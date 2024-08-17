2 день

Побережье Тихого океана - Авачинский приют

Доброе утро! Пора в поход!

С утра встречаем рассвет у Тихого океана. Завтракаем, собираем лагерь и выезжаем с океана на север к подножию Авачинского вулкана.

Ехать не долго, но дорога потрясная. Взболтаем завтрак и освободим место для обеда.

Заселяемся в палаточные домики и готовимся к восхождению на действующий вулкан Авачинский (2751 м).

Для тренировки сбегаем на экструзию Верблюд. Это красивая скала рядом с Корякским и Авачинским вулканами. Вид с неё завораживает!

По дороге встретим местных знаменитых зверьков – евражек. Они с радостью покушают вкусняшки с ваших рук.

Ранний отбой в палатке у подножия вулкана.

Ночуем в палатках, готовим на горелках, но и на костёр можно рассчитывать.