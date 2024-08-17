Вместе мы пройдем десятки километров с рюкзаками за плечами и непременно полюбим Камчатку всем сердцем!
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Аэропорт - побережье Тихого океана
Встречаемся в аэропорту, и полный вперёд на тихоокеанские просторы!
Рокот волн, крики чаек, километры чёрного песка. Набираемся сил и энергии.
Океан совсем не тихий. Он мощный и суровый! Особо отважные могут нырнуть в его морскую пучину. Температура воды +8°С.
Вечером будет знакомство у костра и проверка снаряжения.
Ночуем в палатках, готовим на костре.
Побережье Тихого океана - Авачинский приют
Доброе утро! Пора в поход!
С утра встречаем рассвет у Тихого океана. Завтракаем, собираем лагерь и выезжаем с океана на север к подножию Авачинского вулкана.
Ехать не долго, но дорога потрясная. Взболтаем завтрак и освободим место для обеда.
Заселяемся в палаточные домики и готовимся к восхождению на действующий вулкан Авачинский (2751 м).
Для тренировки сбегаем на экструзию Верблюд. Это красивая скала рядом с Корякским и Авачинским вулканами. Вид с неё завораживает!
По дороге встретим местных знаменитых зверьков – евражек. Они с радостью покушают вкусняшки с ваших рук.
Ранний отбой в палатке у подножия вулкана.
Ночуем в палатках, готовим на горелках, но и на костёр можно рассчитывать.
Восхождение на вулкан Авачинский (20 км)
Высота Авачинского вулкана впечатляет – 2751 м. Долгий и приятный подъём в гору займёт около 4-6 часов. Вулкан действующий и в последний раз извергался зимой 1990.
На вершине греемся на горячем красном шлаке, наблюдаем за выбросами фумарол, глазеем по сторонам и наслаждаемся.
С вершины открываются панорамы на Петропавловск-Камчатский и Елизово, вулканы Дзензур и Жупановский. При хорошей видимости можно разглядеть вулканы Вилючинский, Мутновский и Горелый.
Делаем незабываемые фото на фоне сурового Корякского вулкана (3456 м). Кушаем съестные запасы и спускаемся с вулкана по шлаковым насыпям.
Вечером – сытный ужин и восхищение собой.
Ночуем у подножия вулканов в палатках, готовим на горелках, но и на костёр можно рассчитывать.
Авачинский приют - перевал Седловинка (15 км)
Просыпаемся и загружаем рюкзаки в путь дорогу. Цель – вдохновляет, а виды вокруг придают сил и уверенности.
Горячие источники ждут всех путешественников. Пожалуй, сегодня один из самых видовых переходов за весь маршрут.
Путь сегодня не сильно длинный и не сложный. По пути будет много шлаковых полей и, возможно, небольших снежников.
Будем проходить траверс вулкана Корякского. А Авачинский вулкан останется справа и немного позади.
Ночуем у подножия Корякского вулкана в палатках. Готовим на газовых горелках, но и костёр можно попробовать организовать.
Перевал Седловинка - Аагские нарзаны (14 км)
Переход будет примерно такой же, как в предыдущий день, но нас ждут препятствия. Нам предстоит преодолеть несколько горных рек, которые льются со склонов Корякского вулкана. Ширина и глубина рек незначительная.
Достаточно будет ловко шагать по камням, придерживаться треккинговыми палками. Инструкторы-проводники будут подавать участникам руку и страховать.
Также в этот день мы заглянем на водопад на р. Шумной. Красивый, мощный, широкий поток воды придаст нам силы и энергии.
После водопада ждёт небольшой, но крутой подъём в гору. А прямо за ней на просторных альпийских лугах будет место для стоянки.
Ночуем недалеко от Аагских нарзанов. Панорама с этой стоянки восхитительна: видно всю гряду из пяти «домашних» вулканов.
Аагские нарзаны - Центральный кордон Налычево (13 км)
Первое, что нас ждёт в этом ходовом дне – вкусная газированная вода из-под земли. Аагские нарзаны – удивительное место.
На точке выхода воды из земли установлен небольшой домик. В нём нельзя ночевать, так как можно отравиться газом.
