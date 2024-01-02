Камчатка: снег, крабы и вулканы

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
Прокатиться на нартах по горным вершинам, отправиться в поездку на гигантских джипах, окунуться в быт северного народа, подняться на вулкан, а в свободный день — встать на сёрф в Тихом океане или облететь все вершины на вертолёте — в этом туре возможно всё! А ещё нас будет окружать компания единомышленников, которые имеют все шансы стать крепкими друзьями на долгие годы вперёд.

Мы влюблены в Камчатку всем сердцем, и хотим передать всё наше видение и эту любовь тебе! Ты в деле?
Камчатка: снег, крабы и вулканы
Камчатка: снег, крабы и вулканы
Камчатка: снег, крабы и вулканы
Камчатка: снег, крабы и вулканы
Камчатка: снег, крабы и вулканы
Камчатка: снег, крабы и вулканы
Камчатка: снег, крабы и вулканы
Камчатка: снег, крабы и вулканы
Камчатка: снег, крабы и вулканы
Камчатка: снег, крабы и вулканы
Камчатка: снег, крабы и вулканы
Камчатка: снег, крабы и вулканы
Ближайшие даты:
2
янв
18
фев
3
мар
28
апр

Что вас ожидает:

Дальневосточный обед на пляже
Дальневосточный обед на пляже
Полакомимся свежими морепродуктами прямо на безумно красивом Халактырском пляже
Этническое погружение
Этническое погружение
Окунемся в быт и культуру коренных жителей Камчатки — ительменов. С костюмами и танцами!
Дополнительные активности
Дополнительные активности
При желании возьмём урок сёрфинга и сделаем фото в гидрокостюмах на берегу океана
Снегоходы, джипы и вулканы
Снегоходы, джипы и вулканы
Отправимся за космическими пейзажами Авачинского и Корякского вулканов
Малая долина гейзеров
Малая долина гейзеров
Полюбуемся инопланетными пейзажами, посетив напоследок не менее крутую локацию — Опасный каньон
Настоящий SPA-релакс
Настоящий SPA-релакс
Остановимся в SPA-отеле с уютным банным комплексом и множеством расслабляющих услуг

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Добро пожаловать в край вулканов, дикой природы и свежайших морепродуктов! Да начнутся приключения!

Программа-минимум на сегодня: перелет до Петропавловска-Камчатского, качественный отдых и приветственный ужин с командой.

ЗнакомствоЗнакомство
2 день

Мыс Маячный

Утром 2-го дня прыгаем в нарты, запряженные мощным снегоходом, и отправляемся к океану.

Увидим потрясающие морские панорамы со скалистых берегов, живописные мысы Маячный и Вертикальный, пообедаем на свежем воздухе и отправимся в обратный путь.

* в новогодний тур в этот день включен праздничный фуршет.

Мыс МаячныйМыс Маячный
3 день

Традиции

Сегодня мы погрузимся в культуру и быт коренных народов Камчатского полуострова — ительменов.

Побываем в аутентичной этнодеревне, посетим традиционные украшенные юрты, покатаемся на собачьих упряжках и попробуем локальную кухню, конечно!

ТрадицииТрадицииТрадиции
4 день

Вулканы

Едем в горы! Наша цель — живописный Авачинский перевал, образующий перешеек между двумя самыми известными вулканами полуострова, Авачинским и Корякским. Красоту зимних пейзажей здесь не описать словами!

ВулканыВулканыВулканы
5 день

Свободный день

Сегодняшний день мы оставим свободным. У вас будет время отдохнуть от насыщенной программы или дополнить ее тем, чего хочется вам:

  • устроить вертолетную прогулку к горячим источникам,
  • встать на серф в Тихом океане,
  • покататься на местном горнолыжном курорте или остаться отдыхать в СПА при отеле.
Свободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Джип-тур к вулканам

Сегодня нас ждет поездка на подготовленных джипах к удаленным и таким желанным локациям полуострова!

Сфотографируем Вилючинский вулкан, преодолеем живописный заснеженный перевал по серпантину и спустимся к диким термальным источникам.

Джип-тур к вулканамДжип-тур к вулканамДжип-тур к вулканам
7 день

Последний

В наш самый последний день на Камчатке мы посетим местный рыбный рынок.

Что может быть лучше, чем полакомиться напоследок разными видами икры или собрать свой идеальный набор даров Тихого океана.

ПоследнийПоследний

Проживание

Мы ценим отдых, в котором сочетаются яркие впечатления, новые знакомства и домашний комфорт. Для каждой из поездок бронируем проверенные местные отели, идеальные по соотношению цена — сервис — качество.

Снежные путешествия на Камчатке мы проведем в SPA-отеле «Антариус», 9* на booking.com.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

SPA-отель «Спутник»

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортгрупповой трансфер из/в аэропорт Петропавловска-Камчатского в первый и последний дни тураперемещение на комфортных микроавтобусах и подготовленных джипах
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Петропавловска-Камчатского в первый и последний дни тура
  • Перемещение на комфортных микроавтобусах и подготовленных джипах
  • Проживание2-местные номера в комфортном отелепосещение спа-комплекса при отеле в подарок
  • 2-местные номера в комфортном отеле
  • Посещение спа-комплекса при отеле в подарок
  • Питаниевкусные завтраки в отелевыездные обеды от шеф-повара в дни экскурсий
  • Вкусные завтраки в отеле
  • Выездные обеды от шеф-повара в дни экскурсий
  • Организациязабота и поддержка 24/7 до и во время тура,помощь в выборе авиабилетов,сопровождение профессиональным местным гидом, отвечающим за безопасность во время тура
  • Забота и поддержка 24/7 до и во время тура
  • Помощь в выборе авиабилетов
  • Сопровождение профессиональным местным гидом, отвечающим за безопасность во время тура
  • Экскурсиипрогулка на нартах на мыс Маячныйджип-тур на Вилючинский перевалснегоходная поездка в нартах на Авачинский перевалэкскурсия в этнодеревнекатание на собачьих упряжкахпосещение диких термальных источников.
  • Прогулка на нартах на мыс Маячный
  • Джип-тур на Вилючинский перевал
  • Снегоходная поездка в нартах на Авачинский перевал
  • Экскурсия в этнодеревне
  • Катание на собачьих упряжках
  • Посещение диких термальных источников
Что не входит
  • Авиабилеты из / в Петропавловск-Камчатский
  • Страховка
  • Ужины и обед в свободный день
  • Дополнительные активности вне программы
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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