей (ракетница, фальшфейер)
  • Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
  • Фирменный баф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Такси по городу, из аэропорта и в аэропорт (1000 – 2000 руб.)
  • Питание в ПК
  • Страховка от н/с
  • Дополнительные экскурсии (морская прогулка 11000 – 12000 руб.)
  • Чаевые гидам
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • палки треккинговые;
  • хоба (поджопник);
  • оюкзак 60-90 л.;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • коврик туристический;
  • спальный мешок (комфорт от 0 до -5).

Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые;
  • куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго- и ветрозащитные);
  • дождевик;
  • куртка утепленная;
  • панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки треккинговые (2-3 пары, синтетические);
  • 1-2 футболки;
  • штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • нательное белье;
  • комплект термобелья;
  • сандалии спортивные или сланцы;
  • гамаши / «фонарики» (надеваются поверх ботинок);
  • легкое полотенце+купальные принадлежности (для посещения горячих источников);
  • накомарник.

Что взять еще:

  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5-1 л.);
  • рекомендуем взять с собой индивидуальное карманное питание на активную часть маршрута (орехи, сухофрукты, батончики);
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • фонарик (налобный) + зап. комплект батареек;
  • крем от комаров;
  • бутылка для воды 1 л.;
  • спички в гермоупаковке;
  • свисток (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей).

Документы:

  • паспорт
  • полис страхования
  • деньги на дополнительные расходы (10 000 – 20 000 руб.)

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера).
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
17 фев 2023
Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия выполнили все наши капризы. Всё было познавательно и увлекательно! Спасибо!
Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия
К
17 фев 2023
Спасибо Большой стране за пуешествие!
Н
22 янв 2023
с самого начала организации тура чувствовалась поддержка, сопровождение до самой поездки, ответы на все вопросы в короткий срок и по существу. Спасибо за такую организацию. С "Большой страной" поедем еще, рекомендую всем своим друзьям и коллегам по работе. Никаких заморочек.

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