Домик нужен для удобного подхода к источнику в зимний период. Летом можно подойти к колодцу через нижнюю дверь, а вот зимой уже требуется подход через верхнюю.
Эта уникальная газированная вода обогащена железом, а на вкус напоминает «Боржоми». Очень хорошо утоляет жажду в летний знойный день.
После нарзанов нас ждут овраги, кусты ольхача, немного болотистой части и спуск в каменно-берёзовый лес.
Мы обойдём несколько сопок и выйдем в долину Налычево к Центральному кордону. Тут нас ждёт домик, а также горячая вода из-под земли.
Размещаемся, обедаем супчиком и отправляемся купаться. Нырнём во все горячие купальни. Насладимся ими сполна. Можно помыть голову и постирать вещи, если есть необходимость.
Помимо горячих купален совершим экскурсии по Центральному кордону. Заглянем в источник Грифон Иванова и потопчемся по травертиновой площадке Котёл. Возможны встречи с медведями.
На Центральном кордоне они чувствуют себя как дома. Поэтому тут мы ночуем в домиках (1 ночь).
Центр Налычево - Таловские источники (12 км)
Переход на Таловские горячие источники наиболее лёгкий для походников. Всего 12 км.
Но мы будем идти слегка загруженные продуктами на два дня. Маршрут проходит через долины рек Жёлтая и Шайбная и небольшой перевал Малыш высотой всего 500 метров.
Перед началом пути зайдём на озеро Бабье, в котором можно поплавать. Глубина озера 3-5 метров. Вода терпимо прохладная, к вечеру прогревается солнцем.
После обеда стираемся, купаемся и отдыхаем – полуднёвка.
Ночуем в палатках у Таловских источников. Пищу готовим на костре.
Самолёт Як-28. Отдых
Сегодня лёгкая прогулка. Всего 6 км в одну сторону. Пойдём вверх по распадку и обнаружим в лесу под сгоревшей берёзой остатки самолёта.
Летающий аппарат Як-28 потерпел крушение в 1960-х годах. Интересно, что он упал практически неповреждённым. Радиус разброса деталей около 30 метров. Все детали в идеальном состоянии.
В советские времена делали всё на совесть. Деталей так много, что можно попытаться собрать самолёт заново и попробовать завести. Кабина слегка разбилась, но сделать пару десятков отличных кадров точно можно будет!
Возможны встречи с бурыми косолапыми обитателями Камчатки.
Спустимся по той же тропе и пообедаем. А теперь полуднёвка. Стираемся, загораем, купаемся, восстанавливаемся.
Ночуем в палатках у Таловских источников. Пищу готовим на костре.
Вулкан Дзензур (радиально 28 км)
Время нахождения в пути – 10-12 часов. Весь день будем гулять по вулкану вверх и вниз, но гулять будем налегке. Преодолев несколько километров леса, мы поползем вверх по реке Желоб.
Красивое и необычное творение природы. Струи воды, тающей с вулкана, проложили себе пути по монолиту лавы Дзензура. Эти выбоины очень напоминают американские горки.
Поднимаемся ещё выше вдоль водопада. Вскарабкаемся на старый поток лавы и вдалеке увидим столб пара. Это и есть долгожданная фумарола. Возле неё пахнет сероводородом, поэтому долго там находиться не советуем.
Ночуем в палатках у Таловских источников. Пищу готовим на костре.
Краеведческие источники - Центральный кордон
Пришла пора прощаться с маленьким раем и отправляться в сторону цивилизации.
По пути заходим на Краеведческие горячие источники: травертиновая площадка и минералка из-под земли – отличное место для привала.
Отдохнув, залетаем на перевал Малыш. Высота его всего 500 метров, а рюкзаки уже максимально лёгкие. Большинство из нас несёт уже только свои вещи.
Отмокаем в горячих купальнях и набираемся сил к предстоящему длинному переходу. Также посетим музей Налычево и узнаем всё о подземных водах этого природного парка.
Ночуем в домике. Готовим на костре.
Центральный кордон Налычево - Пиначевский перевал - Семёновский кордон (21 км)
Пора уходить в сторону цивилизации. До города совсем немного. Тропа утоптанная, так что идти несложно.
