Прокатиться на нартах по горным вершинам, отправиться в поездку на гигантских джипах, окунуться в быт северного народа, подняться на вулкан, а в свободный день — встать на сёрф в Тихом океане или облететь все вершины на вертолёте — в этом туре возможно всё! А ещё нас будет окружать компания единомышленников, которые имеют все шансы стать крепкими друзьями на долгие годы вперёд. Мы влюблены в Камчатку всем сердцем, и хотим передать всё наше видение и эту любовь тебе! Ты в деле?

Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Остановимся в SPA-отеле с уютным банным комплексом и множеством расслабляющих услуг

Полюбуемся инопланетными пейзажами, посетив напоследок не менее крутую локацию — Опасный каньон

Отправимся за космическими пейзажами Авачинского и Корякского вулканов

При желании возьмём урок сёрфинга и сделаем фото в гидрокостюмах на берегу океана

Окунемся в быт и культуру коренных жителей Камчатки — ительменов. С костюмами и танцами!

Что может быть лучше, чем полакомиться напоследок разными видами икры или собрать свой идеальный набор даров Тихого океана.

В наш самый последний день на Камчатке мы посетим местный рыбный рынок.

Сфотографируем Вилючинский вулкан , преодолеем живописный заснеженный перевал по серпантину и спустимся к диким термальным источникам .

Сегодня нас ждет поездка на подготовленных джипах к удаленным и таким желанным локациям полуострова!

Сегодняшний день мы оставим свободным. У вас будет время отдохнуть от насыщенной программы или дополнить ее тем, чего хочется вам:

Едем в горы! Наша цель — живописный Авачинский перевал , образующий перешеек между двумя самыми известными вулканами полуострова, Авачинским и Корякским . Красоту зимних пейзажей здесь не описать словами!

Побываем в аутентичной этнодеревне , посетим традиционные украшенные юрты , покатаемся на собачьих упряжках и попробуем локальную кухню, конечно!

Сегодня мы погрузимся в культуру и быт коренных народов Камчатского полуострова — ительменов .

* в новогодний тур в этот день включен праздничный фуршет.

Увидим потрясающие морские панорамы со скалистых берегов, живописные мысы Маячный и Вертикальный, пообедаем на свежем воздухе и отправимся в обратный путь.

Утром 2-го дня прыгаем в нарты , запряженные мощным снегоходом, и отправляемся к океану.

Программа-минимум на сегодня: перелет до Петропавловска-Камчатского, качественный отдых и приветственный ужин с командой.

Добро пожаловать в край вулканов, дикой природы и свежайших морепродуктов! Да начнутся приключения!

Проживание

Мы ценим отдых, в котором сочетаются яркие впечатления, новые знакомства и домашний комфорт. Для каждой из поездок бронируем проверенные местные отели, идеальные по соотношению цена — сервис — качество.

Снежные путешествия на Камчатке мы проведем в SPA-отеле «Антариус», 9* на booking.com.