Камчатский лес – разный: трава выше человеческого роста, поля ягод и грибов, леса кривых каменных берёз.
Пройдём Пиначевский перевал (высота 1160 м). Подъём на него плавный, но долгий. Не пугайтесь. Медленно, но верно взойдут все участники.
На вершине перевала насладимся роскошными видами на камчатские красоты и продолжим путь, спускаясь к месту ночёвки.
Переночуем на Семёновском кордоне. Тут есть небольшой домик для путешественников. Можно заночевать в нём, а можно поставить палатки рядом с ним.
Готовим под навесом, оборудованным костровищем и столом. Вечером насладимся закатом. Горные хребты вечером особенно красивы.
Семёновский кордон - Пиначевский кордон (18 км)
С утра традиционно собираемся, и вот уже и последний день под рюкзаком. Тропа уверенная. Возможно будет много высокотравья. Опасайтесь встреч с борщевиком.
Будем идти вниз по течению вдоль реки, которая берёт своё начало с Пиначевского перевала. Примерно за 3-4 часа дойдём до конечной точки нашего маршрута – Пиначевского кордона.
Тут нас ждёт транспорт, который отвезёт нас на горячие источники «Зеленовские озерки».
Здесь оборудованы специальные ванны, куда можно самому наливать кипяток из шланга. Нагревшись до определённой кондиции, мы сможем смело нырнуть в ледяное озеро. Эффект потрясающий! И атмосфера тоже.
А после купания в целебных водах отправимся в город. Ночуем в хостеле.
Делимся эмоциями и впечатлениями от похода. Начинаем скучать по Камчатке.
Запасной (прогулки по городу)
Этот день нужен на случай непогоды при прохождении Пиначевского перевала. Если группу накроет непогода, то этот резервный день очень пригодится.
Если нет, то в этот день мы гуляем по городу, наслаждаемся набережной в центре города, кушаем в кафе, гуляем по Никольской сопке. Также можем зайти в сувенирные лавки и прикупить что-либо (кепки, носки, футболки, а также икру, рыбу, крабов).
Также в этот день за дополнительную плату можно организовать отдельную программу:
- морскую прогулку в бухту Русскую или к острову Старичков;
- однодневное восхождение на вулканы Мутновский или Горелый;
- другую однодневную экскурсию (Вачкажец, Толмачёвское озеро и др.);
- желающие могут сходить в музей «Вулканариум» на познавательную экскурсию о сотворении и разнообразии вулканов.
Вечером можем отдохнуть в кафе или ресторане (по желанию участников).
Ночуем в хостеле, готовимся к перелёту в родные края.
Заключительный день. Выезд в аэропорт
Незабываемая программа путешествия по Камчатке подошла к концу. Складываем сувениры и эмоции в багаж и отправляемся в аэропорт. По пути можем заехать на рынок за рыбой, икрой, сувенирами, если не успели купить накануне.
Долгие дружные обнимашки, и все отправляются по домам. Приятного полёта и хороших воспоминаний!
До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках, в домиках на Центральном кордоне и в хостеле «Вулкан» города Петропавловска-Камчатского.
Размещение:
- в палатках (9 ночей), можно привезти свои палатки или взять у нас в аренду;
- в домиках (2 ночи), расположение общее;
- в хостеле (2 ночи), общие номера на 6, 4 и 2 человек.
Варианты проживания
Хостел «Вулкан»
Хостел Вулкан – это новый, комфортабельный, просторный и уютный мини-отель, оснащенный всей необходимой для проживания бытовой техникой, душ и туалет – на этаже.
Хостел Вулкан находится в городе Петропавловске-Камчатском, в самом центре города и непосредственной близости к местам остановок общественного транспорта.
В пешей доступности от хостела находятся: рестораны, кафе, ночной клуб, бары, торговый центр Парус, торговый центр Планета, кинотеатр и большой продуктовый рынок.
Домики на Центральном кордоне
В домике уютно, есть стол и скамейки. Размещение общее.
Размещаемся на деревянных настилах. Туалет на улице.
Палатка двух-четырехместная
Проживание в палатках на протяжении 9 ночей.
В стоимость похода не входит пользование общественной палаткой. Так что если у вас нет палатки, то мы сможем предоставить её за определённую плату. Сумма аренды на весь поход с одного участника – 1500 рублей.
Палатки у нас хорошие. Есть RedFox трех- и четырехместные, двухместные Naturehike Mongar и Forclaz весом всего 1,7 кг, а также облегчённая палатка Quechua. Также есть трехместные Normal Скиф.
Все палатки надёжные, ветроустойчивые, не очень тяжёлые. Вес палатки обычно около 1-1,5 кг на одного человека на поход.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трёхразовое питание на маршруте
- Все переезды по Камчатке: аэропорт – поход – аэропорт
- Средства от медведей, фальшфейеры (2 шт.), газовые баллоны
- Разрешение на посещение природного парка
- Спутниковый телефон
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование (таган, котлы), горелки, ветрозащитный заборчик)
- Экологические взносы за пользования рекреационными ресурсами
- Сопровождение опытных местных инструкторов-проводников
- Заброска части продуктов на Центральный кордон
- Проживание в домиках на территории Центрального кордона (2 ночи)
- Ночёвка в хостеле после похода перед аэропортом (2 ночи)
- Что не входит
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, коврик (каремат)
- Аренда общественной палатки (если у вас нет собственной) – 1500 руб. /чел. на весь поход
- Питание в дороге, в городе, в хостеле (столовые, кафе)
- Медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы идём с вами в поход. А это значит, что за плечами будет висеть рюкзак. Всё, что в нём есть, должно приносить пользу и поднимать настроение!
Не берите много лишнего. С каждым километром любые 500 грамм превращаются в тонну.
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование – залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 65 % объёма рюкзака.
Не забывайте, что вам ещё предстоит нести часть общественного снаряжения и продукты питания.
Походный минимум:
- рюкзак для длительного похода (90-120 л – мужчины, 70-90 л – женщины);
- накидка на рюкзак;
- туристический коврик (пенка, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта от 0°С до -5°С).
Одежда:
- теплые вещи:
- пуховик/пуховая жилетка;
- штаны тёплые для вечера (флисовые / полартек);
- флисовая кофта с горловиной;
- носки (шерстяные);
- перчатки (флисовые);
- шапка;
- основной комплект:
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны нижние ходовые (лосины, термобельё);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка);
- футболки (2 шт.);
- носки толстые или термоноски (2 пары);
- головной убор от солнца (кепка, панама, бандана, баф);
- одежда для сна (всегда должна быть сухой): комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико).
Обувь:
- треккинговые ботинки (на Ксудач с Ходуткой можно идти в болотниках, в Налычево можно идти в резиновых сапогах);
- кроссовки или сандалии, кроксы (на смену, ходить в лагере).
Личная аптечка:
- лекарства от специфических заболеваний;
- эластичный бинт;
- лейкопластырь;
- средства от простуды.
Разное:
- треккинговые палки (берегут колени!);
- гамаши (хорошо защищают ботинки от влаги и пыли);
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- дождевик (если вы решите взять недорогой клеёнчатый дождевик, берите сразу несколько штук);
- пластиковая бутылка, лучше термос (максимум 1 л);
- паспорт;
- билеты;
- страховка;
- деньги (на питание в дороге, сувениры и др.);
- предметы личной гигиены (зубная щетка, влажная туалетная бумага);
- личный комплект посуды (кружка, ложка, миска, нож);
- спички/зажигалка;
- фонарик налобный светодиодный;
- тёмные очки от солнца;
- подпопник (хоба, сидушка туристическая).
- В чём особенности камчатских маршрутов?
Камчатка – регион особый. Вулканов много (30 действующих и 300 потухших), и они создают особую атмосферу. От высоты и расположения вулканов зависит погода, а также вулканические выбросы.
Наши инструкторы-проводники чувствуют настроение вулканов и верно принимают решения при восхождениях на них.
Кроме того, нужно учитывать, что маршруты по Камчатке – это по большей части автономные путешествия. Основную часть маршрута у вас не будет сотовой связи и интернета.
Вы будете наедине с собой, и с природой. Тут не будет по пути магазина с чипсами, а будет вкусная каша, сваренная на костре. Ночевать вы будете не в отелях, а в турприютах, или даже просто в своих палатках.
Также стоит учесть, что на Камчатке особый воздух. Он больше насыщен кислородом, чем в других городах. Потому «горную болезнь» можно почувствовать уже на высоте от 2000 м над уровнем моря.
Состояние на высоте зависит от подготовки вашего организма.
Камчатка – регион без равнин. Почти во всех направлениях нас ждут перевалы, от двух до семи штук за маршрут. Так что тренируйте терпение и выносливость, и тогда в горочку будете идти с удовольствием.
На Камчатке можно встретить медведя в дикой среде обитания. Поэтому нужно быть физически и морально готовыми к такой встрече.
Наши инструкторы-проводники расскажут вам технику безопасности перед походом, а также примут нужное решение при встрече со зверем.
- Билеты на самолёт. Когда покупать? Сколько стоят?
Камчатка – край земли. Добраться на этот чудесный полуостров можно только на самолёте. А потому о походе по Камчатке надо позаботиться заранее.
Недорогие билеты начинаются в сентябре-октябре. Их буквально за пару недель разбирают на все дни лета. Так что нужно ловить момент, и покупать билеты до Нового года.
Самая низкая цена на билеты (туда и обратно) в 2023 году – 28 400 рублей. Чем ближе к лету, тем выше цена. В сезон цены порой взлетают выше облаков. Самый дорогой билет – около 40 000 рублей в одну сторону.
Нужно помнить, что «Аэрофлот» периодически делает разные акции и распродаёт билеты по приемлемым ценам. Бывает в марте-апреле скидка на билеты.
Надо ловить момент! Увидели недорогой билет, присмотрели даты похода и купили заветные билеты. И вы – счастливчик!
Также студенты и пенсионеры могут пользоваться льготными билетами по президентской программе. Их можно купить только в авиакассах, посетив их с паспортом.
Чаще всего мы ищем билеты на Aviasales. Также удобно купить билет на самом сайте компании«Аэрофлот».
Покупка билета – это бронирование места в походе. После его приобретения доложите обстановку нам, и мы внесём вас в список участников.
Даты, которые вы найдёте на сайте, включают дату прилёта и отлёта. То есть если вы идёте в поход 8-21 июля, то вылетать из Москвы вы должны 7-го июля, чтобы 8-го июля быть на Камчатке. А обратный рейс не раньше 21-го июля.
Советуем брать даты билета чуть шире, чем даты похода.
В свободные от похода дни вы можете погулять по городу, сходить в краеведческий музей или «Вулканариум», покататься на каяках или сапах.
Съездить на однодневную экскурсию на разные вулканы Камчатки, которые находятся не так далеко от города (Авачинский, Мутновский, Горелый).
Также не забывайте, что Камчатка – далёкий регион, и на вас будет давить смена часовых поясов. Пока в Москве три часа дня, в Петропавловске-Камчатском уже полночь.
Ваш организм будет в шоке от длинного перелёта и будет хотеть спать днём. Так что готовьтесь к этому испытанию морально. До встречи на Камчатке!
- Сколько проводников на группу?
Если группа до 8 человек, то обычно хватает 1 первого гида. Иногда добавляем к такой группе помощника-стажёра.
Если группа более 8 человек, то идёт 2 инструктора: первый гид и замыкающий гид. Оба опытные и взаимозаменяемые. Также может третьим пойти один помощник-стажёр.
Размер группы обычно до 18 участников. Больше 20 человек в группе редко, но бывает.
- Можно ли оставить чистые вещи до похода?
Да. Можно.
У всех маршрутов первая ночь проходит на побережье Тихого океана. Тут мы проверяем снаряжение, знакомимся и уже утром после встречи рассвета отправляемся на старт маршрута.
По пути с океана на старт маршрута можно оставить чистые и не нужные в походе вещи (паспорт, кошелек, ключи от дома и прочее) в квартире организатора. Так как будем проезжать мимо этого места утром по пути с океана на старт маршрута.
Также на самый крайний случай можно оставить вещи водителю. С ним работаем уже давно, никогда не подводил.
После похода ваши оставленные в квартире вещи мы подвезём к хостелу, где вы будете проживать ночь перед вылетом.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиабилеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.